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18:30, 15 апреля 2018

США завтра объявят о новых санкциях против России из-за Сирии

Это сообщила в интервью каналу CBS News американский постпред при ООН Никки Хейли. По ее словам, ограничительные меры будут направлены на все компании, которые могут связаны с Башаром Асадом и применением химоружия. Тем временем, в Белом доме заявили, что недавний ракетный удар США и союзников по Сирии был посланием, адресованным Дамаском, а также России и Ирану.

Комментарии

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bozk 15 апреля 2018 | 18:35

Больше санкций: умных красивых новых !

minerr 15 апреля 2018 | 18:44

Там у террористов, лучших друзей США (они их ласково называют "умеренные оппозиционеры), нашли немецкие балоны с хлором. Германию будут наказывать?

gordy 15 апреля 2018 | 18:46

"США завтра объявят о новых санкциях против России из-за Сирии"

Дадут по рукам?

patrik05 15 апреля 2018 | 18:53

США завтра объявят о новых санкциях против России из-за Сирии...

Надо национализировать все предприятия, собственники которых попадают под санкции, только по-честному, а потом выставлять их на торги. А эти "дерипаски", на вырученные миллиарды, пусть занимаются выращиванием сельхоз продукции, шьют трикотаж, делают дроны для Почты России, шьют первоклассные кроссовки... короче пусть занимаются бизнесом для внутреннего рынка или пусть ничего не делают и проживают свои деньги.

benin_papa__ 15 апреля 2018 | 18:54

minerr:
Не будут. У Германии с промышленностью, наукой и технологиями все хорошо.
Все "мощные стимулы развития" прибудут по адресу "встающих с колен"))

minerr 15 апреля 2018 | 18:57

benin_papa__: Хотя, в виде американских санкций Германию наводняют беженцы, бегущие от американской демократии в Ливии и Ираке.

alehan22274 15 апреля 2018 | 18:55

Отличные новости! Неделя вообще прошла ударно! Началось всё с обвала рубля а закончилось томагавком в ж*** асаду и ссаной тряпкой по мордасам ботоксному фюреру путираши:))

nelibermot19 15 апреля 2018 | 18:59

Пиндосню можно понять, ухандоъать за 50 минут
150 000 000$, из которых 2/3 взорвались ещё в воздухе. Лучше бы хохлам раздали, ей Богу )))

haldey 15 апреля 2018 | 18:48

bozk: А на компании? которые работали с Гитлером санкции накладывались? Ну это так, для сравнения))) GM например.
Никки, вспоминается фильм "Приключения Дони и Микки", про обезьянок, так они поумнее будут... Полная деградация управленческих персоналий в "демократическом мире"...

minerr 15 апреля 2018 | 18:54

haldey: Генри Форд пошел еще дальше - получил Стальной Крест, высший орден третьего Рейха и до последнего дня войны получал прибыль со своего завода в оккупированой Франци. А производили там, кстати, бронированные грузовики для вермахта.

master_superanalitik 15 апреля 2018 | 18:35


США завтра объявят о новых санкциях против России из-за Сирии
================
Правильно! Пусть американцы санкции оставят себе, а Россия оставит за собой право называться Империей.

ihor_syvoryj 15 апреля 2018 | 19:01

master_superanalitik: Это точно! Права называться Наполеоном у вас точно не отнимешь!

meteor9 15 апреля 2018 | 18:36

Значит увидим в списке российские военные предприятия. Ндя уж, американская карающая финансовая дубина.

nikchimzwet886 15 апреля 2018 | 18:38

Ну, типа, те, кто производит хлор для реагентов хлорирования воды, может быть причислен к компаниям, связанным с Асадом.

plank1957 15 апреля 2018 | 18:38

И Путин, который много кричал, чтобы его услышали, все это проглотил, отделавшись заявлением о самом серьезном осуждении.

sokal123 15 апреля 2018 | 18:51

plank1957: Каждую неделю регулярно в течении года- Новые Санкции и тогда у Упыря выпадут клыки.

plank1957 15 апреля 2018 | 18:53

sokal123:
Если только заявления о самом серьезном осуждении можно назвать клыками.

meteor1908 15 апреля 2018 | 18:54

plank1957: так его и услышали. Разве нет?

ihor_syvoryj 15 апреля 2018 | 18:40

Запад преподал всем сателлитам, союзникам и прихлебателям России наглядный урок: Россия будет дуть щёки, быковать и угрожать, но когда полетят "Томагавки", всё доблестное расиянское воинство будет сидеть ровно и "не отсвечивать".
В результате американцы будут резвиться, вешать санкции, гонять туда-сюда авианосцы, и только "Союзмультфильм" будет рисовать картинки страшной "мсти" Расеюшки.

minerr 15 апреля 2018 | 18:50

ihor_syvoryj: А "Томагавки" стали летать почему-то больно уж скромно и незаметно. Раньше они летали с видео, картинками и картами, а сейчас на темную. А летали ли они вообще? На что должно было реагировать "расиянское воинство", если эти "Томагавки" как то стыдливо, бочком, как бы кого не зацепить теперь летают?

ihor_syvoryj 15 апреля 2018 | 18:55

minerr: Вы уж там, "запоребриком" определитесь.
Одни говорят, что сбили 30, другие - 70, третьи - 200 "Томагавков"
И тут вдруг "миньор" сумлевается.

minerr 15 апреля 2018 | 19:00

ihor_syvoryj: А куда они хоть долетели? Было время когда они летали с камерами, да вокруг десятки беспилотников, да показывали всё на картах. А теперь из всего видео есть только радостные толпы народа с флагами на улицах Дамаска.

(комментарий скрыт)

andy_dufresne_1 15 апреля 2018 | 18:56

minerr: Томагавки летают как надо. Израильский спутник заснял сирийский НИИ до и после удара союзников. Погугли на ютубе "Атака на исследовательский центр в районе Дамаска, Сирия".

minerr 15 апреля 2018 | 19:02

andy_dufresne_1: Это тот самый, что уже 7 лет стоит заброшенный? Хорошо сработали, Асад сэкономил на сносе.

lager23 15 апреля 2018 | 18:46

Володя, если приглядеться, то ты 100% лузер, случайный серый человек .... твой истинный уровень: дом офицеров - водитель такси - тюрьма - УДО и опять тюрьма, но это в том случае, если подельники будут милостивы и не подарят деревянный макинтош...

fekoff 15 апреля 2018 | 18:50

был посланием... - уж послали так послали

vtodorol 15 апреля 2018 | 18:50

18:08 СЕГОДНЯ

Белый дом не подтвердил подготовку новых санкций в отношении России за Сирию

nitinol 15 апреля 2018 | 18:56

vtodorol: А вот сообщение от 18:28 "США объявят о новых санкциях в отношении России в понедельник. Об этом постпред США при ООН Никки Хейли заявила в интервью Fox News. Хейли сообщила, что США продолжат санкционную политику в отношении Москвы и что о новых ограничениях будет объявлено в понедельник."

slsde 15 апреля 2018 | 18:57

vtodorol: так и насчёт томогавков Трамп говорил то ли прилетят, то ли нет... совпадение, Не думаю...

andy_dufresne_1 15 апреля 2018 | 18:58

Названа дата оглашения новых санкций США против России в связи с поддержкой режима Башара Асада: постпред Штатов при ООН Никки Хейли в интервью CBS заявила, что Минфин объявит о дополнительных ограничениях уже в понедельник. "Я думаю, их почувствуют все на этом этапе", - указала она. vtodorol:

stakanoff 15 апреля 2018 | 18:50

США - Санкционные Штаты Америки.

benin_papa__ 15 апреля 2018 | 18:51

Процесс пошел, холера протекает нормально))

abuvgrobu 15 апреля 2018 | 18:53

Никак не пойму.... почему они для нас - партнёры и коллеги, а мы для них - противники....
пора называть их как есть - враги....

piter_ug 15 апреля 2018 | 18:53

Они все-таки испортят инуагуранту инаугурантское настроение!
Эти, инаугурантские, не только улицы очистят от москвичей и гостей столицы, но и саму Москву очистят.
Опыт по высылке целых народов у них есть. А тут все-навсего город очистить!

editorrr 15 апреля 2018 | 19:01

Все равно не дойдет. Но приятно!

zztop1960 15 апреля 2018 | 19:01

Скоро у россиян появиться новый бизнес за границей , работать " русским" в зоопарке. Люди будут приходить и глазеть на чудо природы и кидать им бананы и конфетки

vlabumur 15 апреля 2018 | 19:03

Мы раньше почему так плохо развивались? Потому что у нас санкций не было!

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