США завтра объявят о новых санкциях против России из-за Сирии...

Это сообщила в интервью каналу CBS News американский постпред при ООН Никки Хейли. По ее словам, ограничительные меры будут направлены на все компании, которые могут связаны с Башаром Асадом и применением химоружия. Тем временем, в Белом доме заявили, что недавний ракетный удар США и союзников по Сирии был посланием, адресованным Дамаском, а также России и Ирану.