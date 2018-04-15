США готовят очередные санкции в отношении России — на этот раз из-за поддержки Москвой сирийского президента Башара Асада. Представители Вашингтона, тем временем, утверждают, что вчерашняя бомбардировка помогла предотвратить новую химатаку в Сирии.

Вашингтон вскоре может ввести против Москвы новые ограничительные меры: теперь поводом станет поддержка сирийского режима. Об этом говорится в письме, которое посол США в Москве Джон Хантсман направил в российский МИД. Что именно будут представлять собой очередные ограничения — дипломат не уточнил. Напомню, предыдущее включение в санкционный список ряда чиновников, бизнесменов и юридических лиц, приближенных к Владимиру Путину, привело к обвалу российского фондового рынка. Вслед за этим снизился и курс рубля по отношению ко всем основным мировым валютам. Письмо, которое посол Хантсман направил Сергею Лаврову, говорится также о мотивах, побудивших США и союзников провести в ночь на субботу силовую операцию и нанести авиаудары по Сирии. По мнению Вашингтона, международное сообщество обязано остановить Башара Асада — его, напомню, обвиняют в применении химического оружия во время недавней атаки на город Дума. Россия, напомним, выступает на стороне Асада, официальные лица в Москве не раз подчеркивали, что он — законный и легитимный глава государства. Америка же впредь не намерены допускать применения отравляющих веществ в Сирии, — об этом в интервью телеканалу Fox News сказала посттпред США в ООН Никки Хейли. Она назвала Башара Асада безрассудным политиком. По словам дипломата, атаковав объекты, связанные с производством химоружия, США, Франция и Великобритания предотвратили новые атаки. «Речь шла не о мести, не о наказании и не о демонстрации силы», — подчеркнула американский представитель в ООН.

Американский Госдепартамент накануне вновь заявил, что Россия не выполнила взятое на себя 5 лет назад обязательство содействовать уничтожению запасов химоружия в Сирии.