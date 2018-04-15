США готовят очередные санкции в отношении России
США готовят очередные санкции в отношении России — на этот раз из-за поддержки Москвой сирийского президента Башара Асада. Представители Вашингтона, тем временем, утверждают, что вчерашняя бомбардировка помогла предотвратить новую химатаку в Сирии.
Вашингтон вскоре может ввести против Москвы новые ограничительные меры: теперь поводом станет поддержка сирийского режима. Об этом говорится в письме, которое посол США в Москве Джон Хантсман направил в российский МИД. Что именно будут представлять собой очередные ограничения — дипломат не уточнил. Напомню, предыдущее включение в санкционный список ряда чиновников, бизнесменов и юридических лиц, приближенных к Владимиру Путину, привело к обвалу российского фондового рынка. Вслед за этим снизился и курс рубля по отношению ко всем основным мировым валютам. Письмо, которое посол Хантсман направил Сергею Лаврову, говорится также о мотивах, побудивших США и союзников провести в ночь на субботу силовую операцию и нанести авиаудары по Сирии. По мнению Вашингтона, международное сообщество обязано остановить Башара Асада — его, напомню, обвиняют в применении химического оружия во время недавней атаки на город Дума. Россия, напомним, выступает на стороне Асада, официальные лица в Москве не раз подчеркивали, что он — законный и легитимный глава государства. Америка же впредь не намерены допускать применения отравляющих веществ в Сирии, — об этом в интервью телеканалу Fox News сказала посттпред США в ООН Никки Хейли. Она назвала Башара Асада безрассудным политиком. По словам дипломата, атаковав объекты, связанные с производством химоружия, США, Франция и Великобритания предотвратили новые атаки. «Речь шла не о мести, не о наказании и не о демонстрации силы», — подчеркнула американский представитель в ООН.
Американский Госдепартамент накануне вновь заявил, что Россия не выполнила взятое на себя 5 лет назад обязательство содействовать уничтожению запасов химоружия в Сирии.
Комментарии24
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max3446 15 апреля 2018 | 18:13
Башар Асад отметил превосходство российского оружия над западным, заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
«Асад очень положительно отозвался о русском оружии», — сообщил депутат после общения группы российских парламентариев с сирийским президентом.
При этом Железняк рассказал, что они не обсуждали с сирийским лидером поставки российских систем ПВО.
Ранее в Минобороны заявили, что Россия может вернуться к рассмотрению вопроса о поставках ЗРС С-300 Дамаску.
При этом американское вооружение Асад раскритиковал.
«Вчера мы увидели американскую агрессию, и мы ее отразили ракетами выпуска 70-х годов… Со времен 90-х в американских фильмах показывают, что российское оружие отсталое, а сегодня мы видим, кто действительно отстает», — сказал сирийский лидер.
Его слова передал другой член делегации — председатель патриотической платформы «Единой России» Дмитрий Саблин.
В среду официальная делегация российских парламентариев прибыла в Сирию с официальным визитом. Во время атаки на Дамаск никто из них не пострадал.
tom_tom 15 апреля 2018 | 18:17
В Кремле пообещали, что следующий ракетный удар по Асаду Москва осудить так же решительно. А может ещё решительнее.
rsilk 15 апреля 2018 | 18:19
max3446: Да хватит тебе Бред постить во всех коментах, Есть реальное видео перехвата, хоть одной ракеты ?
sokal123 15 апреля 2018 | 18:22
rsilk: Санкции нужны каждую неделю ,в течении года. Тогда у Упыря выпадут зубы ,иначе нельзя.
max3446 15 апреля 2018 | 18:26
rsilk: а есть видео разрушений от падения более 100 ракет западных агрессоров? Только 2 убогие фоточки видел, пару сараев разрушили где
skvorec58 15 апреля 2018 | 18:36
Во дают! Мы еще на прошлые не ответили. Ну держись, Воронеж!
solonko 15 апреля 2018 | 18:21
max3446: Мультик уже по теме сняли?
bozman1944 15 апреля 2018 | 18:24
max3446: Объем необходимого финансирования на восстановление инфраструктуры Сирии после авиаударов со стороны США, Великобритании и Франции оценивается в 400 млрд долларов, на восстановление уйдет до 15 лет.
Как пишет российский Интерфакс, об этом заявил президент Сирии Башар Асад на встрече с российскими депутатами.
"Президент Асад сказал, что потребуется около 400 млрд долларов на восстановление инфраструктуры Сирийской Арабской Республики, на это уйдет, по его оценкам, от 10 до 15 лет", - сообщил по итогам встречи координатор группы Госдумы по связи с парламентом Сирии Дмитрий Саблин.
С его слов, Асад также заявил, что нанесенные коалицией авиаудары "помогли сирийскому народу перестать бояться страны НАТО".
"Он (Асад - ред.) обратил внимание на то, что Сирия продолжит свое независимое и суверенное развитие, несмотря на повестку, навязываемую западом", - добавил Саблин.
ura_123 15 апреля 2018 | 18:25
max3446: Что же именно ты там отразило на пару с Саблиным?
grashupfer 15 апреля 2018 | 18:39
ura_123: "Глупое какое-то твоё карате, Петька.... Это ж надо было додуматься - голой пяткой... Да на саблю," - улыбнулся Василий Иваныч и вытер кровь с клинка.
Просто эта фамилия анекдот напомнила. Вроде к месту)
gригорьич 15 апреля 2018 | 18:29
max3446: Да не убивайтесь Вы так, служивый. Лучше посмотрите кино https://youtu.be/Lt5JIekLuV4
wojskowy Марек Качоровски 15 апреля 2018 | 18:41
max3446: Башар Асад по профессии офтальмолог, его оценки оружия на уровне "бабушек на лавочке" после опубликования снимков , в том числе и в СМИ России, стало понятно, что все цели заявленные США были благополучно уничтожены. Официальный Дамаск подтвердил уничтожение всего 20 ракет США, даже если это правда, то 19% попаданий весьма низкий показаталь систем ПВО России. Из этого следует, что Башар Асад обыкновенный врунишка, так как атака показала подавляющее качество именно оружия США. ИНтересно после опубликования снимков и признания Дамаска сколько было сбито ракет ещё найдутся здесь клинические идиоты рассказывающие как сбивался в воздухе "американский хлам" не имеющие аналогов средства ПВО России.
wojskowy Марек Качоровски 15 апреля 2018 | 18:42
wojskowy: средствами ПВО России.
max3446 15 апреля 2018 | 18:42
wojskowy: 2 снимка где разрушено 3 сарая это по вашему все объекты нападения оси зла запада?
olegleon 15 апреля 2018 | 19:02
wojskowy: простите, а Вы сами видели эти снимки? Вы серьёзно считаете, что более 100 крылатых ракет, которые половину Дамаска могли в развалины превратить, были пущены по десятку старых зданий ?
Трампу надо было сохранить лицо после его твиттов. меньше чем в прошлый раз он запустить не мог. это вполне объяснимо. Британия и Франция его поддержали, обеспечив массовость.
Путину надо было не потерять лицо. поэтому все ракеты летели вне зоны действия российских ПВО, т.е. со стороны Красного моря, Персидского залива или через Ливан. целями выбрали недействующие объекты, чтобы никто не пострадал случайно.
в результате все получили профит.
Трамп, Мэй и Макрон - "наказали" диктатора.
Асад остался цел и получил поддержку населения
Путин "напугал" американцев, которые не посмели даже близко к россиянам пролететь..
отсюда и победные реляции со всех сторон. одни заявляют, что почти всё перехватили, другие не очень это опровергают, но заявляют, что "послали послание"
а умные продолжают предупреждать, что такие игры между ядерными державами до хорошего не доведут
kaplan911 15 апреля 2018 | 18:52
max3446: \\ Башар Асад отметил превосходство российского оружия над западным, заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
При этом Железняк рассказал, что они не обсуждали с сирийским лидером поставки российских систем ПВО.
Ранее в Минобороны заявили, что Россия может вернуться к рассмотрению вопроса о поставках ЗРС С-300 Дамаску. \\
Верить Железняку и прочим депутантам - себя не уважать.
Не срамились бы.
solonko 15 апреля 2018 | 18:15
Респект американцам. Совместными усилиями мы вырвем у московского мишки клыки и когти. И посадим на цепь.
sergey187 15 апреля 2018 | 18:54
solonko: смотри прямую кишку себе не вырви от натуги.
olegleon 15 апреля 2018 | 18:16
"США, Франция и Великобритания предотвратили новые атаки."
т.е. Сирия теперь не сможет сделать хлор??? а ведь в применении именно этого вещества обвиняли Асада.
bozman1944 15 апреля 2018 | 18:26
olegleon: Вдруг что, Путин Асаду свой хлор подгонит. Они же друзья.
olegleon 15 апреля 2018 | 18:47
bozman1944: или так. а может Ким прислать или муллы.
neon001 15 апреля 2018 | 18:19
сша в отличие от европы, принявшей денежки нашего жулья, могут себе позволить намного больше.
sergey187 15 апреля 2018 | 18:56
neon001: согласен, но после каждых санкций рычажков управления всё меньше и меньше, расходуют козыри.
kaplan911 15 апреля 2018 | 18:58
Наш недалеко ушёл от безрассудного Башара Асада.