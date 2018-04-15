В матче открытия нового стадиона екатеринбургский Урал победил московский Спартак

Екатеринбург – арена, которая раньше называлась стадионом Центральный торжественно открылась после второй реконструкции за последние 10 лет. Предыдущая закончилась в 2011 году, но затем стадион перестроили в соответствии с требованиями ФИФА. Трибуны собрали 35 тысяч зрителей и Урал отблагодарил пришедших. В конце первого тайма венгерский хавбек Эрик Бикфалви уложил на свежий почти нетронутый газон голкипера Спартака Реброва и закатил мяч в пустые ворота. Спартаковцы пытались отыграться, но без оставшегося в запасе Луиса Адриано моменты не создавались, а на последних минутах гости пропустили контратаку и Отман Эль Кабир забил второй гол. Буквально через минуту свой четвертый мяч за два матча провел Квинси Промес, но большего Спартаку сделать не удалось. 2:1 в пользу Урала и Спартак отстает от Локомотива на 5 очков, но у лидеров чемпионата матч в запасе.

В эти минуты в Уфе свой матч с одноименным клубом играет ЦСКА.