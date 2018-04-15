В матче открытия нового стадиона екатеринбургский Урал победил московский Спартак
Екатеринбург – арена, которая раньше называлась стадионом Центральный торжественно открылась после второй реконструкции за последние 10 лет. Предыдущая закончилась в 2011 году, но затем стадион перестроили в соответствии с требованиями ФИФА. Трибуны собрали 35 тысяч зрителей и Урал отблагодарил пришедших. В конце первого тайма венгерский хавбек Эрик Бикфалви уложил на свежий почти нетронутый газон голкипера Спартака Реброва и закатил мяч в пустые ворота. Спартаковцы пытались отыграться, но без оставшегося в запасе Луиса Адриано моменты не создавались, а на последних минутах гости пропустили контратаку и Отман Эль Кабир забил второй гол. Буквально через минуту свой четвертый мяч за два матча провел Квинси Промес, но большего Спартаку сделать не удалось. 2:1 в пользу Урала и Спартак отстает от Локомотива на 5 очков, но у лидеров чемпионата матч в запасе.
В эти минуты в Уфе свой матч с одноименным клубом играет ЦСКА.
Комментарии4
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max3446 15 апреля 2018 | 18:34
новый стадион красавец. Слава России! Слава путину!! Построили назло недомэру Ройзману, который был против этого строительства одного из лучших в мире стадионов. Еще бы, принимая во внимание что он оппозиционный либераст, которого весь город ненавидит
djuga 15 апреля 2018 | 18:47
max3446: Слава путину!! Построили назло недомэру Ройзману ... которого весь город ненавидит
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вы полный идиот или просто "с отклонениями в развитии"?
max3446 15 апреля 2018 | 18:53
djuga: мнение москвича, и скорее всего миньона ничтожества наврального или просто отброса российского общества, не интересует, который тем более понятия не имеет как мы свердловчане страдает от того что у нас мэр оппозиционер, за которого проголосовало менее 1/5 жителей города
djuga 15 апреля 2018 | 18:45
Эх, Спартак! Ну как так можно? Хорошо хоть ЦСКА тоже потерял очки в Уфе...