В Москве этим вечером назовут лауреатов театральной премии «Золотая маска»
В этом году выбор непростой, сказала «Эху Москвы» театральный критик Алена Карась. По мнению театрального критика, жюри вряд ли осмелится наградить режиссера Кирилла Серебренникова, чьи работы выдвинуты в нескольких номинациях. Сам он находится под домашним арестом.
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