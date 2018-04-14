В Москве этим вечером назовут лауреатов театральной премии «Золотая маска»

В этом году выбор непростой, сказала «Эху Москвы» театральный критик Алена Карась. По мнению театрального критика, жюри вряд ли осмелится наградить режиссера Кирилла Серебренникова, чьи работы выдвинуты в нескольких номинациях. Сам он находится под домашним арестом.