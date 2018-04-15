Задержанные в Волоколамске активисты отпущены из полиции

С ними провели профилактическую беседу, — сказал РБК один из протестующих против мусорного полигона, Денис Ермичев.

Сегодня были задержаны не менее десяти участников стихийной протестной акции в Волоколамске, рассказал «Эху Москвы» один из протестующих.

Возле полигона Ядрово сегодня собрались около ста человек и перекрыли проезд к мусорной свалке.