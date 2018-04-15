В центре Москвы частично рухнула наружная стена дома на реконструкции
Как сообщили ТАСС в мэрии, это произошло в Пушкарёвом переулке. Никто не пострадал. Сообщается, что в момент обрушения в здании никого не было. По данным источника, из соседнего дома в связи с угрозой обрушения были эвакуированы 26 человек. Их временно разместили в автобусах.
Комментарии3
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plank1957 15 апреля 2018 | 18:19
Профессионализм по-российски.
aleksandr39 15 апреля 2018 | 18:25
Ополченцы начали процесс образования МНР ( Московская Народная Республика ) .
max3446 15 апреля 2018 | 18:36
Вместо обещанных высоких «евростандартов» жители независимой Украины возвращаются в дремучее доиндустриальное состояние.
Один из ярких примеров — состояние автомобильных дорог в стране, в том числе главных, ключевых трасс, связывающих столицу и развитый причерноморский регион.
«Вчера ехали по трассе Киев — Одесса и думали, что хуже НЕ БЫВАЕТ. Сегодня едем ею же, обратно на Киев. И поняли, что БЫВАЕТ!» — сообщает на своей страничке в социальной сети Аня Капацинка и демонстрирует запись с видеорегистратора.
Ее читатели подтверждают эту информацию и комментируют происшедшее.
«Зрада. Все включено в оплату за топливо, все предатели — Гройсман молодец»,
«Пфф, вы ещё хоть едете, да и явно не меньше 50-ти в час. Поедьте по трассе Днепр — Кривой Рог, там вообще местами уже земля вместо асфальта»,
«На Кропивницкий то же самое»,
«Это вы ещё через Смету не ездили…. Фиг с ними с колесами, я зубы чуть не выбила», — делятся своими впечатлениями об украинских дорогах комментаторы.