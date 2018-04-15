В центре Москвы частично рухнула наружная стена дома на реконструкции

Как сообщили ТАСС в мэрии, это произошло в Пушкарёвом переулке. Никто не пострадал. Сообщается, что в момент обрушения в здании никого не было. По данным источника, из соседнего дома в связи с угрозой обрушения были эвакуированы 26 человек. Их временно разместили в автобусах.