Врач Мисюрина, осуждённая на 2 года за гибель пациента, так и не получила от следствия доказательств своей вины

Врач-гематолог Елена Мисюрина, осуждённая на 2 года за гибель пациента, за несколько лет так и не получила от следствия доказательств своей вины. Об этом она рассказала МБХ-Медиа перед рассмотрением апелляции на приговор в Мосгорсуде.

Странности в медицинских документах, озвученных в ходе следствия, первая экспертиза, проведённая детским врачом-гематологом, не имеющим должной компетенции, отказ допросить реаниматолога и анестезиолога в суде, вскрытие тела патологоанатомом, проведённое с нарушением закона. На это всё обращает внимание врач-гематолог Елена Мисюрина. Её осудили за смерть пациента, которому она сделала трепанобиопсию – взяла образцы костного мозга и ткани. Мужчина через несколько дней умер. Следствие на основе первой экспертизы сделало вывод, что к гибели привела процедура, которую сделана Мисюрина. Поскольку она якобы повредила кровеносные сосуды. Но если пациенту повредить артерию как он может полтора суток ходить до оперативного вмешательства. Быть не в реанимации, без переливания крови, задаётся вопросами врач в интервью МБХ-Медиа. По словам Мисюриной, в случае повреждения пациент умер в течение 17ти минут. Она отмечает, что результаты компьютерной томографии противоречат анализам, сделанным в клинике, где он скончался. Врач обращает внимание и на действия патологоанатома, который провёл вскрытие, хотя у клиники на это не было лицензии. Кроме того в нескольких документах названы разные основные причины смерти, говорит Мисюрина. Цитата «Патологоанатом сам не понял и на суде не смог ответить, от чего умер пациент». При этом в протоколе нет подписи ни специалиста, который проводил вскрытие, ни лечащего врача. Кроме того во вскрытии не сказано, что к смерти пациента привела процедура, сделанная у гематолога. Суд нашёл причинно-следственную связь, отмечает Мисюрина. И намерена обратить на это всё внимание апелляционной инстанции.

Обжалование приговора пройдёт в Мосгорсуде завтра. Решение не устроило обе стороны. Поэтому в суде рассмотрят жалобы и адвокатов врача и прокуратуры. Приговор осудило врачебное сообщество. С ним не согласились и столичные чиновники.