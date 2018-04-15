Украинец Станислав Клых объявил частичную голодовку в верхнеуральской колонии, чтобы его перевели в другое учреждение ФСИН. Об этом говорится в его письме, которое поступило в редакцию «Новой газеты». Станислав Клых жалуется на условия содержания, в частности, на отвратительную еду. Школьный учитель истории был приговорен в России к 20-ти годам колонии строгого режима за участие в боевых действиях в Чечне в середине 90-х на стороне сепаратистов. Станислав Клых все обвинения отрицает.

Журналист «Новой газеты» Павел Каныгин, которому написал Станислав Клых, в интервью «Эху Москвы» отметил, что украинец также жалуется на бездействие Киева, который не предпринимает, по его мнению, усилий для освобождения граждан страны.

Общественная наблюдательная комиссия окажет заключенному возможную помощь. Об этом «Эху Москвы» рассказала зампредседателя московской ОНК Ева Меркачева. Ева Меркачева отметила, что жалобы Станислава Клыха на отсутствие доступа к интернету останутся без ответа, поскольку такая возможность исключена законодательно.