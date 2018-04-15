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Эксклюзив Эха 18:00, 15 апреля 2018

Станислав Клых объявил частичную голодовку в верхнеуральской колонии, чтобы его перевели в другое учреждение ФСИН

Украинец Станислав Клых объявил частичную голодовку в верхнеуральской колонии, чтобы его перевели в другое учреждение ФСИН. Об этом говорится в его письме, которое поступило в редакцию «Новой газеты». Станислав Клых жалуется на условия содержания, в частности, на отвратительную еду. Школьный учитель истории был приговорен в России к 20-ти годам колонии строгого режима за участие в боевых действиях в Чечне в середине 90-х на стороне сепаратистов. Станислав Клых все обвинения отрицает.

Журналист «Новой газеты» Павел Каныгин, которому написал Станислав Клых, в интервью «Эху Москвы» отметил, что украинец также жалуется на бездействие Киева, который не предпринимает, по его мнению, усилий для освобождения граждан страны.

Общественная наблюдательная комиссия окажет заключенному возможную помощь. Об этом «Эху Москвы» рассказала зампредседателя московской ОНК Ева Меркачева. Ева Меркачева отметила, что жалобы Станислава Клыха на отсутствие доступа к интернету останутся без ответа, поскольку такая возможность исключена законодательно.

Комментарии

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max3446 15 апреля 2018 | 18:03

Пьяные военнослужащие ВСУ подожгли собственный блиндаж в Счастье, трое из них погибли при пожаре, еще восемь получили ожоги различной степени тяжести.
Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.
Он отметил, что оборонное ведомство Республики «продолжает фиксировать случаи глупых небоевых потерь в подразделениях Вооруженных сил Украины, находящихся в зоне «АТО».
«Так, ночью с 13 на 14 апреля в районе населенного пункта Счастье военнослужащие 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады в состоянии алкогольного опьянения подожгли собственный блиндаж», — сообщил Марочко.
«По деревянным конструкциям и сухой растительности огонь быстро распространился по всей позиции, а так как боевики находились в неадекватном состоянии и большая часть из них пребывала во сне, покинуть место пожара и вынести ящики с боеприпасами они не смогли.
Со слов местных жителей, они до самого утра наблюдали «фейерверк» в том районе, где располагались украинские позиции», — рассказал подполковник.

master_superanalitik 15 апреля 2018 | 18:05

max3446:

Все кто воевал против России на Северном Кавказе и Грузии - военные преступники. Но нужно и им дать шанс на исправление. Их следует отправить в Донбасс в штрафные роты. Пусть убьют N-ное количество бандеровцев - и им будет скидка.

patrik05 15 апреля 2018 | 18:12

Станислав Клых объявил частичную голодовку в верхнеуральской колонии, чтобы его перевели в другое учреждение ФСИН...

В другую колонию перевести? Ты чего Стасик, на лыжи хочешь встать, это ведь западло - ломиться в дверь как Никола "Питерский" из "Джентльменов удачи", это всё равно что тебя опустили, не совсем одно и тоже, конечно, но очень близко к тому. Считается будто ты с помощью администрации, соскочил с хрена.

polikarpich 15 апреля 2018 | 18:28

patrik05: Какие познания, однако...!!! Вон оно что, оказывается... :-)

patrik05 15 апреля 2018 | 18:42

polikarpich:

Я за понятия почти всё знаю, в молодости жил по законам воровским, но ни разу не сидел. Среда в классе такая была, мы все так жили.

skripal_live 15 апреля 2018 | 18:03

Нехрен было русских убивать, урод!

naivnyk 15 апреля 2018 | 18:04

В попу его дерут, он думает, что в другом месте не будут )))

olegleon 15 апреля 2018 | 18:10

т.е. из парижских ресторанов не хотят ему еду привозить?

captainobvious 15 апреля 2018 | 18:10

Станислав Клых объявил частичную голодовку

предупредительная двухчасовая голодовка?

student_ru_ru 15 апреля 2018 | 18:25

А что с теми, кто развязал эту войну? Они жалуются на условия содержания или у них всё хорошо? Почему за преступления ферзей и королей отвечают пешки?

captainobvious 15 апреля 2018 | 18:36

student_ru_ru: Вы правы! придет время, и ответят все поджигатели войны: Парубий, Турчинов, Порошенко...

student_ru_ru 15 апреля 2018 | 18:41

captainobvious: А вам до них какое дело? Они там у себя развязали - пусть у себя и отвечают. А что с нашими?

captainobvious 15 апреля 2018 | 18:45

student_ru_ru: а мне до них ровно такое же дело, как американцам, англичанам и французам до Асада, который что-то "там у себя развязал"... вот и эти не "у себя пусть отвечают", а перед ответственными членами Совбеза ООН, например в лице России.

student_ru_ru 15 апреля 2018 | 18:47

captainobvious: Слушайте, недостойно преподавателя МГУ переводить стрелки, словно... Ну сами вставите, словно кто.

captainobvious 15 апреля 2018 | 18:54

student_ru_ru: словно Тереза Мей? Ники Хейли? теряюсь в догадках, кого же Вы имели в виду...

student_ru_ru 15 апреля 2018 | 18:59

captainobvious: Я не собираюсь играть в эти детские игры. И вы прекрасно знаете мою позицию по этому вопросу - нечего меряться пиписькой величия, если её давно нет, а вместо неё - импортный отвёрточно-сборочный протез длиной 3 см.

norgemann 15 апреля 2018 | 18:25

Поделом бандеровцу, нечего из этого убийцы "политического заключенного" делать.

kryymsdyk 15 апреля 2018 | 18:32

Прижопинские привычно отбомбились на слово Украина прямо по списку

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