В Риме умер кинорежиссер Витторио Тавиани

Ему было 88 лет. По словам дочери, церемонии прощания не будет. Тело режиссера собираются кремировать. Среди наиболее известных работ Тавиани такие фильмы, как «Отец-хозяин», «Ночь святого Лаврентия» и «Цезарь должен умереть». Большинство своих работ Тавиани снял вместе со своим братом Паоло, который младше его на два года.