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17:31, 15 апреля 2018

Источник: Российские специалисты считают, что первый ангольский спутник не подлежит восстановлению

Российские специалисты считают, что первый ангольский спутник не подлежит восстановлению. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли. Официально в Роскосмосе и в корпорации «Энергия» это не комментируют. Первый для Анголы спутник связи был создан в России и запущен в конце декабря российской ракетой «Зенит"с космодрома Байконур. Через некоторое время после старта он перестал выходить на связь.

Комментарии

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malanoff 15 апреля 2018 | 17:36

Первому ангольскому спутнику созданному Россией пришел капец.
А что российские специалисты думают о втором ангольском спутнике ?

metslag 15 апреля 2018 | 17:39

malanoff: Это уже становится стандартным результатом работы Роскосмоса.

kripto2018 15 апреля 2018 | 17:51

metslag: Хорошо у Путина получается репутацию Россиию гробить...кагент ЦРУ да и только

eniro 15 апреля 2018 | 17:56

kripto2018: Жаль не сможете убрать слово "репутацию".

rsilk 15 апреля 2018 | 17:40

malanoff: Братская помошь Ангольскому народу Даже африканцы скоро поймут, что роскосмос уже не Торт.

yevlaxli 15 апреля 2018 | 18:19

malanoff: Второй спутник будет освящать новый священник,тк. предыдущий не справился со своими обязанностями.

aler_il1 15 апреля 2018 | 17:39

Это мнение тех же специалистов, которые этот спутник смострячили? Ну тогда да, без вариантов, не подлежит.

olexa30 15 апреля 2018 | 17:40

"Зенит" российская ракета??? Ну извините....

nikruchev 15 апреля 2018 | 17:43

А почему он ангольский? Сделан в России, по российской документации, запущен российской ракетой. Или типа, это не наш спутник упал, а с ангольцев что возьмёшь - отмазка для Рагозина.

tag188 15 апреля 2018 | 17:47

nikruchev: Потому что дали Анголе безвозвратный кредит под то, что сделают ей спутник и выведут на орбиту.
Сделали, не вывели. Теперь еще неустойку Анголе должны.
Это особый талант нужен, чтобы за свои деньги построить для какой-нибудь папуасии спутник, и в итоге еще перед ней же и в долги влезть.

chnch 15 апреля 2018 | 17:48

nikruchev: А компьютер у вас чей? Ваш, или амереканско-китайско- индийский? Они придумывали-делали, а вы деньги заплатили...

oldcitizen 15 апреля 2018 | 17:44

Вряд ли Ангола будет вновь что-то заказывать. Надо, чтобы поддержать Роскосмос, попробовать договориться о запуске чего-нибудь для Папуа Новой Гвинеи. А там и Науру с Вануатой осчастливим.

ura_123 15 апреля 2018 | 17:44

Вертайте Скрипалей взад! Кошек и морских свинок не забудьте.

max3446 15 апреля 2018 | 17:56

Украинские оккупанты сегодня открыли огонь по центральному кладбищу Зайцево на северной окраине Горловки.
Об этом «Русской Весне» сообщил и. о. главы городской администрации Горловки Иван Приходько.
На момент начала обстрела на территории кладбища находились около 700 человек, эвакуация людей была начата немедленно.
Приходько уточнил, что обстрел вёлся из пулемётов и АГС и в данный момент огонь прекращён. Информации о пострадавших нет.

У меня просто нет слов, насколько потеряли каратели кровавой киевской хунты потеряли человеческое лицо

navsegda 15 апреля 2018 | 18:17

max3446: пошёл в оппу , тролль , хохлосрач не пройдёт

ihor_syvoryj 15 апреля 2018 | 18:49

max3446: Не стОило мешать "Бояру" со "Стекломоем". Эко тя плющит.

pavel_3768 15 апреля 2018 | 18:00

Это что, анекдот какой-то?

edward_1960 15 апреля 2018 | 18:01

Накрылся? А стоит ли связываться с рогожинским Роскосмосом? "Не гнался бы ты ангольский поп за дешевизною!" Эх не знают ангольцы наших пословиц.

razval74 15 апреля 2018 | 18:23

Надо было нормальной Зимбабве заказывать, а не Северной, может результат и таким же был, но ЗНАЧИТЕЛЬНО дешевле.

sasass 15 апреля 2018 | 18:43

На пальмовом масле сделанный спутник работать не может...)))

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