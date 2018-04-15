Источник: Российские специалисты считают, что первый ангольский спутник не подлежит восстановлению

Российские специалисты считают, что первый ангольский спутник не подлежит восстановлению. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли. Официально в Роскосмосе и в корпорации «Энергия» это не комментируют. Первый для Анголы спутник связи был создан в России и запущен в конце декабря российской ракетой «Зенит"с космодрома Байконур. Через некоторое время после старта он перестал выходить на связь.