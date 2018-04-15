Новая часть полигона в Волоколамске стала принимать мусор
Это сообщил новый глава Волоколамского района Андрей Вихарёв. Накануне спецпредставитель губернатора Подмосковья пообещал, что на старой части мусорной свалки установят системы принудительной откачки и сжигания газа, на запах которого жалуются местные жители. Однако, по словам Вихарёва, активисты хотят через суд полностью закрыть свалку. Глава района добавил, что его администрация будет искать новое место для мусорного полигона. По его словам, это будет экологически безвредный комбинат – как в Европе, передает ТАСС.
Комментарии15
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luger_max_otto 15 апреля 2018 | 17:36
Ну что, дойдет для людей, что за свое право на жизнь и здоровье нужно бороться всерьёз.
kindman_a 15 апреля 2018 | 17:37
Радостные жители окрестностей сегодня празднуют День здоровья.
grashupfer 15 апреля 2018 | 17:44
kindman_a: Ну а как же), ведь дополнительная призовая игра попёрла.
Как в старом анекдоте...
anemon 15 апреля 2018 | 17:42
Усмирили народ Росгвардией? Ведь никуда эта свалка не денется.
alo0000 15 апреля 2018 | 18:37
anemon: Главное - народ разойдётся по палатам.
angrew 15 апреля 2018 | 17:43
А интересно, новый( да и старый) глава Волоколамска далеко от этой свалки живет? И какая реакция тех, кто живет рядом с планируемой новой свалкой?
valeriy_n 15 апреля 2018 | 17:46
За что голосовали, то и получили. Детей жалко, а взрослые если смирятся - пусть мучаются.
murad_manapov 15 апреля 2018 | 17:50
как в европе? да он предатель родины, госдеповский шпион!
kruzalova 15 апреля 2018 | 17:52
а технологии нам продадут? санкции ведь, однако
alo0000 15 апреля 2018 | 18:43
kruzalova: Какие технологии?! Вы - о чем? У них просто есть готовые комплекты или мощности для быстрой установки. РД-180 тут не подойдут и Сарматы с Арматами лишние будут.
ura_123 15 апреля 2018 | 17:55
Туристические маршруты по "Золотарёву кольцу" ?
edward_1960 15 апреля 2018 | 18:03
Ох не верил бы я словам Вихарева. Его Гарантия-Строй кинула тысячи дольщиков в подмосковных Жуковском и Раменском. Что ему стоить кинуть жителей Волоколамска сегодня?
manfred 15 апреля 2018 | 18:04
Что же это твориться!? Что значит "как в Европе"? Энтот глава района офонарел что ли? Там же сразу геи страшные заведутся и давай разлагать здоровый "руссскый дух", который сейчас витает над Волоколамском! Куда смотрит патриарх и мизулина? Доколе?
srk2658lu 15 апреля 2018 | 18:24
//как в Европе,//
Кто равняется на Европу, задержать!
alo0000 15 апреля 2018 | 18:35
Ну - слава богу, рассосалось. Бегающих по площадям заменили на бегающих по помойкам и быстренько нейтрализовали. Ай, Кириенко, ай молодца!