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17:30, 15 апреля 2018

Никки Хейли: США не допустят применения химоружия в Сирии

США не допустят применения химоружия в Сирии, — заявила постпред страны при ООН Никки Хейли. В интервью каналу Fox News она сказала, что это вопрос собственной безопасности, поскольку такой инцидент может произойти и на территории Америки. Хейли добавил, что сирийский лидер Башар Асад стал безрассуден.
В ночь на субботу США , Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по объектам в Сирии в ответ на химическую атаку в городе Дума. Власти Сирии и России утверждают, что химической атаки не было.

Комментарии

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prof57 15 апреля 2018 | 17:35

С не надо было США и Британии поставлять террористам химическое оружие. РФ и Сирия свое химическое оружие уничтожили, а вот США и Британия - НЕТ! И судя по Скрипалям без проблем его применяют.

skripal_live 15 апреля 2018 | 17:39

США заметают следы собственных преступлений на ближнем Востоке.
Террористы ИГ являются идеологическими наследниками исламистских радикалов, которых ЦРУ лелеяло более 30 лет на всем Ближнем Востоке от Египта до Афганистана.
До вторжения американцев в Ирак там не было «Аль-Каиды». Именно благодаря действиям США, которые вторглись в Ирак и уничтожили Саддама Хусейна, и появилась Суннитская армия, позднее ставшая «Исламским государством».
В апреле 2013 года «Аль-Каида в Ираке» окончательно перекочевала в Сирию и переименовалась в «Исламское государство Ирака и Сирии».
ИГ руководит группа бывших иракских генералов, оставшихся не у дел благодаря американцам и озлобившимся на весь свет.
А 500 млн долларов, потраченные Бараком Обамой на финансирование «умеренной оппозиции», достались джихадистам.

kripto2018 15 апреля 2018 | 17:48

skripal_live: у ольгинских пуканов пуканы рвет от того что Путин в Сирии опозорился
Вот еще израиль нос утер Путину надавав ему по попке
Иран и Сирия союзники Путина..но как уже все поняли клал он большой и толстый на союзников...это у него лучше всего получается))
Вопрос-А что Путин тогда вообще в Сирии делает?..Ответ - только кладет на своих союзников..бугага))

mymymy 15 апреля 2018 | 17:54

kripto2018: Ну почему "Террористы ИГ являются идеологическими наследниками исламистских радикалов, которых ЦРУ"?ъ
Террористы ИГИЛа являются выходцами курсов Пентагона, который целенаправленно готовил террористов для Сирии, якобы для борьбы демократическими способами против Асада, а на самом деле все пентагоновские курсанты прямым ходом отправились в ИГИЛ, ан-Нусру и прочие террористические организации.
И американцы это не только не скрывали, а наоборот, бахвалились на каждом шагу.

kripto2018 15 апреля 2018 | 18:03

mymymy: сказочник...ты свои байки первого канала будешь рассказывать своей маме...))
Ольгинские холуи только врать умеет ,а отвечать за свои слова нет...

vaka257 15 апреля 2018 | 18:15

kripto2018: Все в России любят кричать, предъявите доказательства!! Так вот, про хотя бы один сбитый томагавк нет не фото не видео. И горы кадров про разбомблённые склады, лаборатории и прочей инфраструктуры. Кто - то как всегда врёт??

nestor199 15 апреля 2018 | 18:19

vaka257: Как кто? Как обычно врете Вы.

alehan22274 15 апреля 2018 | 18:46

nestor199: Слушай, махно (нестор), всем понятно что ты обосрался как и вся путираша! Ладно уж, обтекай:)))

alehan22274 15 апреля 2018 | 17:48

skripal_live: Асад каждый раз свои преступления будет получать тамогавок в ж***. В общем-то, конец его известен. А вот путлеру за дела дружка людоеда будут чистить ботоксную морду санной тряпкой и каждый раз напоминать место у параши.

God bless USA!

anemon 15 апреля 2018 | 17:39

prof57: Химическое оружие в Сирии находится со времен СССР. Путин обманул Обаму, заверив того, что гарантирует уничтожение химического оружия в Сирии. Ничего подобного сделано не было.

slesar_ev 15 апреля 2018 | 17:44

anemon: под контролем ОЗХО на американском судне всё химоружие Сирии было уничтожено, кроме находившегося на территории подконтрольной амеровским псам-ИГИЛовцам.

haldey 15 апреля 2018 | 17:51

anemon: А Путин Обаме ничего не обещал, кто такая эта Обама, что б его обманывать, или что-то выполнять... Если ты считаешь Обаму хозяином, не думай, что все остальные перед ним кланяться будут... Иди помолись на этого негра. А по поводу, кто что делает или нет, Путин слов на ветер не бросает, в отличии от американских президентофф, только и могут трахать швалей, раздавать обещания, которые не собираются выполнять, демократия, понимаешь...

anemon 15 апреля 2018 | 18:02

haldey: haldey: slesar_ev: И память коротка, и ум не долог, пригожинские с Лахты-2.

tour 15 апреля 2018 | 18:12

haldey:
Не порите чушь, она вывернется и даст сдачи - больно!
Путин у власти уже 18 лет и мог хотя бы попытаться что-то изменить. Но ведь ничего из того, что он обещал, не было выполнено. Все его заявления, слова человека, варящегося в собственном соку, который сам верит в то, что говорит, и что это все выполняется. Он живет в каком-то абсолютно оторванном мире, совершенно параллельном. Вся деятельность Путина на посту президента - это сплошное балабольство, шутки, ужимки, грозное молчание, сетование на партнеров, призывы к торговле и строительству современной экономики. Российская политика при Путине - это порносериал, который длится уже 18 лет, и который с упоением смотрит половина страны. Занимаясь политической мастурбацией, Путин «орально» удовлетворяет многомиллионную армию своих поклонников, причем многие получают такое наслаждение, что готовы ради продолжения этого сериала жрать пальмовое масло вместо сыра и мясных мух вместо колбасы, лишь бы продолжалось удовлетворение их политических фантазий.

vitaminoz 15 апреля 2018 | 18:21

haldey: нет, путин обещал, в обмен на несвержение асада. Обама обещание сдержал.

haldey 15 апреля 2018 | 17:42

prof57: Эти штатовские звери, хоть перестали призывать террористов к применению химоружия, уже прогресс. Хотя верить этим нелюдям уже ни как не получится. У Трампа семь пятниц на неделе... Опять что-нить "твитнет", и понесется "белокасочное отродие"...

kaplan911 15 апреля 2018 | 18:23

prof57: \\ С не надо было США и Британии поставлять террористам химическое оружие. РФ и Сирия свое химическое оружие уничтожили, а вот США и Британия - НЕТ! И судя по Скрипалям без проблем его применяют. \\

Откуда дровишки, убогий ?
Беги за премией к Пригожину.

metslag 15 апреля 2018 | 17:37

Башару надо носить с собой петлю и кусок мыла. Чтобы вовремя повеситься.
А то дело может кончиться трубой, как с Каддафи.
А это нехорошо.

glotov 15 апреля 2018 | 17:38

Сложная задача: не допустить, и одновременно инициировать. Но американцы справятся: не в первый раз лгать.

sg81g 15 апреля 2018 | 17:41

Гражданам сша бежать надо куда подальше после таких заявлений.. Видать провокацию задумали янкели против своего населения навроде той, что что устроили 9.11 для предлога нападения на Афганистан.

captainobvious 15 апреля 2018 | 17:50

США не допустят применения химоружия в Сирии

неужели будут бомбить Пуэбло (Колорадо) и Блю-Грасс (Кентукки)?

kaplan911 15 апреля 2018 | 18:21

captainobvious: \\ США не допустят применения химоружия в Сирии

неужели будут бомбить Пуэбло (Колорадо) и Блю-Грасс (Кентукки)? \\

Нет.
Это только в больных мозгах росруководства зреют подобные антисанкции.
И поделом!
Не заслуживает нация, которая смотрит в рот одному человеку.....выживания.

captainobvious 15 апреля 2018 | 18:40

kaplan911: хотели бы принадлежать к нации, которая смотрит в Твитер одному человеку? а вот не судьба-с...

polba 15 апреля 2018 | 17:51

Я так понимаю, что очень скоро в США, силами ЦРУ и подконтрольных им ИГИЛовцев, будет проведена массированная газовая атака???

vitaminoz 15 апреля 2018 | 18:27

polba: Пока многолетняя газовая атака продолжается в волоколамске и еще кое-где. Это факты. А остальное - твоя придурь.

navy 15 апреля 2018 | 18:08

"такой инцидент может произойти и на территории Америки".
Я так понимаю, что следующий цирк с конями устроит Ники Хейли где-нибудь в Техасе. И обвинит в это, есстнно, Россию.

kaplan911 15 апреля 2018 | 18:15

Наш недалеко ушёл от безрассудного Башара Асада.

vera14 15 апреля 2018 | 18:34

kaplan911: Сразу видно, что вы из числа проигравших, 2% -ников. Это ваш удел!

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