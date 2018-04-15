Никки Хейли: США не допустят применения химоружия в Сирии

США не допустят применения химоружия в Сирии, — заявила постпред страны при ООН Никки Хейли. В интервью каналу Fox News она сказала, что это вопрос собственной безопасности, поскольку такой инцидент может произойти и на территории Америки. Хейли добавил, что сирийский лидер Башар Асад стал безрассуден.

В ночь на субботу США , Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по объектам в Сирии в ответ на химическую атаку в городе Дума. Власти Сирии и России утверждают, что химической атаки не было.