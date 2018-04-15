Власти Великобритании готовят санкции против Олега Дерипаски, Виктора Вексельберга и Романа Абрамовича
Об этом пишет газета Таймс со ссылкой на источник.
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Об этом пишет газета Таймс со ссылкой на источник.
Сначала на сирийском народе испробовали «арабскую весну», сейчас американские умные ракеты За всем этим стоят те, кто претендует на моральное лидерство в этом мире, заявляет о своей исключительности. Надо быть по-настоящему исключительным, чтобы в момент, когда Сирия получила шанс на мирное будущее, обстрелять ее столицу…
Комментарии59
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sg4032 15 апреля 2018 | 17:33
Огласите весь список, пжалуйста.
rsilk 15 апреля 2018 | 17:36
sg4032: sg4032: Скоро в Лондене будет модно держать дворецкими бывших русских Олигархов
patrik05 15 апреля 2018 | 17:43
Власти Великобритании готовят санкции против Олега Дерипаски, Виктора Вексельберга и Романа Абрамовича...
Против Абрамовича, Вексельберага и Дерипаски? И они ещё говорят, что в Британии нет антисемитов.
nelibermot19 15 апреля 2018 | 17:47
Это хорошо, это замечательно, но где Фридман? (один из спонсоров Лёшки Анального) Почему его тоже не мочат, а?
murad_manapov 15 апреля 2018 | 17:47
patrik05: 18 лет не было, а теперь появились да?))
patrik05 15 апреля 2018 | 17:54
murad_manapov:
В Британии ишаки водятся?
oldpartizan 15 апреля 2018 | 17:57
patrik05: мужа ищешь?
navsegda 15 апреля 2018 | 18:11
patrik05: Ишаки точно водятся в России , спроси у любого чечена или дага
metslag 15 апреля 2018 | 18:34
patrik05: Тебя там нет, значит не водятся там ишаки.
pmasel 15 апреля 2018 | 17:58
Месье, же не манж па сис жур....
Подайте бывшему олигарху, бывшей России прошлого.
ludvig14 15 апреля 2018 | 18:35
patrik05: ну с абрамовичем и вексельбергом все понятно, но дерипаска то тут причем? Это ж из вексильдергов кто-то говорил про последнего: такой смышленый мальчик, жаль, что не из наших...
skripal_live 15 апреля 2018 | 17:50
Придется Роме Абрамовичу продавать "Челси" и покупать, к примеру, "Крылья Советов"...
И хорошо!
astet 15 апреля 2018 | 17:56
rsilk: Интересуюсь,
что станет с Челси?
vezdehod 15 апреля 2018 | 17:58
Запасной аэродром накрылся медным тазом - придётся переходить на "Грунтовую полосу".
pro_hanov 15 апреля 2018 | 17:38
sg4032: Наши контрсанкции ошеломят наглых бритов. И про Воронеж не забудут: вместо Челси Абрамовичу отдадут воронежский Факел.
ura_123 15 апреля 2018 | 17:51
pro_hanov: "Фак ел" чемпион!
sutara 15 апреля 2018 | 18:01
sg4032: Не все сразу! Будет не интересно!
grashupfer 15 апреля 2018 | 18:06
sg4032: Не, так не пойдёт! Ведь в таком случае весь смак исчезнет. В недельку по пятёрочке счастливчиков из списка такого уморительно-смешного телефонного справочника вызывать будут и - чпок-чпок-чпок-чпок-чпок....
И вот счастливчики уже такие... весёлые....
Затейливо, вощем, задумано.
domtrubaiiiataji 15 апреля 2018 | 17:33
ну сейчас пригожинские встанут пердаками за олигархов, вот цирк будет
naivnyk 15 апреля 2018 | 17:49
domtrubaiiiataji: Мы как раз против уродов, только ВСЕХ!!! ) И Явлинских, Хорорковских и ВСЕХ, и т.д )
hunterhead 15 апреля 2018 | 17:52
naivnyk: "Мы как раз против уродов, только ВСЕХ!!! )"
Вы против себя, портянки? :-D
anticolorad 15 апреля 2018 | 18:00
naivnyk: надо просто быть полным дауном, либо продажной швалью, чтобы не понимать, что это все дерьмо идет от путьки..так ты против плешивого?
shalunok 15 апреля 2018 | 18:01
naivnyk: Пригожинский? Против всех уродов? Ну тогда и против Сечина, Рогозина, Тимченко, Ротенбергов, Ковальчуков, Бастрыкина, Патрушева, Путина,.. и, конечно Пригожина.
А иначе, как-то уж больно проститутски получается.
novyrusich 15 апреля 2018 | 18:44
shalunok: Так они проститутки и есть.
Других в портянки не берут.
navsegda 15 апреля 2018 | 18:14
naivnyk: Явлинский олигарх ?! ))))))) и чем он владеет , на каком месте в списке Форбс ?
sokal123 15 апреля 2018 | 17:34
Хоть какие то сегодня новости хорошие.! Эти ребята ,как воздух нуждаются в санкциях.
seryj_wolk 15 апреля 2018 | 17:51
sokal123: Или Рыбка была не золотой, или Дерипаска поймал что-то другое, нехорошее. Интересно, трахали ли ее Вексельберг с Абрамовичем? Может причина вовсе не в Путине?
ludvig14 15 апреля 2018 | 18:40
seryj_wolk: а вот не надо рыбок золотых! Наше российское - щука! (путин знает!)
sjuzanna 15 апреля 2018 | 18:07
sokal123: \\Эти ребята ,как воздух нуждаются в санкциях.\\
Скорее они нуждаются в антисанкциях
encopresis 15 апреля 2018 | 17:34
Последние штаны отдам, лишь бы Абрамовичу и Вексельбергу с Дерипаской хорошо жилось. Они ведь столько для нас сделали! На них земля Русская держится и держаться будет!
aler_il1 15 апреля 2018 | 17:35
А как же царь!?
tag188 15 апреля 2018 | 17:41
aler_il1: А как же царь!?
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Фигуранты списка должны его отблагодарить! Ведь от санкций так много пользы, он так говорил!
Вот он в Сирии в геополитике упражняется, а олигархам за его упражнения польза уже как на конвейере идет, каждую неделю новая порция санкций!
fantforbarbi 15 апреля 2018 | 17:37
Если это правда,то проект -Футбольный клуб Челси -подошел к концу. До следующего чемпионства будет 50 лет.
ts 15 апреля 2018 | 17:38
А Бурханыча забыли?
captainobvious 15 апреля 2018 | 17:40
а-ха-а, Roman Abramovich, ну как же так??!! столько лет усилий, столько затраченных миллиардов, лишь бы стать "своим", войти в высшее лондонское общество, и что в итоге? при первом же серьезном шухере тебя, как последнего дворового шлемазла, фейсом таки об тейбл??! ))
alehan22274 15 апреля 2018 | 17:53
captainobvious: ба...да ты похоже недавно откинулся штоле? Какие слова, слог! Из тебя прям национальная идея так и прет.:)) Запомни: никогда лживая и криминальная путирашинская свинья на западе своей не станет!
captainobvious 15 апреля 2018 | 17:57
alehan22274: если Вы о таких, как Абрамович, то я очень на это надеюсь ))
nelibermot19 15 апреля 2018 | 17:57
captainobvious:
Выйдет в поле — жнет и пашет,
В город выйдет — там народ:
"Абрамович! Хлеба! Каши!"
Всех накормит, всем нальет!
А потом, присев в сторонке
Для сирот и бедноты
Отливает он коронки,
Ставит зубы и мосты.
Но сограждане упорны,
Несмотря на славный труд,
Все равно "жидовской мордой"
Абрамовича зовут...
captainobvious 15 апреля 2018 | 18:00
nelibermot19: а то ж! всё же 200 лет вместе... менталитет-с!
sjuzanna 15 апреля 2018 | 18:10
captainobvious: Неужели отберут всё, что нажито непосильным трудом?
grashupfer 15 апреля 2018 | 18:17
captainobvious: Не... Ну такие слова и о лице, представляющем главный кошелёк самого Владимир-владимирча... Как же вам не стыдно, Смит!
captainobvious 15 апреля 2018 | 18:28
grashupfer: да знаю, знаю, что не видать мне сегодня вечернего Доширака и пузырька Боярышника за такое поведение... но голос совести, его не задушишь, не убьешь!
naivnyk 15 апреля 2018 | 17:47
Славное дело! Бедные эти уроды не окажутся, но туда и всех остальных! И Чубайса и Касьянова и т.д!!!!
anticolorad 15 апреля 2018 | 18:02
naivnyk: а главное - вашего карлика-пахана.
ura_123 15 апреля 2018 | 17:47
Загоняют сусликов в родные норки?
Давно было пора.
nikruchev 15 апреля 2018 | 17:47
Ну правильно, надо у Абрамовича Челси отобрать, а то чукчи уже и водку забросили, говорят, главное, чтобы Челси чемпионом стал.
ivanov356 15 апреля 2018 | 17:51
А этот, который всё плюётся?
ivar1964 15 апреля 2018 | 17:52
Ситуация становится похожей на комедию: ненавистные гейропейцы рассказывают не только, что будут бить, но и как бить, и куда бить. Никакой интриги. Просто избиение "младенцев".
sjuzanna 15 апреля 2018 | 18:12
ivar1964: Да, бить будут не по паспортам, а по морде.
kp6ic 15 апреля 2018 | 17:52
а шувалов?
edward_1960 15 апреля 2018 | 17:58
Давно пора применить против одного из "кошельков" Путина Абрамовича санкции.
konvoi 15 апреля 2018 | 18:01
Я только рад. Надеюсь любовницы тоже в ход пойдут.
captainobvious 15 апреля 2018 | 18:03
а что Титов?
srk2658lu 15 апреля 2018 | 18:22
Попали курьи в ощип...
zemljanka 15 апреля 2018 | 18:27
Все люди хорошие. Только разные.
Удачи.
Нелюдей - мутантов - кто стреляет, травит, бомбит, убивает - изолировать...
alo0000 15 апреля 2018 | 18:32
Неужели посягнут на святое - на сироту?!
sasass 15 апреля 2018 | 18:34
Бьют друзей президента РФ и фиктивная дружба только крепчает от этого...
polikarpich 15 апреля 2018 | 18:59
Оба-на!!! Уже и Ромелло теперь в этом расстрельном списке?!!!
babich174 15 апреля 2018 | 19:03
Ну, наконец-то дружок Познера почувствовал жаренного петуха по жопой.