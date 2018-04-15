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17:30, 15 апреля 2018

Власти Великобритании готовят санкции против Олега Дерипаски, Виктора Вексельберга и Романа Абрамовича

Об этом пишет газета Таймс со ссылкой на источник.

Комментарии

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sg4032 15 апреля 2018 | 17:33

Огласите весь список, пжалуйста.

rsilk 15 апреля 2018 | 17:36

sg4032: sg4032: Скоро в Лондене будет модно держать дворецкими бывших русских Олигархов

patrik05 15 апреля 2018 | 17:43

Власти Великобритании готовят санкции против Олега Дерипаски, Виктора Вексельберга и Романа Абрамовича...


Против Абрамовича, Вексельберага и Дерипаски? И они ещё говорят, что в Британии нет антисемитов.

nelibermot19 15 апреля 2018 | 17:47

Это хорошо, это замечательно, но где Фридман? (один из спонсоров Лёшки Анального) Почему его тоже не мочат, а?

murad_manapov 15 апреля 2018 | 17:47

patrik05: 18 лет не было, а теперь появились да?))

patrik05 15 апреля 2018 | 17:54

murad_manapov:

В Британии ишаки водятся?

oldpartizan 15 апреля 2018 | 17:57

patrik05: мужа ищешь?

navsegda 15 апреля 2018 | 18:11

patrik05: Ишаки точно водятся в России , спроси у любого чечена или дага

metslag 15 апреля 2018 | 18:34

patrik05: Тебя там нет, значит не водятся там ишаки.

pmasel 15 апреля 2018 | 17:58

Месье, же не манж па сис жур....
Подайте бывшему олигарху, бывшей России прошлого.

ludvig14 15 апреля 2018 | 18:35

patrik05: ну с абрамовичем и вексельбергом все понятно, но дерипаска то тут причем? Это ж из вексильдергов кто-то говорил про последнего: такой смышленый мальчик, жаль, что не из наших...

skripal_live 15 апреля 2018 | 17:50

Придется Роме Абрамовичу продавать "Челси" и покупать, к примеру, "Крылья Советов"...
И хорошо!

astet 15 апреля 2018 | 17:56

rsilk: Интересуюсь,
что станет с Челси?

vezdehod 15 апреля 2018 | 17:58

Запасной аэродром накрылся медным тазом - придётся переходить на "Грунтовую полосу".

pro_hanov 15 апреля 2018 | 17:38

sg4032: Наши контрсанкции ошеломят наглых бритов. И про Воронеж не забудут: вместо Челси Абрамовичу отдадут воронежский Факел.

ura_123 15 апреля 2018 | 17:51

pro_hanov: "Фак ел" чемпион!

sutara 15 апреля 2018 | 18:01

sg4032: Не все сразу! Будет не интересно!

grashupfer 15 апреля 2018 | 18:06

sg4032: Не, так не пойдёт! Ведь в таком случае весь смак исчезнет. В недельку по пятёрочке счастливчиков из списка такого уморительно-смешного телефонного справочника вызывать будут и - чпок-чпок-чпок-чпок-чпок....
И вот счастливчики уже такие... весёлые....

Затейливо, вощем, задумано.

domtrubaiiiataji 15 апреля 2018 | 17:33

ну сейчас пригожинские встанут пердаками за олигархов, вот цирк будет

naivnyk 15 апреля 2018 | 17:49

domtrubaiiiataji: Мы как раз против уродов, только ВСЕХ!!! ) И Явлинских, Хорорковских и ВСЕХ, и т.д )

hunterhead 15 апреля 2018 | 17:52

naivnyk: "Мы как раз против уродов, только ВСЕХ!!! )"

Вы против себя, портянки? :-D

anticolorad 15 апреля 2018 | 18:00

naivnyk: надо просто быть полным дауном, либо продажной швалью, чтобы не понимать, что это все дерьмо идет от путьки..так ты против плешивого?

shalunok 15 апреля 2018 | 18:01

naivnyk: Пригожинский? Против всех уродов? Ну тогда и против Сечина, Рогозина, Тимченко, Ротенбергов, Ковальчуков, Бастрыкина, Патрушева, Путина,.. и, конечно Пригожина.
А иначе, как-то уж больно проститутски получается.

novyrusich 15 апреля 2018 | 18:44

shalunok: Так они проститутки и есть.
Других в портянки не берут.

navsegda 15 апреля 2018 | 18:14

naivnyk: Явлинский олигарх ?! ))))))) и чем он владеет , на каком месте в списке Форбс ?

sokal123 15 апреля 2018 | 17:34

Хоть какие то сегодня новости хорошие.! Эти ребята ,как воздух нуждаются в санкциях.

seryj_wolk 15 апреля 2018 | 17:51

sokal123: Или Рыбка была не золотой, или Дерипаска поймал что-то другое, нехорошее. Интересно, трахали ли ее Вексельберг с Абрамовичем? Может причина вовсе не в Путине?

ludvig14 15 апреля 2018 | 18:40

seryj_wolk: а вот не надо рыбок золотых! Наше российское - щука! (путин знает!)

sjuzanna 15 апреля 2018 | 18:07

sokal123: \\Эти ребята ,как воздух нуждаются в санкциях.\\
Скорее они нуждаются в антисанкциях

encopresis 15 апреля 2018 | 17:34

Последние штаны отдам, лишь бы Абрамовичу и Вексельбергу с Дерипаской хорошо жилось. Они ведь столько для нас сделали! На них земля Русская держится и держаться будет!

aler_il1 15 апреля 2018 | 17:35

А как же царь!?

tag188 15 апреля 2018 | 17:41

aler_il1: А как же царь!?
=====================
Фигуранты списка должны его отблагодарить! Ведь от санкций так много пользы, он так говорил!
Вот он в Сирии в геополитике упражняется, а олигархам за его упражнения польза уже как на конвейере идет, каждую неделю новая порция санкций!

fantforbarbi 15 апреля 2018 | 17:37

Если это правда,то проект -Футбольный клуб Челси -подошел к концу. До следующего чемпионства будет 50 лет.

ts 15 апреля 2018 | 17:38

А Бурханыча забыли?

captainobvious 15 апреля 2018 | 17:40

а-ха-а, Roman Abramovich, ну как же так??!! столько лет усилий, столько затраченных миллиардов, лишь бы стать "своим", войти в высшее лондонское общество, и что в итоге? при первом же серьезном шухере тебя, как последнего дворового шлемазла, фейсом таки об тейбл??! ))

alehan22274 15 апреля 2018 | 17:53

captainobvious: ба...да ты похоже недавно откинулся штоле? Какие слова, слог! Из тебя прям национальная идея так и прет.:)) Запомни: никогда лживая и криминальная путирашинская свинья на западе своей не станет!

captainobvious 15 апреля 2018 | 17:57

alehan22274: если Вы о таких, как Абрамович, то я очень на это надеюсь ))

nelibermot19 15 апреля 2018 | 17:57

captainobvious:

Выйдет в поле — жнет и пашет,
В город выйдет — там народ:
"Абрамович! Хлеба! Каши!"
Всех накормит, всем нальет!
А потом, присев в сторонке
Для сирот и бедноты
Отливает он коронки,
Ставит зубы и мосты.
Но сограждане упорны,
Несмотря на славный труд,
Все равно "жидовской мордой"
Абрамовича зовут...

captainobvious 15 апреля 2018 | 18:00

nelibermot19: а то ж! всё же 200 лет вместе... менталитет-с!

sjuzanna 15 апреля 2018 | 18:10

captainobvious: Неужели отберут всё, что нажито непосильным трудом?

grashupfer 15 апреля 2018 | 18:17

captainobvious: Не... Ну такие слова и о лице, представляющем главный кошелёк самого Владимир-владимирча... Как же вам не стыдно, Смит!

captainobvious 15 апреля 2018 | 18:28

grashupfer: да знаю, знаю, что не видать мне сегодня вечернего Доширака и пузырька Боярышника за такое поведение... но голос совести, его не задушишь, не убьешь!

naivnyk 15 апреля 2018 | 17:47

Славное дело! Бедные эти уроды не окажутся, но туда и всех остальных! И Чубайса и Касьянова и т.д!!!!

anticolorad 15 апреля 2018 | 18:02

naivnyk: а главное - вашего карлика-пахана.

ura_123 15 апреля 2018 | 17:47

Загоняют сусликов в родные норки?
Давно было пора.

nikruchev 15 апреля 2018 | 17:47

Ну правильно, надо у Абрамовича Челси отобрать, а то чукчи уже и водку забросили, говорят, главное, чтобы Челси чемпионом стал.

ivanov356 15 апреля 2018 | 17:51

А этот, который всё плюётся?

ivar1964 15 апреля 2018 | 17:52

Ситуация становится похожей на комедию: ненавистные гейропейцы рассказывают не только, что будут бить, но и как бить, и куда бить. Никакой интриги. Просто избиение "младенцев".

sjuzanna 15 апреля 2018 | 18:12

ivar1964: Да, бить будут не по паспортам, а по морде.

kp6ic 15 апреля 2018 | 17:52

а шувалов?

edward_1960 15 апреля 2018 | 17:58

Давно пора применить против одного из "кошельков" Путина Абрамовича санкции.

konvoi 15 апреля 2018 | 18:01

Я только рад. Надеюсь любовницы тоже в ход пойдут.

captainobvious 15 апреля 2018 | 18:03

а что Титов?

(комментарий скрыт)

srk2658lu 15 апреля 2018 | 18:22

Попали курьи в ощип...

zemljanka 15 апреля 2018 | 18:27

Все люди хорошие. Только разные.
Удачи.
Нелюдей - мутантов - кто стреляет, травит, бомбит, убивает - изолировать...

alo0000 15 апреля 2018 | 18:32

Неужели посягнут на святое - на сироту?!

sasass 15 апреля 2018 | 18:34

Бьют друзей президента РФ и фиктивная дружба только крепчает от этого...

polikarpich 15 апреля 2018 | 18:59

Оба-на!!! Уже и Ромелло теперь в этом расстрельном списке?!!!

babich174 15 апреля 2018 | 19:03

Ну, наконец-то дружок Познера почувствовал жаренного петуха по жопой.

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