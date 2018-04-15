Сервис Opera VPN, который позволяет обходить блокировки, с 30 апреля перестанет работать
Об этом сообщается на его сайте. Причины не указаны. Сервис стал популярен в России после судебного решения о блокировке мессенджера Телеграм. Впрочем, есть и другие способы обойти блокировку – о них «Эху» рассказал специалист по кибербезопасности Александр Литреев.
Литреев добавил, что в Иране, где Телеграм заблокирован, пользователи успешно обходят запрет.
Комментарии3
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arik02 15 апреля 2018 | 17:22
А дустом не пробовали?
kindman_a 15 апреля 2018 | 17:23
arik02:
Норвегия тоже поддержала решение нашего суда о блокировки Телеграмм?
Ну-ну.
ugiazov 15 апреля 2018 | 17:24
У Роскомнадзора видит око, да зуб неймёт.