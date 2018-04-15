Сервис Opera VPN, который позволяет обходить блокировки, с 30 апреля перестанет работать

Об этом сообщается на его сайте. Причины не указаны. Сервис стал популярен в России после судебного решения о блокировке мессенджера Телеграм. Впрочем, есть и другие способы обойти блокировку – о них «Эху» рассказал специалист по кибербезопасности Александр Литреев.

Литреев добавил, что в Иране, где Телеграм заблокирован, пользователи успешно обходят запрет.