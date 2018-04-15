В Екатеринбурге умер журналист Максим Бородин, который сообщил о гибели российских наемников в Сирии
В пятницу он выпал из окна своей квартиры на пятом этаже и впал в кому. Для самоубийства у Максима Бородина не было никаких поводов, — сказала изданию «МБХ Медиа» Полина Румянцева, главный редактор РИА «Новый день», в котором работал журналист.
Комментарии18
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pusto1 15 апреля 2018 | 17:09
ни дна им, не покрышки
kindman_a 15 апреля 2018 | 17:19
Н-даааа, от полония и "Новичка" перешли к высотным трюкам....
makap 15 апреля 2018 | 17:09
Безопасность накрыло бессилием
domtrubaiiiataji 15 апреля 2018 | 17:09
очередная жертва кремлевского режима
vilingrad 15 апреля 2018 | 17:10
Вот суки
ura_123 15 апреля 2018 | 17:11
Ждём пламенный комментарий Лаврова?
eniro 15 апреля 2018 | 17:17
ura_123: Типо: Верните домой Скрипалей?
mmakarov14 15 апреля 2018 | 17:13
К Г Б
gregor 15 апреля 2018 | 17:13
Пригоженские портянки позорище нации .
zabairalec 15 апреля 2018 | 17:14
Фантазии до добра не доводят.
koshkaedu 15 апреля 2018 | 17:16
Химию решили попридержать?
makasrevich 15 апреля 2018 | 17:17
А думал, что гадить людям прилично - вот бог и наказал тварюгу!
kindman_a 15 апреля 2018 | 17:21
makasrevich:
Портянка пригожинская, Бог - пишется с БОЛЬШОЙ буквы!
Исправь в методичке, судило!
midnightblues 15 апреля 2018 | 17:24
makasrevich: а разве вагнеровцы люди??
drtomsky 15 апреля 2018 | 17:18
ЦРУ, МИ-6, Моссад или сам упал, чтобы огорчить Владимира Владимировича. Других версий не будет.
sergo13 15 апреля 2018 | 17:18
Чекисты работают непокладая рук.
skripal_live 15 апреля 2018 | 17:23
sergo13: drtomsky: koshkaedu: gregor: ura_123: vilingrad: domtrubaiiiataji: makap: kindman_a: Кто тоже хочет?
glotov 15 апреля 2018 | 17:24
Обнюхался, или обкололся. Типичный случай.