Великобритания, по некоторым данным, планирует ввести санкции в отношении российских официальных лиц и бизнесменов

Власти Великобритании, по некоторым данным, планируют ввести санкции в отношении российских официальных лиц и бизнесменов.

Британские активы российских чиновников и предпринимателей уже давно вызывают вопросы у правительства Соединенного Королевства. Премьер-министр Тереза Мэй в интервью газете The Times сказала, что власти могут применить самые разнообразные меры в отношении «незаконных финансов» россиян, Лондон рассматривает все варианты действий, — подчеркнула глава кабинета министров, не уточнив подробности. По данным источника издания в офисе премьер-министра, финансовые санкции Британия введет уже в скором времени — ограничительные меры коснутся прежде всего «российских олигархов». В публикации упоминаются имена все того же Олега Дерипаски, в одной «компании» с ним и Виктор Вексельберг. В отношении этих бизнесменов санкции на прошлой недели ввели США. Под анонсированные же британские санкции имеет шанс попасть Роман Абрамович.

Британские государственные органы с этого года вправе спрашивать у иностранных владельцев недвижимости о происхождении их средств. Если чиновников не удовлетворят ответы собственников, на их имущество может быть наложен арест.