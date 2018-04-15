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17:02, 15 апреля 2018

Великобритания, по некоторым данным, планирует ввести санкции в отношении российских официальных лиц и бизнесменов

Власти Великобритании, по некоторым данным, планируют ввести санкции в отношении российских официальных лиц и бизнесменов.

Британские активы российских чиновников и предпринимателей уже давно вызывают вопросы у правительства Соединенного Королевства. Премьер-министр Тереза Мэй в интервью газете The Times сказала, что власти могут применить самые разнообразные меры в отношении «незаконных финансов» россиян, Лондон рассматривает все варианты действий, — подчеркнула глава кабинета министров, не уточнив подробности. По данным источника издания в офисе премьер-министра, финансовые санкции Британия введет уже в скором времени — ограничительные меры коснутся прежде всего «российских олигархов». В публикации упоминаются имена все того же Олега Дерипаски, в одной «компании» с ним и Виктор Вексельберг. В отношении этих бизнесменов санкции на прошлой недели ввели США. Под анонсированные же британские санкции имеет шанс попасть Роман Абрамович.

Британские государственные органы с этого года вправе спрашивать у иностранных владельцев недвижимости о происхождении их средств. Если чиновников не удовлетворят ответы собственников, на их имущество может быть наложен арест.

Комментарии

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master_superanalitik 15 апреля 2018 | 17:06


Россия будет жить достойно только в том случае если в Англии и ее заморских территориях будут стоять русские войска. Если не будет угрозы России со стороны НАТО, то уровень жизни граждан России резко улучшится. Россия не привыкла экономить на своей военной безопасности.

art_ 15 апреля 2018 | 17:09

master_superanalitik: в сирии не выходит, а вы про вб...

sandro_007 15 апреля 2018 | 17:23

Если еврейское жулье прижмет британское правосудие, то все наворованные в России капиталы останутся в Лондоне, а должны быть возвращены в страну из которой украдены. Сучье племя.

danko1 15 апреля 2018 | 17:09

Вот арес тов награбленного путинские бандиты и воры, как и он сам, крестный отец мафии, больше всего и боятся.
На мнение ограбленных ими россиян им наплевать, а вот бабло для них всё.

johnbmw Евгений Большаков 15 апреля 2018 | 17:11

master_superanalitik: и КАК вы планируете достичь такой Достойной жизни??? Вплавь? на кузнецове?

domtrubaiiiataji 15 апреля 2018 | 17:14

походу захарка под этим ником здесь дрыщет. он тоже влажно фантазировал о "дойти до лондона" , кловуны, вы уже стояли в восточном берлине, результат на лицо, кроме засира территории у вас ничего не выходит, от вас люди бегут. как черт от ладана

vilingrad 15 апреля 2018 | 17:18

master_superanalitik: "Дятел!"(Алиса в зазеркалье)

akustik57 15 апреля 2018 | 17:24

master_superanalitik: “ Прежде чем тратить огромные деньги на оборону , нужно создать для людей тот уровень жизни , который они захотят защищать . “. Карл Густав Маннергейм

pusto1 15 апреля 2018 | 17:06

где же маленьким собачкам жить? :(

meteor1908 15 апреля 2018 | 17:13

"Трудящиеся страны единодушно одобряют последнюю инициативу партии и правительство по борьбе с нетрудовыми доходами".(С)

art_ 15 апреля 2018 | 17:07

Придется обнулиться и начать сначала

lager23 15 апреля 2018 | 17:07

А, Игорь Шувалов, с его квартиру напротив Гайд Парка, будет в списке или он работает на МИ6?

jetsam 15 апреля 2018 | 17:09

"ежики плакали, кололись, но продолжали жрать кактус"(c)
а их все в англию тянет и тянет... будто медом намазано.

chnch 15 апреля 2018 | 17:09

Нас не сломить! В ответ разрешим грабить туристов из Европки! Законодательно!

detul 15 апреля 2018 | 17:09

Давно пора все отнять и поделить по-честному !!! Это же нормальная демократическая практика !!!

johnbmw Евгений Большаков 15 апреля 2018 | 17:13

detul: вы это в каком Букваре прочитали???

chnch 15 апреля 2018 | 17:21

johnbmw: Да он и читает по слогам, и буковки путает. t и b в нике...

johnbmw Евгений Большаков 15 апреля 2018 | 17:23

chnch: скорее всего Именно ТАК ... пИчалька :-((

compare 15 апреля 2018 | 17:24

chnch: ладно,ребенку всего пять лет,родители-пьяницы,а вы так его "критикуете"...пусть его...

tebul 15 апреля 2018 | 17:15

Ну наконец то прозрели, давно пора, может меньше побегут на запад, а будут вкладывать деньги в Российскую экономику.

johnbmw Евгений Большаков 15 апреля 2018 | 17:18

tebul: с чего бы это вдруг? считаете их Настолько ТУПЫМИ????

norgemann 15 апреля 2018 | 17:17

То есть 25 лет происхождение денег россиянских "олигархов" (то есть воров) не интересовало Лондон, а тут вдруг заинтересовало? И что есть какие то сомнения что эти деньги были украдены и народа?

tag188 15 апреля 2018 | 17:17

Власти Великобритании планируют ввести санкции в отношении российских официальных лиц и бизнесменов.
==========================
Ну что же, еще недавно у вас было всё, перед вами были распахнуты двери всех европейских стран, вы были хозяевами жизни.
И вот так, в один прекрасный момент всё может начать рушиться.
Имя "гения" от геополитики, кому направлять благодарности, подсказать?

perrrkele_satttana 15 апреля 2018 | 17:19

Бурханыча пусть не забудут и бабу его помпезную. Которая заявила, что балет получился как ответвление художественной (!) гимнастики и, поэтому, в Мариинском театре она провела какую-то спортивную фигню (три года прошло). Как узбечка стала ледью Виннер мне фиолетово

kessara 15 апреля 2018 | 17:19

похоже и европейские лекарства скоро запретят..... запасайтесь товарищи!!!

kp6ic 15 апреля 2018 | 17:21

квартиры и замки шувалова будут затронуты?

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