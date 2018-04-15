Великобритания, по некоторым данным, планирует ввести санкции в отношении российских официальных лиц и бизнесменов
Власти Великобритании, по некоторым данным, планируют ввести санкции в отношении российских официальных лиц и бизнесменов.
Британские активы российских чиновников и предпринимателей уже давно вызывают вопросы у правительства Соединенного Королевства. Премьер-министр Тереза Мэй в интервью газете The Times сказала, что власти могут применить самые разнообразные меры в отношении «незаконных финансов» россиян, Лондон рассматривает все варианты действий, — подчеркнула глава кабинета министров, не уточнив подробности. По данным источника издания в офисе премьер-министра, финансовые санкции Британия введет уже в скором времени — ограничительные меры коснутся прежде всего «российских олигархов». В публикации упоминаются имена все того же Олега Дерипаски, в одной «компании» с ним и Виктор Вексельберг. В отношении этих бизнесменов санкции на прошлой недели ввели США. Под анонсированные же британские санкции имеет шанс попасть Роман Абрамович.
Британские государственные органы с этого года вправе спрашивать у иностранных владельцев недвижимости о происхождении их средств. Если чиновников не удовлетворят ответы собственников, на их имущество может быть наложен арест.
Комментарии26
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master_superanalitik 15 апреля 2018 | 17:06
Россия будет жить достойно только в том случае если в Англии и ее заморских территориях будут стоять русские войска. Если не будет угрозы России со стороны НАТО, то уровень жизни граждан России резко улучшится. Россия не привыкла экономить на своей военной безопасности.
art_ 15 апреля 2018 | 17:09
master_superanalitik: в сирии не выходит, а вы про вб...
sandro_007 15 апреля 2018 | 17:23
Если еврейское жулье прижмет британское правосудие, то все наворованные в России капиталы останутся в Лондоне, а должны быть возвращены в страну из которой украдены. Сучье племя.
danko1 15 апреля 2018 | 17:09
Вот арес тов награбленного путинские бандиты и воры, как и он сам, крестный отец мафии, больше всего и боятся.
На мнение ограбленных ими россиян им наплевать, а вот бабло для них всё.
johnbmw Евгений Большаков 15 апреля 2018 | 17:11
master_superanalitik: и КАК вы планируете достичь такой Достойной жизни??? Вплавь? на кузнецове?
domtrubaiiiataji 15 апреля 2018 | 17:14
походу захарка под этим ником здесь дрыщет. он тоже влажно фантазировал о "дойти до лондона" , кловуны, вы уже стояли в восточном берлине, результат на лицо, кроме засира территории у вас ничего не выходит, от вас люди бегут. как черт от ладана
vilingrad 15 апреля 2018 | 17:18
master_superanalitik: "Дятел!"(Алиса в зазеркалье)
akustik57 15 апреля 2018 | 17:24
master_superanalitik: “ Прежде чем тратить огромные деньги на оборону , нужно создать для людей тот уровень жизни , который они захотят защищать . “. Карл Густав Маннергейм
pusto1 15 апреля 2018 | 17:06
где же маленьким собачкам жить? :(
meteor1908 15 апреля 2018 | 17:13
"Трудящиеся страны единодушно одобряют последнюю инициативу партии и правительство по борьбе с нетрудовыми доходами".(С)
art_ 15 апреля 2018 | 17:07
Придется обнулиться и начать сначала
lager23 15 апреля 2018 | 17:07
А, Игорь Шувалов, с его квартиру напротив Гайд Парка, будет в списке или он работает на МИ6?
jetsam 15 апреля 2018 | 17:09
"ежики плакали, кололись, но продолжали жрать кактус"(c)
а их все в англию тянет и тянет... будто медом намазано.
chnch 15 апреля 2018 | 17:09
Нас не сломить! В ответ разрешим грабить туристов из Европки! Законодательно!
detul 15 апреля 2018 | 17:09
Давно пора все отнять и поделить по-честному !!! Это же нормальная демократическая практика !!!
johnbmw Евгений Большаков 15 апреля 2018 | 17:13
detul: вы это в каком Букваре прочитали???
chnch 15 апреля 2018 | 17:21
johnbmw: Да он и читает по слогам, и буковки путает. t и b в нике...
johnbmw Евгений Большаков 15 апреля 2018 | 17:23
chnch: скорее всего Именно ТАК ... пИчалька :-((
compare 15 апреля 2018 | 17:24
chnch: ладно,ребенку всего пять лет,родители-пьяницы,а вы так его "критикуете"...пусть его...
tebul 15 апреля 2018 | 17:15
Ну наконец то прозрели, давно пора, может меньше побегут на запад, а будут вкладывать деньги в Российскую экономику.
johnbmw Евгений Большаков 15 апреля 2018 | 17:18
tebul: с чего бы это вдруг? считаете их Настолько ТУПЫМИ????
norgemann 15 апреля 2018 | 17:17
То есть 25 лет происхождение денег россиянских "олигархов" (то есть воров) не интересовало Лондон, а тут вдруг заинтересовало? И что есть какие то сомнения что эти деньги были украдены и народа?
tag188 15 апреля 2018 | 17:17
Власти Великобритании планируют ввести санкции в отношении российских официальных лиц и бизнесменов.
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Ну что же, еще недавно у вас было всё, перед вами были распахнуты двери всех европейских стран, вы были хозяевами жизни.
И вот так, в один прекрасный момент всё может начать рушиться.
Имя "гения" от геополитики, кому направлять благодарности, подсказать?
perrrkele_satttana 15 апреля 2018 | 17:19
Бурханыча пусть не забудут и бабу его помпезную. Которая заявила, что балет получился как ответвление художественной (!) гимнастики и, поэтому, в Мариинском театре она провела какую-то спортивную фигню (три года прошло). Как узбечка стала ледью Виннер мне фиолетово
kessara 15 апреля 2018 | 17:19
похоже и европейские лекарства скоро запретят..... запасайтесь товарищи!!!
kp6ic 15 апреля 2018 | 17:21
квартиры и замки шувалова будут затронуты?