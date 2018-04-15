В Волоколамске на акции против мусорной свалки были задержаны около десяти человек

Об этом сообщает Интерфакс. Причин задержания полицейские не объяснили, — сказал РБК местный активист Денис Ермичёв. По словам активиста, полицейские провели с задержанным профилактическую беседу, потом отпустили.

Накануне в Волоколамске прошли сразу два митинга против мусорного полигона. В тот же день аналогичные акции были еще в восьми подмосковных городах.