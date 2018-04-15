В Волоколамске на акции против мусорной свалки были задержаны около десяти человек
Об этом сообщает Интерфакс. Причин задержания полицейские не объяснили, — сказал РБК местный активист Денис Ермичёв. По словам активиста, полицейские провели с задержанным профилактическую беседу, потом отпустили.
Накануне в Волоколамске прошли сразу два митинга против мусорного полигона. В тот же день аналогичные акции были еще в восьми подмосковных городах.
Комментарии4
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mmakarov14 15 апреля 2018 | 17:04
псы режима
danko1 15 апреля 2018 | 17:07
Ну не сынка же Чайкии арестовывать и ближайшее путинское окружение, которые захватили мусорный бизнес в Москве, который по доходности и черному налу сравним с поставкой наркотиков?
Арестовывать будут тех, кто мешает им воровать и травить население.
compare 15 апреля 2018 | 17:21
а причина задержания ясна,без объяснений: граждане,недовольны тем,как пахнет "скрепа",что уже,является грубым нарушением негласных "понятий"...тем.кто "задержал",запах,очень по-душе,наслаждаются,любимым...
amderma 15 апреля 2018 | 17:24
Интересно, а какую ответственность несет полицейский который вот так для профилактики задержал гражданина... или начальник который отдал этот приказ на задержание...?
Или все полицейские, опустив глаза в землю...мямлят что все понимают, что свалка, что чел прав требуя ее закрыть...и даже сочувствуют.... Сочувствуют а сами винтят...и порой наверное жестко... Холуи при Власти могут уметь сочувствовать?
Где их человеческое достоинство ? Где офицерская гордость и честь? Или бабло и обещание новую звездочку на погоны важнее чем совесть?
Как они могут исполнять незаконные приказы? .... они что из другой страны? и их дети не ходят в школу с нашими детьми? Их матери не сидят во дворе на лавочке с простыми соседками? Согласитесь , но по моему , это уже откровенная диктатура и произвол Власти!....