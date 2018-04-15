Спортивный автомобиль врезался в группу зрителей на авторалли в Болгарии
По предварительным данным, в больницу доставлены пятеро пострадавших в тяжелом состоянии. Как сообщают местные СМИ, соревнования прекращены, ведется расследование.
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По предварительным данным, в больницу доставлены пятеро пострадавших в тяжелом состоянии. Как сообщают местные СМИ, соревнования прекращены, ведется расследование.
Сначала на сирийском народе испробовали «арабскую весну», сейчас американские умные ракеты За всем этим стоят те, кто претендует на моральное лидерство в этом мире, заявляет о своей исключительности. Надо быть по-настоящему исключительным, чтобы в момент, когда Сирия получила шанс на мирное будущее, обстрелять ее столицу…
Комментарии1
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perestarok 15 апреля 2018 | 17:22
"Спортивный автомобиль врезался в группу зрителей на авторалли в Болгарии"
За рулём был Путин.