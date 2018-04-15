Бесплатный сервис Opera VPN, который позволяет обходить блокировки, объявил о прекращении работы с 30 апреля
Причины такого решения не названы. В последнее время он стал популярен после судебного решения о блокировке в России мессенджера Телеграм.
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Причины такого решения не названы. В последнее время он стал популярен после судебного решения о блокировке в России мессенджера Телеграм.
Сначала на сирийском народе испробовали «арабскую весну», сейчас американские умные ракеты За всем этим стоят те, кто претендует на моральное лидерство в этом мире, заявляет о своей исключительности. Надо быть по-настоящему исключительным, чтобы в момент, когда Сирия получила шанс на мирное будущее, обстрелять ее столицу…
Комментарии18
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tks 15 апреля 2018 | 16:37
ФИНИШ.
grashupfer 15 апреля 2018 | 16:43
tks: Встроенный всё равно хреновый был. Для оперы же куча бесплатных расширений. Я, например, Browsec VPN пользовался.
kindman_a 15 апреля 2018 | 17:00
grashupfer:
Попробуем теперь Browsec VPN.
Но эти любители однополой мужской любви уже начали блокировать всё, что ни попадя, связанное и не связанное с Телеграмм и VPN.
luger_max_otto 15 апреля 2018 | 17:13
Грамотному человеку возни на три минуты, неграмотному же чтобы стать грамотным лучше почитать комментарии.
Виват компьютерная грамотность!
naivnyk 15 апреля 2018 | 16:41
Да ладно))))
bodych 15 апреля 2018 | 16:43
он будет платным - https://www.operavpn.com/
naivnyk 15 апреля 2018 | 16:43
ТОР еще есть )
naivnyk 15 апреля 2018 | 16:46
Привыкли фильмы на халяву качать, фиг - ВАМ. Всё правильно! Кто умный скачает, а тупые , пусть пасутся)
poster6996 15 апреля 2018 | 16:48
Скоро по утрам гимн, стоя в кровати в труселях, петь будем, в углу, меж икон, портрет солнцеликого и два телеканал. А, и телефоны кнопочные. Ну это кто побогаче будет, а остальным дисковые. Так прослушивать легче будет.
kryymsdyk 15 апреля 2018 | 16:49
Другой себе на андроид поставил впн.
спасибо за информацию.
kryymsdyk 15 апреля 2018 | 16:51
kryymsdyk: работает!
mavreh 15 апреля 2018 | 16:51
Анонимайзеров для Файрфокс и Гугл-хром - как грязи..
Не велика потеря..
alexisgross_042018 15 апреля 2018 | 16:54
Ну и хрен с ним - не жалко ни разу ;)) Платишь за год копейки и дпо кучи получаешь еще и почту с криптованием ;)) Почта бесплатная ;)) А Я же забыл рашкованы по определению голожопые и рукожопые ;))
ihtamnet 15 апреля 2018 | 16:56
Он всё равно тормозной был и никчёмный. Думаю им мало кто пользовался и удаляется просто из за ненадобности.
zodiak_slon 15 апреля 2018 | 17:00
Не было в Опере никогда никакого VPN встроенного и, бесплатного, тем более.Это обман маркетинговый.
ihtamnet 15 апреля 2018 | 17:03
zodiak_slon: Вообще то он есть до сих пор, просто он сильно тормозной.
zodiak_slon 15 апреля 2018 | 17:08
ihtamnet: то что было и есть - это не VPN. обычный прокси,слегка допиленный Оперой
ilja13 15 апреля 2018 | 17:04
Новость для "поколения Z". Они явно "теперь в шоке"....)))))) Массовые самоубийства теперь наверно будут из-за этого. Какая печаль для них наступила.