В центре Москвы частично рухнула наружная стена дома на реконструкции
Как сообщили ТАСС в мэрии, это произошло в Пушкарёвом переулке. Никто не пострадал. Сообщается, что в момент обрушения в здании никого не было. По данным источника, из соседнего дома в связи с угрозой обрушения были эвакуированы 26 человек. Их временно разместили в автобусах.
Комментарии6
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abuvgrobu 15 апреля 2018 | 16:42
Опять контракт на реконструкцию отдали дилетантам, давшим больший откат..
sokal123 15 апреля 2018 | 16:44
Все тяп -ляп ,все по-путински!
chnch 15 апреля 2018 | 16:56
sokal123: Вот не надо, здание 1917 года постройки...
odobryam_s 15 апреля 2018 | 17:14
"- Семеныч, нельзя здесь стену долбить. на ней весь дом сидит же.
- Ничего, чай сдюжит, не рухнет... Барин-то, вишь, к Рождеству велел управиться, поди поспорь.... Мне опять на конюшню под кнут не хочется..." (с).
neyexo 15 апреля 2018 | 17:17
Планово рухнула
vilingrad 15 апреля 2018 | 17:20
Никто не пострадал. "
Никто не заметил- сообщил Первый. Сюжет очень неинтересного фильма: человек просыпается на сорок лет раньше настоящего времени, но не замечает изменений, поскольку живет в России:)