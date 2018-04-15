США готовят санкции против России за поддержку сирийского режима Башара Асада
Соответствующее письмо на днях направил в российский МИД американский посол Джон Хантсман. Как пишет газета «Коммерсант», в нем говорится, что по мнению США, сирийские власти применяют химическое оружие против собственного народа, и международное сообщество обязано остановить Башара Асада. Москва и Дамаск эти обвинения не раз отрицали.
Комментарии35
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kryymsdyk 15 апреля 2018 | 16:34
-Бить буду аккуратно, но сильно. Га-га-га)))
-Не надо, Лёлик...
rsilk 15 апреля 2018 | 16:39
kryymsdyk: Значит лечиться россияне будут Боярышником и дубовой корой.
arye_11 15 апреля 2018 | 16:41
rsilk:
- Чем ответим на санкции?
- Ну, запретим ввозить к нам напитки американские, продовольствие, лекарства тоже хорошо бы запретить. Пусть знают наших.
- А может поступим попроще, дома у них покупать не будем, деньги к ним вывозить не будем. детей у них учить не будем...
- Уйди, псих. Совсем с ума сошел.
johnbmw Евгений Большаков 15 апреля 2018 | 16:47
ну что? кто из алигархов завидовал дерипаске???? - выходи по одному ... в очередь, сукины дети - В ОЧЕРЕДЬ!!!
gordy 15 апреля 2018 | 17:00
Впереди - запрет на покупку российской нефти?
zapadnay 15 апреля 2018 | 16:42
Отрезать будут по кусочку...
danko1 15 апреля 2018 | 17:01
zapadnay: А надо бы начать с ареста Путина.
Тогда и его банду судить можно будет при ликвидированном басманном путинском правосудии в соответствии с законом.
master_superanalitik 15 апреля 2018 | 16:46
kryymsdyk:
В этой игре дело вовсе не в санкциях, а в том, кто кого раньше разорит экономически. И в этой ситуации у России появляются дополнительные козыри: наши предки часто заманивали противника в глубь России, тот растягивал свои коммуникации, вынужден был вкладывать деньги в оккупированные русские территории. Так было с шведским королем Карлом XII, Наполеоном, Гитлером. Даже Ленин со своим Брестским миром, когда отдали часть России смог навредить немцам. Путин достоин своих предков, он также отдал Дикому Западу чисто русские земли в Грузии, Молдавии, Прибалтике, Украине, Польше и тем самым растянул коммуникации противника, заставил этого противника кормить страны-нахлебники во главе с Украиной. И уже сейчас страны дикого Запада уже вынуждены считать копейки, в том числе и США. В этой ситуации очень важна помощь Россие со стороны Украины. Именно хохлы-свидомиты должны вцепиться мертвой хваткой в страны Дикого Запада и заставить их давать гроши на пропитание цэевропейцам. Причем цэевропецы должны вести себя как настоящие паразиты, как пиявки на теле пролетариата, должны вцепиться в глотку Европе и США и сказать им: вы волчары позорные, сбили нас спонталыку, рассорили с нашими русскими братьями, а потому платите гроши, и хорошие гроши. Украине помощь со стороны Запада должна быть во много раз больше нежели засранцам из Прибалтики, Польши, Молдавии и Грузии. Запад должен понять, что у свидомитов даже дерьмо лучше чем у засранцев из Прибалтики, Польши, Молдавии и Грузии. Где гроши для Украины, бессовестные люди и засранцы с Дикого Запада?
kapkina 15 апреля 2018 | 17:08
master_superanalitik: ты сам то понял что написал?
bobiksdoh 15 апреля 2018 | 17:15
kapkina: он эту муйню пишет уже не первый раз. Бот савушкинский.
vilingrad 15 апреля 2018 | 17:13
master_superanalitik: "Идиот..." (Бриллиантовая рука, Лелик)
svoi216 15 апреля 2018 | 16:34
От прошлых еще не опомнились
meteor1908 15 апреля 2018 | 16:37
Что будет с курсом рубля в понедельник? Хорошо, что большинство населения это не волнует - у него нет свободных рублей, чтобы срочно менять на валюту.
prade 15 апреля 2018 | 16:58
meteor1908: "Хорошо, что большинство населения это не волнует"
Цены на ввозимые товары повысятся. Население в любом случае заплатит снижением уровня жизни за политику Путина.
sokal123 15 апреля 2018 | 16:39
Наша ответка очень тяжела для народа - лишат его лекарственных препаратов из американских компонентов .Плохо придется диабетикам. Лучше уж бомбить Воронеж.
zapadnay 15 апреля 2018 | 16:44
sokal123:
А о чем думал народ, когда строем шёл с утра голосовать?
johnbmw Евгений Большаков 15 апреля 2018 | 16:49
zapadnay: как о ЧЁМ???? конечно же о том, что Санкции идут только на пользу России ...
sg81g 15 апреля 2018 | 16:40
Против своего народа нельзя, конечно. Вот против чужого можно, как сша во Вьетнаме. Или обедненный уран как в Ираке и Сербии - это запросто можно, а так нет
Лживые трусливые ублюдки..
kryymsdyk 15 апреля 2018 | 16:46
sg81g: вспомни еще Наполеона
kapkina 15 апреля 2018 | 17:13
sg81g: эти лживые и трусливые ублюдки живут в 5 раз богаче (средний класс и малоимущие) чем мы духовные и вставшими с колен и при этом мы устраиваем свалки откоторых травятся дети а в «зимних вишнях» заживо сгорают наши люди и при этом губернаторы получают пожизненное обеспечение и дворцы
bobiksdoh 15 апреля 2018 | 17:19
sg81g: заметь, за этими лживыми и трусливыми почти весь мир, а вот ты, честный и смелый, уже даже Украину и ту просрал.
nitsahon 15 апреля 2018 | 16:41
россияне еще дышат воздухом? пора вводить санкции и за это.. ах они еще пьют воду? да за это их вообще - по полной программе надо... они каким-то непонятным образом еще и питаются? ну уж за это -> супержесткие санкции...
можно, конечно, как угодно(зачастую справедливо) критиковать рос.внешнюю политику...
но в вашингтоне градус безумия,по-моему, стал зашкаливать..
zaryad 15 апреля 2018 | 16:46
nitsahon: россияне еще дышат воздухом? пора вводить санкции и за это\\\\\\\\\\\
Кому вы нужны, босОта. Вас, 140 млн, никто в мире не видит, не слышит и за людей не считает... Добровольных холуев не желающих свободы ни кто выручать не собирается. А вот за ваших хозяев теперь плотненько возьмутся.
kapkina 15 апреля 2018 | 17:15
nitsahon: зато асад у власти подольше прдодержиться и наши предатели от ядов помрут, ну а мы потерпим и олигархов поддержим своими грошами
plank1957 15 апреля 2018 | 16:44
Упертость Кремля слишком дорого обходится стране. Возникает вопрос: а не дешевле будет заменить его какой-нибудь другой системой власти?
arye_11 15 апреля 2018 | 16:50
plank1957:
Вопрос смены власти в России упирается в такую всем знакомую триаду.
1. Сам Он не понимает, что изжил себя и надоел.
2. Другие ему этого не скажут.
3. А буде найдется, кто осмелится сказать, тому голову с плеч.
Хоть это Россия, хоть Зимбабвэ, хоть Венесуэла, принцип неизменен, меняются только детали.
johnbmw Евгений Большаков 15 апреля 2018 | 16:50
plank1957: вот только у КОГО такой вопрос возникает ...пока не так что бы у Слишком многих ...
abuvgrobu 15 апреля 2018 | 16:44
Прекрасно...
Еще пара сотен воров вернет деньги в российскую экономику...
vilingrad 15 апреля 2018 | 17:15
abuvgrobu: в российскую экономику."
...карманы Путина и друзей:)
putkaput001 15 апреля 2018 | 16:46
Гнать кремлёвскую инфернальную нежить вместе с её приплодом ссаными тряпками прямиком в преисподнюю,откуда они и выползли-первостепенная и архиважная задача всего прогрессивного человечества !
jetsam 15 апреля 2018 | 17:00
воронеж против.
крайне против.
ostanovka 15 апреля 2018 | 17:04
Мне страшно нравится исчерпывающий характер русского пояснения, почему Россия обязана помогать асаду уничтожать сирийцев- потому что он когда-то был легитимно избран, поэтому его газовые атаки тоже легитимны.
Рашки, вы поняли, что вас ждёт?- ваш Путин суперпупер- легитимно выбран вами.
Теперь захочет - вас с кашей ест, захочет - масло пахтает, или газом травит, Новичок вполне подходяще.
Ну, а я, как всегда, за Путина.
kapkina 15 апреля 2018 | 17:05
Я никак не пойму почему нам (Путину) стратегически важнее обеспечить правление Асада в Сирии чем взаимовыгодные отношения с 50% мировой экономики -США и Европа?
equus 15 апреля 2018 | 17:11
kapkina:
Я бы тоже хотел знать.
Но дедушка Фрейд давно умер...
ostanovka 15 апреля 2018 | 17:24
kapkina: сто раз я объясняла: Сирия может стать территорией, по которой, в случае отставки русской безвольной марионетки Асада, сразу протянут нефте- и газопроводы, в треклятую Европу, и пойдет по ним газ и нефть гораздо более дешёвые, чем у Газпрома и роснефти. Поэтому с 2009 года Россия имитирует гражданскую войну в России, основание для которой в Сирии ничуть не больше, чем в России. Россия там воюет на обоих сторонах, поэтому за все три года лицемерной русской борьбы с исисом Россия ни разу не бомбила территории где располагаются исиски.
Вот и вся причина, и почему Асад, предельная легитимность которого истекла максимум в 2015-м, любой ценой будет поддерживаться Россией.