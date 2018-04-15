США готовят санкции против России за поддержку сирийского режима Башара Асада

Соответствующее письмо на днях направил в российский МИД американский посол Джон Хантсман. Как пишет газета «Коммерсант», в нем говорится, что по мнению США, сирийские власти применяют химическое оружие против собственного народа, и международное сообщество обязано остановить Башара Асада. Москва и Дамаск эти обвинения не раз отрицали.