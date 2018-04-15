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16:05, 15 апреля 2018

Московский Спартак потерпел поражение в Екатеринбурге

Московский Спартак потерпел поражение в Екатеринбурге и приблизил столичный Локомотив к золотым медалям чемпионата России.

Этим матчем в Екатеринбурге открыли новый стадион. Вокруг проекта было много споров, но в итоге арена получилась на загляденье. Для того, чтобы временно увеличить вместимость, была построена дополнительная трибуна , словно вынесенная за пределы стадиона, но и с ней, как говорят очевидцы поле прекрасно видно. На Спартак пришло 35 тысяч болельщиков и в ожиданиях они не обманулись. Урал обыгрывал Спартак три года назад и повторил свой успех. Артем Реьров, который заменил в воротах травмированного Селихзова, не выручил и Бикфаливи открыл счет. На последних минутах Эль Кабир забил второй, когда Спартак всей командой пошел вперед. Почти тут же Квинси Промесс ударом из-за штрафной один мяч отыграл, но даже шести компенсированных минут оказалось мало 2:1 в пользу Урала

За четыре тура до конца первенства Спартак теперь отстает от Локомотива на пять очков, но у Локомотива один матч в запасе. .

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