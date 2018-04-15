Один человек погиб и двое ранены в результате стрельбы в ресторане в Махачкале
Конфликт между посетителями произошел накануне вечером, — рассказали агентству Интерфакс в республиканском МВД. Там не стали уточнять подробности.
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Конфликт между посетителями произошел накануне вечером, — рассказали агентству Интерфакс в республиканском МВД. Там не стали уточнять подробности.
Сначала на сирийском народе испробовали «арабскую весну», сейчас американские умные ракеты За всем этим стоят те, кто претендует на моральное лидерство в этом мире, заявляет о своей исключительности. Надо быть по-настоящему исключительным, чтобы в момент, когда Сирия получила шанс на мирное будущее, обстрелять ее столицу…
Комментарии4
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sokal123 15 апреля 2018 | 16:25
Обычные путинские нравы -никто не удивляется.
chnch 15 апреля 2018 | 16:26
Стреляли в потолок, но забыли про второй этаж?
abuvgrobu 15 апреля 2018 | 16:46
Терпеть не могу Навального, но его желание отсоединить от России этих детей гор не выглядит такой уж и плохой..
anji70 15 апреля 2018 | 17:04
А какие подробности? Туристы и Европы выясняли между собой отношения в туристическом кластере.