Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели рабочего на шахте «Дальняя» в Ростовской области
Оно расследуется по статье о нарушении правил безопасности. Сегодня утром на шахте произошло обрушение. Погиб подземный проходчик.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Оно расследуется по статье о нарушении правил безопасности. Сегодня утром на шахте произошло обрушение. Погиб подземный проходчик.
Сначала на сирийском народе испробовали «арабскую весну», сейчас американские умные ракеты За всем этим стоят те, кто претендует на моральное лидерство в этом мире, заявляет о своей исключительности. Надо быть по-настоящему исключительным, чтобы в момент, когда Сирия получила шанс на мирное будущее, обстрелять ее столицу…
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт