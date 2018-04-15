В Волоколамске, где проходит стихийная акция против мусорного полигона, полиция задержала не меньше десяти человек

В Волоколамске, где сегодня вновь проходит стихийная акция против мусорного полигона, полиция задержала не меньше десяти человек. Об этом «Эху Москвы» рассказали местные активисты. По их словам, полиция действует жестко. Силовики пытаются оттеснить протестующих. Мэр Волоколамска Петр Лазарев в интервью РБК сказал, что люди вышли на несанкционированный митинг из-за открытия новой очереди мусорной свалки. Лазарев считает открытие новой очереди полигона незаконным, поскольку по этому вопросу, по его словам, не проводились слушания. Мэр считает необходимым обратиться в прокуратуру.