В Волоколамске, где проходит стихийная акция против мусорного полигона, полиция задержала не меньше десяти человек
В Волоколамске, где сегодня вновь проходит стихийная акция против мусорного полигона, полиция задержала не меньше десяти человек. Об этом «Эху Москвы» рассказали местные активисты. По их словам, полиция действует жестко. Силовики пытаются оттеснить протестующих. Мэр Волоколамска Петр Лазарев в интервью РБК сказал, что люди вышли на несанкционированный митинг из-за открытия новой очереди мусорной свалки. Лазарев считает открытие новой очереди полигона незаконным, поскольку по этому вопросу, по его словам, не проводились слушания. Мэр считает необходимым обратиться в прокуратуру.
Комментарии9
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xoxlotvari 15 апреля 2018 | 16:11
Нахер их задерживать ,отпустят и они снова придут ! Закапывать их прямо там на помойке и делов то !)
kukrynx 15 апреля 2018 | 16:21
xoxlotvari: Путриот?
По болезни или по работе?
meister_luvin 15 апреля 2018 | 16:50
kukrynx:
Нет, он просто негодяй
aleks50 Алексей Клубников 15 апреля 2018 | 16:14
Бравые полицаи на защите отравителей. Не зря их полицаями назвали, те тоже фашистам служили.
sokal123 15 апреля 2018 | 16:36
aleks50: Молодцы Люди ! Люди ,а не население . Население сидит дома . Фашисты борются с настоящими людьми! Держитесь ребята !
korikov 15 апреля 2018 | 17:06
sokal123:
Люди на митинге требуют, чтобы закрыли мусорный полигон. Власти уже пообещали его закрыть.
А полиция выполняет свою работу. Не путайте митинг с уличными беспорядками и провокациями.
Я разделяю мух от котлет и вижу, что к митингу местных жителей прилипли всякие оппозиционные отморозки и пытаются справедливый протест против мусорной свалки превратить в антиправительственную клоунаду.
Хочется посоветовать настоящим протестующим гнать в шею провокаторов и всяких обдолбанных оппозиционных политиканов, с ними проблема свалки не просто не будет решена, они ещё и навредят.
korikov 15 апреля 2018 | 17:24
aleks50:
Никто не на защите отравителей. Не несите бред.
Нужно добиваться, чтобы свалку закрыли в том числе и массовыми протестами, но на надо на милю не подпускать к этому протесту оппозиционных политиков и оппозиционных миньонов.
Свалка не относится к городской собственности, это частная свалка и чтобы её закрыть, должна пройти целая юридическая процедура. И этот полигон однозначно закроют, сказано уже, он опасен для местных жителей. Просто дело в том, что к справедливому протесту прилипают всякие политические организации и пропаганда некоторых СМИ пытается вывести требование жителей по закрытию свалки в политическую плоскость. Достало уже читать на Эхо Москвы этот бред мол полиция арестовала за протест, не за протест, а за нарушение правопорядка. Арестовывают тех, кто совершает нарушение порядка, кто кидается камнями, нападает на людей, взрывает петарды.
Удивили некоторые фотографии с митинга, где банеры с надписями, которые вообще не относятся к свалке. Будто люди пришли не протестовать по существу, а на тусовку с прошлогодним банером с митинга в Москве.
Люди справедливо протестуют, но та шлабуда которая к ним примазывается им всё испортит. И будет как в одном фильме, сели за упокой, а потом к ним присоединялись и присоединялись, в итоге устроили вечеринку со стриптизом. И эти, вышли со справедливым требованием закрыть мусорную свалку, а с этими политическими прилипалами в итоге забудется главное требование и будут орать Путина в отставку.
Уже видно, вот здесь пропаганда, пытается связать аресты всяких миньонов блогеров навального с протестами в Волоколамске мол их за протесты арестовывают. Вот так лезут всякие вредители и мешают людям добиться справедливости.
antimrakobes 15 апреля 2018 | 16:16
Те, кто борется там против милицейских - не поцреоты! Настоящий поцреот будет не только дышать свалкой, но и кайфовать от этого!
sokal123 15 апреля 2018 | 16:34
Молодцы Люди ! Люди ,а не население . Население сидит дома . Фашисты борются с настоящими людьми! Держитесь ребята !Держитесь, ребята !