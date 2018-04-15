Украинец Станислав Клых, осуждённый в России, требует перевести его в другое учреждение ФСИН

Украинец Станислав Клых, осуждённый в России, в письме Новой газете требует перевести его в другое учреждение ФСИН. Он отбывает наказание в колонии Верхнеуральска в Челябинской области.

Еду в отличие от той, которой кормили в СИЗО Грозного, в колонии есть невозможно — она отвратительная, признался Станислав Клых в письме Новой газете. Он рассказал, что по этой причине отказывается от завтрака и обеда. От замкнутого пространства, нехватки кислорода, нервного перенапряжения часто возникает боль в глазах, её преодолеть сложнее всего. Гражданин Украины, осуждённый в России на 20 лет по обвинению в участии в боевых действиях на стороне сепаратистов в Чечне в 90е годы, сказал, что днём ему хочется заснуть и не проснуться. Цитата: «Смерть становится желанной». Клых посетовал на отсутствие в колонии доступа к интернету и соцсетям. Это нужно для защиты своих прав, убеждён осуждённый. Он также пожаловался в письме Новой на бездействие украинских властей. По его словам с момента задержания в Орле консулы почти год не знали о том, где он находится и стали его навещать только в СИЗО Грозного. Клых полагает, что в освобождении или наоборот удержании в тюрьме того или иного осуждённого заинтересованы сотрудники спецслужб обеих стран. Украинец также уверяет, что никогда не был активистом запрещённого в России Правого сектора, а до 2014го являлся членом Партии регионов Януковича.

Клых был осуждён в мае 2016го. Вместе с ним 22 с половиной года получил ещё один гражданин Украины Николай Карпюк. По тем же самым обвинениям за участие в боевых действиях в Чечне на стороне боевиков. Оба осуждённых настаивают, что в Чечне не воевали.