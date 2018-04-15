Украинец Станислав Клых, осуждённый в России, требует перевести его в другое учреждение ФСИН
Украинец Станислав Клых, осуждённый в России, в письме Новой газете требует перевести его в другое учреждение ФСИН. Он отбывает наказание в колонии Верхнеуральска в Челябинской области.
Еду в отличие от той, которой кормили в СИЗО Грозного, в колонии есть невозможно — она отвратительная, признался Станислав Клых в письме Новой газете. Он рассказал, что по этой причине отказывается от завтрака и обеда. От замкнутого пространства, нехватки кислорода, нервного перенапряжения часто возникает боль в глазах, её преодолеть сложнее всего. Гражданин Украины, осуждённый в России на 20 лет по обвинению в участии в боевых действиях на стороне сепаратистов в Чечне в 90е годы, сказал, что днём ему хочется заснуть и не проснуться. Цитата: «Смерть становится желанной». Клых посетовал на отсутствие в колонии доступа к интернету и соцсетям. Это нужно для защиты своих прав, убеждён осуждённый. Он также пожаловался в письме Новой на бездействие украинских властей. По его словам с момента задержания в Орле консулы почти год не знали о том, где он находится и стали его навещать только в СИЗО Грозного. Клых полагает, что в освобождении или наоборот удержании в тюрьме того или иного осуждённого заинтересованы сотрудники спецслужб обеих стран. Украинец также уверяет, что никогда не был активистом запрещённого в России Правого сектора, а до 2014го являлся членом Партии регионов Януковича.
Клых был осуждён в мае 2016го. Вместе с ним 22 с половиной года получил ещё один гражданин Украины Николай Карпюк. По тем же самым обвинениям за участие в боевых действиях в Чечне на стороне боевиков. Оба осуждённых настаивают, что в Чечне не воевали.
Комментарии12
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patrik05 15 апреля 2018 | 16:07
От замкнутого пространства, нехватки кислорода, нервного перенапряжения часто возникает боль в глазах, её преодолеть сложнее всего...
Не заморачивайся Стасик, это первые десять лет, потом полегчает. Таганка, все ночи полные огня, Таганка, зачем сгубила ты меня...
haldey 15 апреля 2018 | 16:16
patrik05: Ты смотри, он нам еще условия ставить будет)))
Попался, будь мужиком, не плачь, прими наказание достойно... А эти девочки хохлушки все стонут и стонут... У них походу с яйцами только Надя...
mymymy 15 апреля 2018 | 16:17
patrik05: Хм... сначала Клыка держали в чеченской тюрьме для геев, и ему там нравилось.
Потом перевели, и парниша затосковал.
Вообще вся ситуация напоминает анекдот, заканчивающийся словами:
Звиняйте, хлопцы, бананов нема.
kukrynx 15 апреля 2018 | 17:04
mymymy: и ему там нравилось...............
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Потом ты составил конкуренцию
xoxlotvari 15 апреля 2018 | 16:08
Отдать это животное Кадырову , там его посадят на цепь ,кормить будут ,будка отдельная ... Все лучше чем на украине !)
poluputing 15 апреля 2018 | 16:30
xoxlotvari: дык, если он воевал, то на стороне папаши Кадырова до замирения. А будку для Рамзана , резавшего вам уши, слабо?
captainobvious 15 апреля 2018 | 16:09
да уж, нынешние бандеровцы не чета тем, прежним... не припомню, чтобы руководство ГУЛАГа в 50-е годы получало от них подобные жалобы. Измельчал народишко...
poluputing 15 апреля 2018 | 16:34
ничего, отольються вам , мокшанцам славянские, украинские слёзы. Севастопольцы уже прочувствовали разницу между хохлами и чеченами в пользу первых. И до вас дойдёт
abuvgrobu 15 апреля 2018 | 16:40
Требовать в украинских едальнях будет, а здесь для фашиста и убийцы самые подходящие условия и рацион.
ilja13 15 апреля 2018 | 16:40
Ну о нечеловеческих зверствах - есть масса свидетелей и доказательств. То что было в Чечне. Это - за гранью безумия общечеловеческого - кастрация (если кто понимает - что ЭТО такое на САМОМ деле), отрезание голов, просто расчленение тела при пока ещё ЖИВОМ ЧЕЛОВЕКЕ. Это - за гранью понимания. Может данный фигурант к этому и не причастен. Тогда - он не виновен. А если?
sergei_tn 15 апреля 2018 | 16:52
Гражданин Украины, осуждённый в России на 20 лет по обвинению в участии в боевых действиях на стороне сепаратистов в Чечне в 90е годы,
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А что делали нынешние депутаты от Чечни в эти годы? Нынешние чиновники Чечни в эти годы?
ugas 15 апреля 2018 | 17:04
sergei_tn: А Рамзан с папашей чем занимались? Папе за призывы убивать русских - увековечили имя в названии моста, а Сынуле вообще "Героя России" присвоили.