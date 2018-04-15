Вашингтон предупредил Москву о подготовке новых санкций из-за Сирии
Вашингтон предупредил Москву о подготовке новых санкций. Посол США Джон Хантсман направил соответствующее письмо в российский МИД. Как сообщает «Коммерсант», причиной очередных ограничительных мер может стать поддержка Москвой режима сирийского президента Башара Асада.
По данным газеты «Коммерсант», в первой части письма говорится о том, почему США, Великобритания и Франции решили провести силовую операцию. Там утверждается, что официальный Дамаск повинен в применении химического оружия в отношении собственного населения, и международное сообщество обязано предпринять шаги, чтобы остановить Асада. Резюмируя, Хантсман предупреждает, что Белый дом планирует ввести новые санкции «за поддержку сирийского режима». Ранее в своем твиттере бывший советник санкционного бюро Минфина США Брайан О'Тул написал о том, что в материалах для субботнего брифинга в Белом доме, содержалась фраза о дополнительных санкциях за попустительство зверствам против сирийского народа со стороны его руководства. Ровно о том же накануне на экстренном заседании Совбеза ООН говорила постпред Вашингтона в организации Никки Хейли. По ее словам, «пока Россия использовала право вето, Асад использовал зарин».
США в начале апреля уже ввели новый пакет санкций в отношении 24 российских бизнесменов и чиновников. В санкционный список американского Минфина были внесены и 14 компаний из нашей страны.
Комментарии61
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zz682 15 апреля 2018 | 16:03
По оценке журнала Forbes самое дорогое заброшенное здание в мире находится в Сирии. Его стоимость с учетом выпущенных по нему ракет и передислокации флота НАТО составила более 500 млн$. США помогите убрать наши свалки...
patrik05 15 апреля 2018 | 16:12
Вашингтон предупредил Москву о подготовке новых санкций из-за Сирии...
Это чтобы перевести стрелки с разбора полёта "Томагавков". ))) Чтобы журналисты и конгрессмены не спрашивали Белый дом - почему обстрел начался накануне начала работы комиссии ОЗХО, при поддержке ООН, а во-вторых, куда вы стреляли, если на земле нет разрушений?
harra 15 апреля 2018 | 16:16
patrik05: ))) И почему тебя не завалят по IP или по полунику )))) никак не могу понять))) 30 то хоть в месяц выходит? )))) или у тебя с веником договоренность по накачиванию общего количества пользователей? )))
mymymy 15 апреля 2018 | 16:21
harra: Точно, санкции введут за сбивание американских ракет советскими ПВО.
За погибшие невинные американские доллары.
kripto2018 15 апреля 2018 | 16:29
mymymy: ольгинские тролли могут хорошо только языком сбивать...а на самом деле амеры подтвердили что ни одной ракеты не сбито
nadin57 15 апреля 2018 | 16:42
kripto2018: Ага.... амеры еще сказали,что разбомбили склад и бункер с химоружием.... проникнитесь - склад с химоружием! Там сейчас должно быть тысячи трупов , зараженные территории - это катастрофа..... ну и где ВСЁ это??
Сами то подумайте наказывают Асада за применение химоружия .... а как наказывают? А бомбят эту самую химию, так они еще больше преступники, чем Асад!
kripto2018 15 апреля 2018 | 16:47
nadin57: ольгинский холуй у тебя много воплей а фактов мало
иди смотри
https://echo.msk.ru/news/2184678-echo.html
Мало того так еще израильтяне Путину навешали в Сирии вчера...да уж не везет ему в последнее время
kripto2018 15 апреля 2018 | 16:49
kripto2018: Исправление... пройти по сслыке
https://el-murid.livejournal.com/3767656.html
так что своей ольгинской методичкой можешь снова подтереться
nadin57 15 апреля 2018 | 17:08
kripto2018: Ты нормальный, нет? Я спрашиваю ГДЕ последствия того, что они разгромили СКЛАД с химоружием???
А ты мне какие-то фотографии с разрушенными, никому не нужными бараками, предлагаешь смотреть))
Еще раз спрашиваю шибко умных : ГДЕ последствия бомбежки складов с химоружием? Может вы умники ответите?)))) Вот генерал Мэттис, на брифинге, так и не смог ответить журналистам на этот вопрос)))
Давай умник, факты.... не забалтывай)))
nadin57 15 апреля 2018 | 17:14
kripto2018:А израильтяне навешали , кстати не Путину, а Ирану))
patrik05 15 апреля 2018 | 16:23
harra:
Я срал в рот тебе и всем тем людям, кто платит деньги за комментарии на тупом сайте говнорадио. Бу-га-га...
gotha 15 апреля 2018 | 16:42
harra: Им в русском отделе 40-45 платят.
mercer57 15 апреля 2018 | 16:51
harra: да наплюй на этого тролля.... этот пригожинская портянка сидит здесь и получает денежки от "выработки" за один такой высер ему плотят 11.80... Если раздражает - в игнор его и дело с концом !
gotha 15 апреля 2018 | 17:11
harra: У них 40-45 в месяц.
haldey 15 апреля 2018 | 16:23
patrik05: ///куда вы стреляли, если на земле нет разрушений?/// зато скока их под землей...
Господин Президент, нас русские обидели...
Доклад принят, хорошая работа, господа генералы)))
vitaminoz 15 апреля 2018 | 16:32
haldey: петросян молча завидует
kripto2018 15 апреля 2018 | 16:33
haldey: Это ты про путинских генералов хорошо сказал...)) только языком могут и сбили 200 из 103 ,а амеры уссываются на дебилами и заявляют что не потеряли ни одной ракеты и демонстрируют разрушения
https://el-murid.livejournal.com/3767656.html
mymymy 15 апреля 2018 | 16:36
kripto2018: Не потеряли ни одной ракеты? Это шо, все ракеты вернулись домой, что ли?
lezhin 15 апреля 2018 | 16:38
ивообще, какие теперь санкции? Все химоружие уничтожено при налете!
kripto2018 15 апреля 2018 | 16:43
mymymy: нет это просто у тебя мозги раком встали от того что Путин так опозорился в Сирии
иди любйся ольгинский холуй
https://el-murid.livejournal.com/3767656.html
nadin57 15 апреля 2018 | 17:21
kripto2018: да что это вы всем предлагаете любоваться на разрушенный барак?)))) ЧЕМ там любоваться, что там такого можно увидеть?))))
Это и есть результат от сотни ракет??!!
nadin57 15 апреля 2018 | 17:19
mymymy: )))))))класс!
koltak76_ 15 апреля 2018 | 16:24
patrik05: Это чтобы перевести стрелки..
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А мы.. а мы в ответ.. запретим пенсии нашим пенсионерам..
crj700 15 апреля 2018 | 16:50
koltak76_: А если ещё вдарат, введем налог на сбор валежника.
zapadnay 15 апреля 2018 | 16:28
Сначала все орали: и мне санкции, и мне. Недвыно вот стали смеяться над списком, куда вошли все без исключения. Что будут дальше делать?
barmental123 15 апреля 2018 | 16:30
patrik05:
Скоро плешивый идиот допрыгается до эмбарго на углеводороды.
А это будет конец, буквально.
patrik05 15 апреля 2018 | 16:36
barmental123:
За эмбарго на продажу нефти Японии, США получили атаку на Пёрл Харбол в декабре 41 года, за эмбарго на покупку российской нефти и газа, Америка получит удал по городам и сёлам США и стран НАТО.
barmental123 15 апреля 2018 | 16:46
patrik05:
Ну значит будет так.
Россия точно после этой войны перестанет существовать.
Все равно вопрос со страной-дебилом надо будет решать рано или поздно.
mr___vano___ 15 апреля 2018 | 16:17
если амеры не чирикнут про санкции, можно считать, что день зря прошел...)))
у этих англосаксонских клоунов-придурков, видать, других забот нет, кроме как пытаться нагадить РФ...
astet 15 апреля 2018 | 16:23
mr___vano___: если пиндосы введут новые санкции,
депутаты Госдумы
все как один из патриотических чувств продадут
свою недвижимость в Пиндосии?
tonight 15 апреля 2018 | 16:23
mr___vano___: Эти "клоуны" предупредили рашу об обстреле чтоб ваши добровольцы могли уйти и обошлось без жертв только блогодаря американцам. Помни об этом когда будеш их хаить
nadin57 15 апреля 2018 | 16:46
tonight: Ага, предупредили)))
Это наши им указали точки на карте, куда можно палить, если уж так захотелось пострелять))))
Вот потому и обошлось без жертв
anticolorad 15 апреля 2018 | 17:08
nadin57: портян, ты прям в бункере у плеши сидел и все своими глазами видел? кто кому и что диктовал?
nadin57 15 апреля 2018 | 17:16
anticolorad: Нет... это Вы похоже там сидели и видели всё своими глазами)))))
metslag 15 апреля 2018 | 16:27
mr___vano___: Голубок, они не пытаются, они просто нагло гнобят, прямо под лавку загоняют сапогами. И ничего не сделаешь.
Вчера в Сирии отходили ссаными тряпками. Пришлось под лавкой прятаться. И веником прикрываться.
Обнаглели от безнаказанности.
Надо им еще раз мультик показать. Чтобы испугались.
crj700 15 апреля 2018 | 16:54
mr___vano___: Завтра посмотрим, как их чириканье скажется на курсе доллара и евро.
rampa 15 апреля 2018 | 17:22
crj700: кто-то может знает, почему доллар в последнюю минуту торговли в пятницу на 1,5 рубля подорожал?
chapter_2 15 апреля 2018 | 16:03
Волюнтаризм Кремля дорого обойдётся народу...
sokal123 15 апреля 2018 | 16:19
chapter_2: В "ответку" уже не бомбят Воронеж . Придумали ,как быстрее умертвить народ. Лишить высоко эффективных лекарств. Это почище Воронежа будет.
zapadnay 15 апреля 2018 | 16:35
chapter_2:
А разве народ не при чем?! Проголосовали? Проголосовали. Шли строем по всей стране с утра пораньше. Что же вы теперь хотите?>
svoi216 15 апреля 2018 | 16:39
chapter_2: Волюнтаризм Кремля дорого обойдётся народу...
Так народ 18 марта двумя руками проголосовал за волюнтаризм
navsegda 15 апреля 2018 | 16:04
Пиндосы , пожалейте депутатов , они же ипанутся ответку придумывать
harra 15 апреля 2018 | 16:06
Котаны...
Нафиг бомбить Воронеж... Давайте амбанем по Волоколамску.... Ну на крайняк по Рублевке.... )))
perrrkele_satttana 15 апреля 2018 | 16:15
harra: отставить Волоколамск! С Рублёвки вони и вреда гораздо больше!!
harra 15 апреля 2018 | 16:19
perrrkele_satttana: Ну в свое время была шутка о том как атомная бомба попала на Рублевку и бюджет составил 25 бюджетов Франциии)))
s011ma 15 апреля 2018 | 16:26
perrrkele_satttana: Только вонь там другого вида
prade 15 апреля 2018 | 16:07
Во сколько обойдется России поддержка Асада Путиным?
archibald_dandy_esquire 15 апреля 2018 | 16:13
prade: " Во сколько обойдется России поддержка Асада Путиным? "
обойдётся развалом Российской Федерации на удельные княжества (автономии) и протекторатом над ними - на этот раз у Запада не будет иллюзий относительно того, что россияне выберут демократический путь развития, а не очередного царька бандерлогов.
neon001 15 апреля 2018 | 16:20
prade: сначала радость, пляски потом боярышник от всех болезней в аптеке.
petrovitchcolyan 15 апреля 2018 | 16:30
neon001:
Вы что не читали ?
Все лекарства под санкции попадают, а настой боярышника уже продают в хозмагах, так что аптеки это лишнее.
metslag 15 апреля 2018 | 16:08
Гнобить будут серьезно, потому что России нечем ответить абсолютно.
Думаки долго думали и предложили выстрелить себе в ногу, запретив экспорт титана в США и оставив без работы 20 тысяч человек на Урале.
Руководство АВИСМА в ужасе. Говорят, что Боинг поставщиков быстро заменит, а мы что делать будем?
harra 15 апреля 2018 | 16:10
metslag: тоесть сосущие 43,516 чел на автовазе нас устраивают?))))
harra 15 апреля 2018 | 16:12
ПРЕДУПРЕЖУ ВОПРОС... Для них это меньше арифметической погрешности в проценте выборов... ОК?
playmaker5 15 апреля 2018 | 16:17
Портянки. Так жить нельзя. Одни праздники и удовольствия. Вот опять радость для вас и для импортазамещения. Наконец-то новые санкции.
petrovitchcolyan 15 апреля 2018 | 16:18
Да отберите наконец то все дворцы кремлежуликов в Майями и в Ницце, запретите детям всяких Железняков, Лавровых и Путиных жить в Штатах или в Европе , вот тогда будут санкции чувствительные, а то опять хлеб и молоко подорожают для народа на 50%, а эти жулики и их отпрыски питаются только в забугорных ресторанах и доходы у них в евро и долларах ...
neon001 15 апреля 2018 | 16:22
petrovitchcolyan: странно, почему еще не сделали это. вероятно их бюрократия не совсем честно оформляла пришлое бабло. особенно в европе. а если как с саркози выйдет?
patlik 15 апреля 2018 | 16:24
Что то как то медленно вводятся санкции. Одним разом все ввели, и успокоились. Создается впечатление что санкции вводят там где нет бизнеса США и есть бизнес ЕС и других стран.
horseraddish 15 апреля 2018 | 16:25
Честно предупредили снимайте штаны,подставляйте жопу
srk2658lu 15 апреля 2018 | 16:28
Надо бы успеть с новыми санкциями к инаугурации...
Было бы красиво: старый Царь, обвешанный новыми санкциями!
navy 15 апреля 2018 | 16:39
Совбез ООН захватила ОПГ в составе Америки, Британии и шестернутой Франции.
В простонародье именуемой "шайка".
ugas 15 апреля 2018 | 16:57
А вдобавок к санкциям Россию нужно гнать из всякиГА ООН, СБ ООН. С какой стати страна-изгой, страна-агрессор постоянно мелет языком на всяческих заседаниях, да еще пользуется правом вето? Гопникам, ворам и подонкам - не место в приличном обществе!