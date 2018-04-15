Вашингтон предупредил Москву о подготовке новых санкций из-за Сирии...

Вашингтон предупредил Москву о подготовке новых санкций. Посол США Джон Хантсман направил соответствующее письмо в российский МИД. Как сообщает «Коммерсант», причиной очередных ограничительных мер может стать поддержка Москвой режима сирийского президента Башара Асада.

По данным газеты «Коммерсант», в первой части письма говорится о том, почему США, Великобритания и Франции решили провести силовую операцию. Там утверждается, что официальный Дамаск повинен в применении химического оружия в отношении собственного населения, и международное сообщество обязано предпринять шаги, чтобы остановить Асада. Резюмируя, Хантсман предупреждает, что Белый дом планирует ввести новые санкции «за поддержку сирийского режима». Ранее в своем твиттере бывший советник санкционного бюро Минфина США Брайан О'Тул написал о том, что в материалах для субботнего брифинга в Белом доме, содержалась фраза о дополнительных санкциях за попустительство зверствам против сирийского народа со стороны его руководства. Ровно о том же накануне на экстренном заседании Совбеза ООН говорила постпред Вашингтона в организации Никки Хейли. По ее словам, «пока Россия использовала право вето, Асад использовал зарин».

США в начале апреля уже ввели новый пакет санкций в отношении 24 российских бизнесменов и чиновников. В санкционный список американского Минфина были внесены и 14 компаний из нашей страны.