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16:00, 15 апреля 2018

Вашингтон предупредил Москву о подготовке новых санкций из-за Сирии

Вашингтон предупредил Москву о подготовке новых санкций. Посол США Джон Хантсман направил соответствующее письмо в российский МИД. Как сообщает «Коммерсант», причиной очередных ограничительных мер может стать поддержка Москвой режима сирийского президента Башара Асада.

По данным газеты «Коммерсант», в первой части письма говорится о том, почему США, Великобритания и Франции решили провести силовую операцию. Там утверждается, что официальный Дамаск повинен в применении химического оружия в отношении собственного населения, и международное сообщество обязано предпринять шаги, чтобы остановить Асада. Резюмируя, Хантсман предупреждает, что Белый дом планирует ввести новые санкции «за поддержку сирийского режима». Ранее в своем твиттере бывший советник санкционного бюро Минфина США Брайан О'Тул написал о том, что в материалах для субботнего брифинга в Белом доме, содержалась фраза о дополнительных санкциях за попустительство зверствам против сирийского народа со стороны его руководства. Ровно о том же накануне на экстренном заседании Совбеза ООН говорила постпред Вашингтона в организации Никки Хейли. По ее словам, «пока Россия использовала право вето, Асад использовал зарин».

США в начале апреля уже ввели новый пакет санкций в отношении 24 российских бизнесменов и чиновников. В санкционный список американского Минфина были внесены и 14 компаний из нашей страны.

Комментарии

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zz682 15 апреля 2018 | 16:03

По оценке журнала Forbes самое дорогое заброшенное здание в мире находится в Сирии. Его стоимость с учетом выпущенных по нему ракет и передислокации флота НАТО составила более 500 млн$. США помогите убрать наши свалки...

patrik05 15 апреля 2018 | 16:12

Вашингтон предупредил Москву о подготовке новых санкций из-за Сирии...

Это чтобы перевести стрелки с разбора полёта "Томагавков". ))) Чтобы журналисты и конгрессмены не спрашивали Белый дом - почему обстрел начался накануне начала работы комиссии ОЗХО, при поддержке ООН, а во-вторых, куда вы стреляли, если на земле нет разрушений?

harra 15 апреля 2018 | 16:16

patrik05: ))) И почему тебя не завалят по IP или по полунику )))) никак не могу понять))) 30 то хоть в месяц выходит? )))) или у тебя с веником договоренность по накачиванию общего количества пользователей? )))

mymymy 15 апреля 2018 | 16:21

harra: Точно, санкции введут за сбивание американских ракет советскими ПВО.
За погибшие невинные американские доллары.

kripto2018 15 апреля 2018 | 16:29

mymymy: ольгинские тролли могут хорошо только языком сбивать...а на самом деле амеры подтвердили что ни одной ракеты не сбито

nadin57 15 апреля 2018 | 16:42

kripto2018: Ага.... амеры еще сказали,что разбомбили склад и бункер с химоружием.... проникнитесь - склад с химоружием! Там сейчас должно быть тысячи трупов , зараженные территории - это катастрофа..... ну и где ВСЁ это??
Сами то подумайте наказывают Асада за применение химоружия .... а как наказывают? А бомбят эту самую химию, так они еще больше преступники, чем Асад!

kripto2018 15 апреля 2018 | 16:47

nadin57: ольгинский холуй у тебя много воплей а фактов мало
иди смотри
https://echo.msk.ru/news/2184678-echo.html

Мало того так еще израильтяне Путину навешали в Сирии вчера...да уж не везет ему в последнее время

kripto2018 15 апреля 2018 | 16:49

kripto2018: Исправление... пройти по сслыке

https://el-murid.livejournal.com/3767656.html

так что своей ольгинской методичкой можешь снова подтереться

nadin57 15 апреля 2018 | 17:08

kripto2018: Ты нормальный, нет? Я спрашиваю ГДЕ последствия того, что они разгромили СКЛАД с химоружием???
А ты мне какие-то фотографии с разрушенными, никому не нужными бараками, предлагаешь смотреть))
Еще раз спрашиваю шибко умных : ГДЕ последствия бомбежки складов с химоружием? Может вы умники ответите?)))) Вот генерал Мэттис, на брифинге, так и не смог ответить журналистам на этот вопрос)))
Давай умник, факты.... не забалтывай)))

nadin57 15 апреля 2018 | 17:14

kripto2018:А израильтяне навешали , кстати не Путину, а Ирану))

patrik05 15 апреля 2018 | 16:23

harra:

Я срал в рот тебе и всем тем людям, кто платит деньги за комментарии на тупом сайте говнорадио. Бу-га-га...

gotha 15 апреля 2018 | 16:42

harra: Им в русском отделе 40-45 платят.

mercer57 15 апреля 2018 | 16:51

harra: да наплюй на этого тролля.... этот пригожинская портянка сидит здесь и получает денежки от "выработки" за один такой высер ему плотят 11.80... Если раздражает - в игнор его и дело с концом !

gotha 15 апреля 2018 | 17:11

harra: У них 40-45 в месяц.

haldey 15 апреля 2018 | 16:23

patrik05: ///куда вы стреляли, если на земле нет разрушений?/// зато скока их под землей...
Господин Президент, нас русские обидели...
Доклад принят, хорошая работа, господа генералы)))

vitaminoz 15 апреля 2018 | 16:32

haldey: петросян молча завидует

kripto2018 15 апреля 2018 | 16:33

haldey: Это ты про путинских генералов хорошо сказал...)) только языком могут и сбили 200 из 103 ,а амеры уссываются на дебилами и заявляют что не потеряли ни одной ракеты и демонстрируют разрушения
https://el-murid.livejournal.com/3767656.html

mymymy 15 апреля 2018 | 16:36

kripto2018: Не потеряли ни одной ракеты? Это шо, все ракеты вернулись домой, что ли?

lezhin 15 апреля 2018 | 16:38

ивообще, какие теперь санкции? Все химоружие уничтожено при налете!

kripto2018 15 апреля 2018 | 16:43

mymymy: нет это просто у тебя мозги раком встали от того что Путин так опозорился в Сирии
иди любйся ольгинский холуй
https://el-murid.livejournal.com/3767656.html

nadin57 15 апреля 2018 | 17:21

kripto2018: да что это вы всем предлагаете любоваться на разрушенный барак?)))) ЧЕМ там любоваться, что там такого можно увидеть?))))
Это и есть результат от сотни ракет??!!

nadin57 15 апреля 2018 | 17:19

mymymy: )))))))класс!

koltak76_ 15 апреля 2018 | 16:24

patrik05: Это чтобы перевести стрелки..
-----------------------------------------------------
А мы.. а мы в ответ.. запретим пенсии нашим пенсионерам..

crj700 15 апреля 2018 | 16:50

koltak76_: А если ещё вдарат, введем налог на сбор валежника.

zapadnay 15 апреля 2018 | 16:28

Сначала все орали: и мне санкции, и мне. Недвыно вот стали смеяться над списком, куда вошли все без исключения. Что будут дальше делать?

barmental123 15 апреля 2018 | 16:30

patrik05:
Скоро плешивый идиот допрыгается до эмбарго на углеводороды.
А это будет конец, буквально.

patrik05 15 апреля 2018 | 16:36

barmental123:

За эмбарго на продажу нефти Японии, США получили атаку на Пёрл Харбол в декабре 41 года, за эмбарго на покупку российской нефти и газа, Америка получит удал по городам и сёлам США и стран НАТО.

barmental123 15 апреля 2018 | 16:46

patrik05:
Ну значит будет так.
Россия точно после этой войны перестанет существовать.
Все равно вопрос со страной-дебилом надо будет решать рано или поздно.

mr___vano___ 15 апреля 2018 | 16:17

если амеры не чирикнут про санкции, можно считать, что день зря прошел...)))
у этих англосаксонских клоунов-придурков, видать, других забот нет, кроме как пытаться нагадить РФ...

astet 15 апреля 2018 | 16:23

mr___vano___: если пиндосы введут новые санкции,
депутаты Госдумы
все как один из патриотических чувств продадут
свою недвижимость в Пиндосии?

tonight 15 апреля 2018 | 16:23

mr___vano___: Эти "клоуны" предупредили рашу об обстреле чтоб ваши добровольцы могли уйти и обошлось без жертв только блогодаря американцам. Помни об этом когда будеш их хаить

nadin57 15 апреля 2018 | 16:46

tonight: Ага, предупредили)))
Это наши им указали точки на карте, куда можно палить, если уж так захотелось пострелять))))
Вот потому и обошлось без жертв

anticolorad 15 апреля 2018 | 17:08

nadin57: портян, ты прям в бункере у плеши сидел и все своими глазами видел? кто кому и что диктовал?

nadin57 15 апреля 2018 | 17:16

anticolorad: Нет... это Вы похоже там сидели и видели всё своими глазами)))))

metslag 15 апреля 2018 | 16:27

mr___vano___: Голубок, они не пытаются, они просто нагло гнобят, прямо под лавку загоняют сапогами. И ничего не сделаешь.
Вчера в Сирии отходили ссаными тряпками. Пришлось под лавкой прятаться. И веником прикрываться.
Обнаглели от безнаказанности.
Надо им еще раз мультик показать. Чтобы испугались.

crj700 15 апреля 2018 | 16:54

mr___vano___: Завтра посмотрим, как их чириканье скажется на курсе доллара и евро.

rampa 15 апреля 2018 | 17:22

crj700: кто-то может знает, почему доллар в последнюю минуту торговли в пятницу на 1,5 рубля подорожал?

chapter_2 15 апреля 2018 | 16:03

Волюнтаризм Кремля дорого обойдётся народу...

sokal123 15 апреля 2018 | 16:19

chapter_2: В "ответку" уже не бомбят Воронеж . Придумали ,как быстрее умертвить народ. Лишить высоко эффективных лекарств. Это почище Воронежа будет.

zapadnay 15 апреля 2018 | 16:35

chapter_2:
А разве народ не при чем?! Проголосовали? Проголосовали. Шли строем по всей стране с утра пораньше. Что же вы теперь хотите?>

svoi216 15 апреля 2018 | 16:39

chapter_2: Волюнтаризм Кремля дорого обойдётся народу...

Так народ 18 марта двумя руками проголосовал за волюнтаризм

navsegda 15 апреля 2018 | 16:04

Пиндосы , пожалейте депутатов , они же ипанутся ответку придумывать

harra 15 апреля 2018 | 16:06

Котаны...
Нафиг бомбить Воронеж... Давайте амбанем по Волоколамску.... Ну на крайняк по Рублевке.... )))

perrrkele_satttana 15 апреля 2018 | 16:15

harra: отставить Волоколамск! С Рублёвки вони и вреда гораздо больше!!

harra 15 апреля 2018 | 16:19

perrrkele_satttana: Ну в свое время была шутка о том как атомная бомба попала на Рублевку и бюджет составил 25 бюджетов Франциии)))

s011ma 15 апреля 2018 | 16:26

perrrkele_satttana: Только вонь там другого вида

prade 15 апреля 2018 | 16:07

Во сколько обойдется России поддержка Асада Путиным?

archibald_dandy_esquire 15 апреля 2018 | 16:13

prade: " Во сколько обойдется России поддержка Асада Путиным? "

обойдётся развалом Российской Федерации на удельные княжества (автономии) и протекторатом над ними - на этот раз у Запада не будет иллюзий относительно того, что россияне выберут демократический путь развития, а не очередного царька бандерлогов.

neon001 15 апреля 2018 | 16:20

prade: сначала радость, пляски потом боярышник от всех болезней в аптеке.

petrovitchcolyan 15 апреля 2018 | 16:30

neon001:
Вы что не читали ?
Все лекарства под санкции попадают, а настой боярышника уже продают в хозмагах, так что аптеки это лишнее.

metslag 15 апреля 2018 | 16:08

Гнобить будут серьезно, потому что России нечем ответить абсолютно.
Думаки долго думали и предложили выстрелить себе в ногу, запретив экспорт титана в США и оставив без работы 20 тысяч человек на Урале.
Руководство АВИСМА в ужасе. Говорят, что Боинг поставщиков быстро заменит, а мы что делать будем?

harra 15 апреля 2018 | 16:10

metslag: тоесть сосущие 43,516 чел на автовазе нас устраивают?))))

harra 15 апреля 2018 | 16:12

ПРЕДУПРЕЖУ ВОПРОС... Для них это меньше арифметической погрешности в проценте выборов... ОК?

playmaker5 15 апреля 2018 | 16:17

Портянки. Так жить нельзя. Одни праздники и удовольствия. Вот опять радость для вас и для импортазамещения. Наконец-то новые санкции.

petrovitchcolyan 15 апреля 2018 | 16:18

Да отберите наконец то все дворцы кремлежуликов в Майями и в Ницце, запретите детям всяких Железняков, Лавровых и Путиных жить в Штатах или в Европе , вот тогда будут санкции чувствительные, а то опять хлеб и молоко подорожают для народа на 50%, а эти жулики и их отпрыски питаются только в забугорных ресторанах и доходы у них в евро и долларах ...

neon001 15 апреля 2018 | 16:22

petrovitchcolyan: странно, почему еще не сделали это. вероятно их бюрократия не совсем честно оформляла пришлое бабло. особенно в европе. а если как с саркози выйдет?

patlik 15 апреля 2018 | 16:24

Что то как то медленно вводятся санкции. Одним разом все ввели, и успокоились. Создается впечатление что санкции вводят там где нет бизнеса США и есть бизнес ЕС и других стран.

horseraddish 15 апреля 2018 | 16:25

Честно предупредили снимайте штаны,подставляйте жопу

srk2658lu 15 апреля 2018 | 16:28

Надо бы успеть с новыми санкциями к инаугурации...
Было бы красиво: старый Царь, обвешанный новыми санкциями!

navy 15 апреля 2018 | 16:39

Совбез ООН захватила ОПГ в составе Америки, Британии и шестернутой Франции.
В простонародье именуемой "шайка".

ugas 15 апреля 2018 | 16:57

А вдобавок к санкциям Россию нужно гнать из всякиГА ООН, СБ ООН. С какой стати страна-изгой, страна-агрессор постоянно мелет языком на всяческих заседаниях, да еще пользуется правом вето? Гопникам, ворам и подонкам - не место в приличном обществе!

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