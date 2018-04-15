Служба безопасности Шереметьево задержала туристку, которая ездила на багажной ленте и ходила по служебным помещениям

Служба безопасности аэропорта Шереметьево задержала 58-летнюю туристку из Сербии, которая ездила на багажной ленте и ходила по служебным помещениям. Выяснилось, что пассажирка, прилетевшая из Белграда, потеряла своих собак. Не обнаружив их рядом с багажом, женщина решила искать животных в технических помещениях. После того, как она на ленте заехала в служебное помещение, ее задержали; но, узнав причины, отпустили. Собаки в итоге нашлись, — сообщает Телеграм-канал Mash.