Служба безопасности Шереметьево задержала туристку, которая ездила на багажной ленте и ходила по служебным помещениям
Служба безопасности аэропорта Шереметьево задержала 58-летнюю туристку из Сербии, которая ездила на багажной ленте и ходила по служебным помещениям. Выяснилось, что пассажирка, прилетевшая из Белграда, потеряла своих собак. Не обнаружив их рядом с багажом, женщина решила искать животных в технических помещениях. После того, как она на ленте заехала в служебное помещение, ее задержали; но, узнав причины, отпустили. Собаки в итоге нашлись, — сообщает Телеграм-канал Mash.
Комментарии2
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murad_manapov 15 апреля 2018 | 15:39
\\\\Собаки в итоге нашлись, — сообщает Телеграм-канал Mash.\\\\\\ запрещенный в россии.
harra 15 апреля 2018 | 15:46
murad_manapov: эта новость не отображается на основной странице...
господа))) скрины были сделаны явки провалены))))