В Испании более трехсот тысяч человек вышли на акцию в поддержку взятых под стражу каталонских политиков
К митингу в Барселоне присоединились представители регионального парламента, а также сторонники различных партий и объединений, выступающих за независимость Каталонии. Под стражей сейчас находятся несколько каталонских политиков.
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