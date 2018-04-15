В ремонтируемом здании в центре Москвы обрушились конструкции

Из-за этого эвакуируют жителей нескольких соседних домов, расположенных в Пушкарёвом и Большом Сергиевом переулках. Об этом со ссылкой на источник сообщает агентство Интерфакс. Всего свои дома вынуждены покинуть около шестидесяти человек. Их решили временно разместить в филиале Театра имени Маяковского, — сказал источник. В мэрии подтвердили обрушение части ремонтируемого здания. Там уточнили адрес аварийного дома: Пушкарёв переулок, дом 12. По словам чиновников, никто не пострадал. В мэрии также сказали, что речь идет о