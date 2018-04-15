Сервис Opera VPN, позволяющий обходить блокировки в Интернете, объявил о прекращении работы с 30 апреля
Об этом говорится на его сайте. Причины, по которым принято решение, не указаны. Как отмечает Интернет-издание «Медуза», еще два дня назад представители Opera сообщения о возможном закрытии сервиса опровергали.
Комментарии5
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general_123 15 апреля 2018 | 15:37
Железный занавес закрывается.
Изолируемся от правды.
makasrevich 15 апреля 2018 | 15:40
general_123: Твоё место на параше, там и визжи рожа бандеровская.
sasass 15 апреля 2018 | 15:41
Регресс шагает по стране - хороня прогресс в умах народа ....
makasrevich 15 апреля 2018 | 15:42
Не хочется платить штрафы за хомяков вонючих, вот и закрывают. Скоро перекроем всем хомякам кислород, а потом начнём потихоньку выпинывать их из России - нечего гадить нормальным людям!
stas_russkiy 15 апреля 2018 | 15:53
Во первых - зачем китайскому браузеру VPN?
Во вторых VPN в Opera - не VPN
https://xakep.ru/2016/04/25/opera-vpn-proxy/
В третьих - зачем "расеянину" китайская Opera?