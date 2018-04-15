Вашингтон предупредил Москву о подготовке новых санкций из-за ситуации в Сирии

Как сообщает газета «Коммерсантъ», американский посол Джон Хантсман направил соответствующее письмо в российский МИД. В первой части письма поясняются причины силовой операции, проведенной в Сирии Соединенными Штатами вместе с союзниками. Там говорится, что сирийские власти виновны в использовании химического оружия в отношении собственного населения, и международное сообщество обязано это остановить. Во второй части послания Хантсман уведомляет Москву, что Вашингтон собирается ввести новые ограничительные меры за поддержку Россией сирийского режима.