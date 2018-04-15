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15:30, 15 апреля 2018

Вашингтон предупредил Москву о подготовке новых санкций из-за ситуации в Сирии

Как сообщает газета «Коммерсантъ», американский посол Джон Хантсман направил соответствующее письмо в российский МИД. В первой части письма поясняются причины силовой операции, проведенной в Сирии Соединенными Штатами вместе с союзниками. Там говорится, что сирийские власти виновны в использовании химического оружия в отношении собственного населения, и международное сообщество обязано это остановить. Во второй части послания Хантсман уведомляет Москву, что Вашингтон собирается ввести новые ограничительные меры за поддержку Россией сирийского режима.

Комментарии

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roaswen 15 апреля 2018 | 15:33

закройте помёту доступ к его вилле в Италии!!!

johnbmw Евгений Большаков 15 апреля 2018 | 15:35

ну что? кто из алигархов завидовал дерипаске???? - выходи по одному ... в очередь, сукины дети - В ОЧЕРЕДЬ!!!

malinanti 15 апреля 2018 | 15:40

Глупости это всё.
Сегодня День Рождения Аллы Пугачевой.
Ей исполнилось 69 лет.
Как время быстро летит.
Мы все старики и старушки.
А вчера было 16 лет.

poluputing 15 апреля 2018 | 15:48

malinanti: не глупости, дайте дожить 16-летним до воспоминаний

kryymsdyk 15 апреля 2018 | 15:54

malinanti: Надеюсь, мы с ней доживем до того дня, когда Путин тоже станет "мелким политическим деятелем эпохи Аллы Борисовны Пугачевой". Здоровья бабушке русского рока.

johnbmw Евгений Большаков 15 апреля 2018 | 15:35

roaswen: ты ЖЕСТОК не по годам :-(((

sokal123 15 апреля 2018 | 15:38

Санкции надо вводить каждую неделю ,на протяжении года ,тогда толк будет от них.

sokal123 15 апреля 2018 | 15:41

sokal123:Пояса подтянут ,редькой закусят и пожалеют Ротенберга с Дерипаской - вот и жизнь состоялась. Может войнушку ,назло всем затеют. Тогда совсем хорошо будет.

tour 15 апреля 2018 | 15:51

sokal123:
Улыбнули...
Дорогой Дональд Трамп Слезно прошу Вас, внести мою тещу Маргариту Захаровну в "санкционный список", ибо мои права человека ущемляются ею без всякой жалости.

bobiksdoh 15 апреля 2018 | 15:36

roaswen: это зверство. Так низзя. Он же должен где-то жить.

seryj_wolk 15 апреля 2018 | 15:43

bobiksdoh: Рфия была гарантом уничтожения ОМП в Сирии. За невыполнение этих своих обязательств ей полагается еще порция санкций, которые непременно последуют. Вот истерик-то будет!

testmeter 15 апреля 2018 | 15:34

Это русофобия! Мы вам сурово ответим - будем сами доллары печатать

johnbmw Евгений Большаков 15 апреля 2018 | 15:36

testmeter: угу ... и сами себе на них Жижу продавать ... во Бизнес попрётЬ!!! ;-))

bobiksdoh 15 апреля 2018 | 15:34

Да и пох. Валежника валом, кора дуба в наличии, переживут.

johnbmw Евгений Большаков 15 апреля 2018 | 15:38

bobiksdoh: ммммм ... в смысле переживёМ ... вот только кого????

che21 15 апреля 2018 | 15:35

Беззубая Россия, может еще мультяшки про теперь уже танк с ядерным двигателем показвть?

tridrikh 15 апреля 2018 | 15:36

это плохо! очень плохо!!! для россии.

gригорьич 15 апреля 2018 | 15:37

Для начала прикроют SWIFT. А дальше могут и экспорт ботокса прикрыть

odobryam_s 15 апреля 2018 | 15:41

gригорьич: Запад жалеет нас, беспомощный и безропотный народ России.... Ибо начальство давно живет по другим законам, практически в другой стране......

vit0nix 15 апреля 2018 | 15:43

gригорьич: SWIFT прикроют как раз в последнюю очередь

gригорьич 15 апреля 2018 | 15:47

vit0nix: Я собственно не о SWIFT, а о приоритетах местного царька

tag188 15 апреля 2018 | 15:37

Геополитический гений, когда влазил в Сирию, думал, что это заставит с ним считаться, и мировые лидеры выстроятся в очередь для обсуждения устройства мира. Ну и наложенные ранее санкции, конечно снимут.
А тут нате -- новые санкции, и аккурат за Сирию.
Блестящая многоходовочка! В очередной раз всех-всех переиграли!

paulotto 15 апреля 2018 | 15:37

Б.......ДЬ ЭТО УЖЕ РЖАЧ

chapter_2 15 апреля 2018 | 15:37

"Вашингтон предупредил Москву о подготовке новых санкций из-за ситуации в Сирии". Москва в диком восторге! Госдума пьёт шампанское!

johnbmw Евгений Большаков 15 апреля 2018 | 15:41

chapter_2: ну вот ... ВСЁ в Порядке!!! а то алигархи переживали, что только дерипаске такое ЩасЬе выпало ... теперь на ВСЕХ хватит!!!! ;-))

ilja13 15 апреля 2018 | 15:39

А какие ыщё санкции? Их обоих наших - и Вову и Володю - америкосы кастрируют? ...))))) Ужас какой-то. Нет, ну наши то понятно - идиоты и дебилы, но USA, великая страна, которая держит весь мир в страхе от доллара США и военного потенциала. Но похоже, что что-то не так. Пытался найти внятные комментарии специалистов - одна х-ня. неужели Б.Гейтс был прав, когда говорил - дайте мне интернет ия изменю этот мир. Это получается произошло. Виртуальное стало реальным и наоборот......крайне опасно....

gelont 15 апреля 2018 | 15:43

Синяки и морщины на роже ... Что -- то сдает наш царь под грузом последних событий . Рушится колдовство нашей " крутости " -- куда ни кинь , всюду клин . И бесконечные " косяки " бездарных самозванцев .

sasass 15 апреля 2018 | 15:49

Пиндосы до бесконечности будут вводить санкции - надеясь на то , что русские ответные санкции буду бедовыми для собственного народа и соответственно и для власти тоже...

johnbmw Евгений Большаков 15 апреля 2018 | 15:54

sasass: напомнить конец 80-ых? какая там бесконечность была????

solonko 15 апреля 2018 | 15:50

Уже завтра можно глянуть на курс валют и российский фондовый рынок. "Очко-то, оно не железное".

poluputing 15 апреля 2018 | 15:55

давить имперскую гидру непрестанно и со смаком, как Каа бандарлогов

piter_ug 15 апреля 2018 | 15:55

Если пиндосы введут новые санкции, надо будет в качестве ответной меры послать послихой к ним машутку!
Пусть рыдают горючими слезами!

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