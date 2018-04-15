В Москве полиция задержала мужчину, который катался на крыше электрички

Молодой человек приехал на крыше вагона электропоезда «Александров – Москва» на Ярославский вокзал, затем таким же способом уехал в депо, и только там его сняли сотрудники транспортной полиции.

Мужчину доставили в дежурную часть. Его пообещали привлечь к административной ответственности по статье о нарушении правил поведения на железнодорожном транспорте.