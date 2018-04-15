В Москве полиция задержала мужчину, который катался на крыше электрички
Молодой человек приехал на крыше вагона электропоезда «Александров – Москва» на Ярославский вокзал, затем таким же способом уехал в депо, и только там его сняли сотрудники транспортной полиции.
Мужчину доставили в дежурную часть. Его пообещали привлечь к административной ответственности по статье о нарушении правил поведения на железнодорожном транспорте.
Комментарии8
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odobryam_s 15 апреля 2018 | 15:11
Зря... Нужно было дать идиоту либо разбиться насмерть, либо получить разряд 24500 вольт от контактного провода....
captainobvious 15 апреля 2018 | 15:13
odobryam_s: согласен. Номинант премии Дарвина должен был обрести свою награду.
odobryam_s 15 апреля 2018 | 15:49
captainobvious: Эту премию дают только тем, у кого нет детей. Согласно статуту премии дураки не должны размножаться.
ilja13 15 апреля 2018 | 15:20
Нарик вероятно или пидмасковный хипстер.....это просто катастрофа с ЭТИМИ.
vit0nix 15 апреля 2018 | 15:34
ilja13: катастрофа совсем с другим
harra 15 апреля 2018 | 15:25
Оставьте мужика в покое... тупо пытался свалить... )))
i_one_off 15 апреля 2018 | 15:26
Причем ехал верхом, как на коне.
curious69_ 15 апреля 2018 | 15:36
Тут не полиции надо разбираться , а совершенствовать пределы допустимого в ПСИХИАТРИИ.