В Москве назовут лауреатов национальной театральной премии «Золотая маска»

На награды претендуют, в том числе, работы недавно ушедшего из жизни Михаила Угарова, а также Кирилла Серебренншикова, который находится под домашним арестом. Лауреаты российской национальной театральной премии «Золотая маска» будут названы в воскресенье в Москве. В этом году выбор лауреатов будет непростым, считает театральный критик Алена Карась, такое мнение она высказала в интервью радиостанции «Эхо Москвы». «Завершается этот ежегодный театральный марафон. Эта премия («Золотая маска»), с ее традиционной раздачей призов, вызывает не меньше скепсиса, чем восторгов. Мне кажется, что сегодняшний год особенный, (…) и поэтому выбор будет очень непрост, очень сложный расклад. Программа фестиваля предлагает такое количество спектаклей, которое должно поставить жюри в состояние некоторого ступора, оно окажется в состоянии очень сложного выбора», — отметила она. По мнению Карась, жюри вряд ли осмелится наградить режиссера Кирилла Серебренникова, который выдвинут в нескольких номинациях. «Может быть, они (жюри) и хотели бы кому-то дать премию, но боюсь, испугаются, в том числе и по политическим соображениям. (…) Может быть, что-нибудь особенное и случится, но я подозреваю, что все-таки вряд ли К.Серебренников станет лауреатом», — отметила критик. Номинантов на престижную награду отбирали эксперты драматического театра и театра кукол и эксперты музыкального театра. На звание лучшего драматического режиссера претендуют: Константин Богомолов («Дракон»), Денис Бокурадзе («Король Лир»), Алексей Бородин («Демократия»), Римас Туминас («Царь Эдип»), Лев Додин («Страх Любовь Отчаяние»), Тимофей Кулябин («Иванов») и другие. На звание лучшего драматического спектакля большой формы претендуют постановки «Ахматова. Поэма без героя» и «Кузьмин. Форель разбивает лед» в «Гоголь-центре»; проект театра Вахтангова «Царь Эдип»; «Дракон» в МХТ имени А.П.Чехова; работы Алексея Бородина («Демократия» в РАМТе), Юрия Бутусова («Барабаны в ночи»" и «Дядя Ваня»). В этой номинации также отмечены «Страх Любовь Отчаяние» Льва Додина МДТ театра Европы, «Иванов» Тимофея Кулябина Театра Наций и другие. Церемония награждения, которая станет 24-й по счету, и состоится на Новой сцене Государственного академического Большого театра России (ГАБТ).