Осужденный в России украинец Станислав Клых добивается перевода в другую колонию

Он отказывается от завтрака и обеда и говорит, что есть предложенную еду невозможно. В замкнутом пространстве не хватает кислорода. «Хочется заснуть и не проснуться. Смерть становится желанной», — говорится в письме, которое Клых прислал в «Новую газету» из Верхнеуральской колонии.

Гражданин Украины Станислав Клых весной 2016 года был приговорен к 20 годам колонии по обвинению в участии в боевых действиях на стороне чеченских сепаратистов в 90-х годах. Вместе с ним к 22,5 годам заключения приговорили украинца Николая Карпюка. Оба говорят, что не воевали в Чечне.