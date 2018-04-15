Осужденный в России украинец Станислав Клых добивается перевода в другую колонию
Он отказывается от завтрака и обеда и говорит, что есть предложенную еду невозможно. В замкнутом пространстве не хватает кислорода. «Хочется заснуть и не проснуться. Смерть становится желанной», — говорится в письме, которое Клых прислал в «Новую газету» из Верхнеуральской колонии.
Гражданин Украины Станислав Клых весной 2016 года был приговорен к 20 годам колонии по обвинению в участии в боевых действиях на стороне чеченских сепаратистов в 90-х годах. Вместе с ним к 22,5 годам заключения приговорили украинца Николая Карпюка. Оба говорят, что не воевали в Чечне.
Комментарии19
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xoxlotvari 15 апреля 2018 | 15:11
«Хочется заснуть и не проснуться. Смерть становится желанной»....
Ну раз просит, надо удовлетворить просьбу , к тому же он хохол ,такой шанс упускать глупо ! Там кстати в расстрельные команды люди не нужны случайно ? Готов работать за бесплатно !
poluputing 15 апреля 2018 | 15:16
xoxlotvari: бог тебя накажет , ублюдок. Если до этого чечены не грохнут
mymymy 15 апреля 2018 | 15:36
poluputing: Сразу вспоминаются голодовки Савченко... как говорится, на здоровье!
makasrevich 15 апреля 2018 | 15:54
poluputing: А ты что делаешь пидар бандеровский на русском сайте? Ну ка быстро свалила пидорша бандеровская!
master_superanalitik 15 апреля 2018 | 15:16
Все кто воевал против России на Северном Кавказе и Грузии - военные преступники. Но нужно и им дать шанс на исправление. Их следует отправить в Донбасс в штрафные роты. Пусть убьют N-ное количество бандеровцев - и им будет скидка.
poluputing 15 апреля 2018 | 15:26
master_superanalitik: поинтересуйтесь , сколько Клыху лет и , вообще, обстоятельствами дела. И сомнения у вас возникнут. Это то же, что и байка про Зоряна со Шкиряком, если помните
estamp 15 апреля 2018 | 15:43
poluputing: поинтересуйтесь , сколько Клыху лет и ,
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Ну и... ? А что не пишешь сколько же Клыху лет? И какие в либеральной голове должны рождиться выводы?
Клых 74 года. Мальчик в самом расцвете сил. И сейчас и в обе чеченские.
testmeter 15 апреля 2018 | 15:47
poluputing: "Это то же, что и байка про Зоряна со Шкиряком" ///
Про Зоряна и Шкиряка - доказанный факт. Сам Яценюк их там обоих видел
testmeter 15 апреля 2018 | 15:30
master_superanalitik: "Все кто воевал против России на Северном Кавказе и Грузии - военные преступники" /// Это ты намекаешь на того, именем которого недавно мост в Питере открыли? И на его сына - академика?
И ещё вопрос: как можно было воевать "против России" в Грузии? Что там Россия делала?
master_superanalitik 15 апреля 2018 | 15:35
testmeter:
как можно было воевать "против России" в Грузии? Что там Россия делала?
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Я служил в Советское время в Грузии и присягу принимал в Тбилиси. Для меня все территория Советской России - это чисто русская земля, Грузия - тоже.
poluputing 15 апреля 2018 | 15:38
master_superanalitik: дык ваше ощущение своего местоположения - ваша проблема. Имперские шизофренические амбиции - ваша общероссиянская беда.
master_superanalitik 15 апреля 2018 | 15:51
poluputing: testmeter: testmeter: estamp: poluputing:
Возраст не имеет никакого значения. Мы все должны знать, что рано или поздно из маленького бандеровца вырастет большой бандеровец. И наоборот.
testmeter 15 апреля 2018 | 15:52
master_superanalitik: "Для меня все территория - это чисто русская земля" ///
А для Китая вся территория за Уралом - это чисто китайские земли. Новокитаийя, панимаиш. Причем не как болтовня, а на деле.
shakhtar 15 апреля 2018 | 15:54
master_superanalitik: И где это такая -"советская Россия "была ??!!!! Российская Социалистическая Федеративная Республика была
raffal 15 апреля 2018 | 15:54
master_superanalitik: Для меня все территория Советской России - это чисто русская земля, Грузия - тоже.
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Во-первых, "советской" России нет уже более четверти века. Грузия не русская, а грузинская земля.
Я служил в Эстонии, присягу принимал в Таллине, ну и что, застолбил что ли? Всё, Эстония - страна Евросоюза, "шенгена", еврозоны и НАТО.
shakhtar 15 апреля 2018 | 15:45
Вот что за человек , в РФ весь народ такую еду кушает ,а ему не нравится.
makasrevich 15 апреля 2018 | 15:48
Ишь ты гниде сальца с горилкой подавай! А писю отсосать не желает тварь бандеровская? Ну если просит смерти, то в этом мы ему поможем - пришлём свежезасолённого цианистого калия в обёртке!
murad_manapov 15 апреля 2018 | 15:50
он герой первой чеченской войны или как?
horseraddish 15 апреля 2018 | 15:53
Вроде всем, кто воевал в первую и вторую чеченских дали амнистию.И это не говоря о том,что у части этих двоих в той войне крайне сомнительно.Полагаю,правозащитникам не следует выпускать из виду этих двоих. А Поросенка должен ж оговаривать об обмене этих мужиков на пленных сепараторатистов