//Швейцарская лаборатория не подтвердила версию главы российского МИДа об отравлении Скрипалей химическим веществом ВZ//

Швейцарская лаборатория в городе Шпиц не подтвердила версию главы российского МИДа об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей химическим веществом ВZ. В заявлении лаборатории говорится, что ее эксперты не ставят под сомнение выводы британских коллег об использовании при покушении на бывшего полковника ГРУ вещества «Новичок».

Сообщая накануне об отравлении Скрипалей веществом ВZ, министр Сергей Лавров сослался на лабораторию в Шпице.

Вполне возможно, что при отравлении использовали ВZ, – сказал в интервью «Эху» эксперт по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин.

Никулин добавил, что ВZ используют, в том числе и британские спецслужбы.