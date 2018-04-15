Швейцарская лаборатория не подтвердила версию главы российского МИДа об отравлении Скрипалей химическим веществом ВZ
Швейцарская лаборатория в городе Шпиц не подтвердила версию главы российского МИДа об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей химическим веществом ВZ. В заявлении лаборатории говорится, что ее эксперты не ставят под сомнение выводы британских коллег об использовании при покушении на бывшего полковника ГРУ вещества «Новичок».
Сообщая накануне об отравлении Скрипалей веществом ВZ, министр Сергей Лавров сослался на лабораторию в Шпице.
Вполне возможно, что при отравлении использовали ВZ, – сказал в интервью «Эху» эксперт по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин.
Никулин добавил, что ВZ используют, в том числе и британские спецслужбы.
Комментарии78
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johnbmw Евгений Большаков 15 апреля 2018 | 15:07
Вот те Раз! ... какая НЕОЖИДАННОСТЬ ... а мы то Вдруг подумали, что мистер-лошадь ни с того ни с сего перестал ВРАТЬ ... как мы заблуждались :-((
danko1 15 апреля 2018 | 15:11
johnbmw: Был когда-то Лавров уважаемым в Мире человеком, стал презираемым холуём и лжецом.
Но так со всеми бывает, кто служит бандиту и вору Путину.
evgolius7 15 апреля 2018 | 15:13
Опять прокол....
Тем временем на Канатчиковой даче пациенты ведут ожесточенный диалог с Трампом и рвут флаги США.
minerr 15 апреля 2018 | 15:46
Помнится 14 лет назад одна "уважаемая и авторитетная" австийская лаборатория находила в крови Ющенко диоксин в 1000 раз превышающий норму. Правда потом, лет через 10 все-таки выяснилось, что не только диоксина там не было, а не было и никакого отравления. Но революцию на этом вранье сделали. Очень похожая ситуация.
mmm_333 15 апреля 2018 | 15:49
minerr: А я думал как повод для "революции" была зажравшаяся, завравшаяся, проворовавшаяся власть, а оно вон оно как. Видимо так-то всем это нравилось и плевать на себя и детей своих.
minerr 15 апреля 2018 | 15:55
mmm_333: "завравшаяся, проворовавшаяся власть" - повод для того чтобы ее не переизбирать на новый срок и все. А для победы навыборах Ющенко нужна была именно вот такая провокация. Хотя ему это все равно это не помогло - всего лишь через пару лет уже власть Ющенко стала той же "завравшайся, проворовавшайся властью" и опять пошло "Банду гэть".
metslag 15 апреля 2018 | 15:16
danko1: Лавров опять соврал и попался.
Глупо соврал, было ясно, что его разоблачат.
Впрочем, видимо решил, что ему терять уже нечего, а должность сохранить хочется.
Вот и приходится врать.
С чистой репутацией в правительстве РФ не держат.
Все должны быть замазаны.
duch_nic 15 апреля 2018 | 15:25
//Швейцарская лаборатория не подтвердила версию главы российского МИДа об отравлении Скрипалей химическим веществом ВZ//
Ну так она и НЕ ОТРИЦАЛА!
Непонятно, а чего либероиды так возбудились вслед за Эхом, которое постит этот комент уже в десятый раз?
BZ от этого никуда из проб не исчезнет.
art_ 15 апреля 2018 | 15:29
duch_nic: лаборатории дали пробы, она их оценила - это все, что может сделать лаборатория. она не может подтвердить или отрицать факт того или иного отравления
ormanov 15 апреля 2018 | 15:44
//Швейцарская лаборатория не подтвердила...//
Конечно такую х..ню никто не подтвердит. Но она останется в мозгу зрителей, например, НТВ, когда ведущий передачи "Центральное телевидение" Такменев прервал ее "экстренным сообщением" с тем самым враньем Лаврова и затем истерично воскликнул: "Ну что теперь они будут продолжать обвинять Россию?!"
metslag 15 апреля 2018 | 15:42
duch_nic: Не может исчезнуть то, чего нет.
Лавров обгадился и теперь его возят мордой по его дерьму, а ему подтвердить с вое вранье нечем.
Кстати яд кураре из проб тоже никуда не делся.
Я вчера высказал такое предположение, но вы же, суки, молчите.
remote456 15 апреля 2018 | 15:55
duch_nic: Почитай про действие BZ, и убедишься, что основные признаки отравления - расстройство сознания и галлюцинации. Скрипали же просто сели на лавку и отключились. Так что лавровская обезьяна врала изначально, либо он - полный дебил и профессиональный лузер, поскольку перед официальным заявлением в качестве министра иностранных дел, мог бы поинтересоваться должной информацией, xnj.s сохранить собственный, и своего нерукопожатого патрона "авторитет". Но ясно, что ни ему, ни его хозяину, ни России терять нечего. Поди, усовести трехгрошовую девку с вокзала, в бесстыдстве. Пальцем у виска покрутит и приветик...
kompricikos 15 апреля 2018 | 15:34
порядочный человек после скандала с кокаином в вверенном ему министерстве подал бы в отставку., но он таким не является и никогда не был johnbmw:
detul 15 апреля 2018 | 15:46
johnbmw: А он врал ??? Или Вы не читали твит швейцарцев, которые ни разу не сказали, что они не находили в пробах следы BZ. Или не читали слова Лаврова, в которых он утверждал, что швейцарская лаборатория обнаружила в пробах наличие вещества А234 (называемое британцами Новичок). Или Вам Карузо напел, а Вы перепели. Перепели бездарно и с неприкрытым перевиранием сказанного.
kindman_a 15 апреля 2018 | 15:07
Неужели министр иностранных дел РФ Лавров - солгал? :-)))))))))))))))))))))))))))))
johnbmw Евгений Большаков 15 апреля 2018 | 15:13
kindman_a: да БРОСЬ ... не может такого быть ... это же целый министр!
guini 15 апреля 2018 | 15:40
kindman_a: Неужели министр иностранных дел РФ Лавров - солгал? ======= « никогда такого не было, и вот опять!» (с)
scimitar 15 апреля 2018 | 15:46
kindman_a: А чего еще ожидать от такого ценного кадра путинского режима?
"Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи."
Еангелие от Иоанна 8:44
sokal123 15 апреля 2018 | 15:50
Унылая Лошадь врет и брешет ,а у самого дочка в Штатах живет . Просто болеет чем -то Лошадь ,психическим ,что правду говорить нельзя ,да и пахана боится ужасно.
domtrubaiiiataji 15 апреля 2018 | 15:07
так называемый глава рабсосийского мида, пиз..т как дышит, не удивлен, какая страна такой и глава мид
odobryam_s 15 апреля 2018 | 15:07
"А он попросту соврал. Поздравляю вас, гражданин соврамши".
"Мастер и Маргарита". М.А. Булгаков. Недословная цитата.
vitek61 15 апреля 2018 | 15:09
Она не подтвердила. Но она и не опровергла, а переложила ответственность на ОЗХО.
johnbmw Евгений Большаков 15 апреля 2018 | 15:12
vitek61: вот такие ПОДЛЫЕ швейцары :-((
pepetz 15 апреля 2018 | 15:21
vitek61:
А тебе-то это зачем, все равно лепишь, что попало.
cypher 15 апреля 2018 | 15:47
vitek61: опровергла, милок, опровергла. Она ПОДТВЕРДИЛА незыблемую репутацию и Портон Даун, и ОЗХО.
Не читайте с утра советских газет (с).
snikkersnepper 15 апреля 2018 | 15:11
Эхо продолжает свое вещание из параллельной реальности.
johnbmw Евгений Большаков 15 апреля 2018 | 15:17
snikkersnepper: а что в РЕАЛЬНОСТИ???? не томи! Поведай!!!!
Останкинская Игла???
cypher 15 апреля 2018 | 15:49
snikkersnepper:
вот твит этой швейцарской лаборатории из "параллельной реальности":
=Only OPCW can comment this assertion. But we can repeat what we stated 10 days ago: We have no doubt that Porton Down has identified Novichock. PD - like Spiez - is a designated lab of the OPCW. The standards in verification are so rigid that one can trust the findings.=
Перевод для необразованных кремлеботов, включая Лаврова:
= Только ОЗХО может комментировать это утверждение [Лаврова ]. Но мы можем повторить то, что мы заявили 10 дней назад: мы не сомневаемся, что Портон Даун определил Новичок. PD [Портон Даун] - как Spiez - это назначенная лаборатория OPCW. Стандарты в проверке настолько жесткие, что каждый может доверять выводам.=
vitek61 15 апреля 2018 | 15:12
Опровержения слов Лаврова о том, что лаборатория обнаружила BZ не было.
metslag 15 апреля 2018 | 15:18
vitek61: Было, голубок, было, ты читай внимательно и попробуй понять написанное.
Хотя дебилам это и трудно, но ты попробуй.
vitek61 15 апреля 2018 | 15:29
metslag: Only OPCW can comment this assertion. But we can repeat what we stated 10 days ago: We have no doubt that Porton Down has identified Novichock. PD - like Spiez - is a designated lab of the OPCW. The standards in verification are so rigid that one can trust the findings.
И где здесь опровержение слов Лаврова, голубок?
metslag 15 апреля 2018 | 15:37
vitek61: Там , голубок, там. Прочти еще раз и ты поймешь.
But we can repeat what we stated 10 days ago: We have no doubt that Porton Down has identified Novichock.
Кстати Скрипалей могли отравить и кураре и они тоже этого не отрицают, да?
Они четко сказали, что их выводы совпадают с выводами лаборатории в Порто-Даун.
vitek61 15 апреля 2018 | 15:47
metslag: Еще раз - я не утверждаю, что Скрипалей отравили англичане используя BZ или швейцарцы нашли BZ. Но лаборатория упорно,в течении 15 часов, несмотря на многочисленные просьбы подтвердить или опровергнуть слова Лаврова о том, что в их лаборатории в анализах нашли BZ, отказывается это сделать! Они говорят лишь "Мы не можем комментировать. Идите к начальству. Англичане 15 дней назад ( т.е. задолго до того, как результаты попали ( или не попали к нам ) определили Новичок. Мы им верим". О своих результатах - ни слова...
dm2 15 апреля 2018 | 15:44
vitek61: We have no doubt that Porton Down has identified Novichock
Кто понимает, тот поймёт :)
Министр сообщил, сославшись на швейцарских партнеров, что 2+2=5
Швейцарские партнеры сообщили, что никогда не утверждали, что 2+2=5 и вполне согласны с британскими коллегами, что 2+2=4. Тем не менее, множество, мягко говоря, не очень адекватных сограждан министра счастливы, так как швейцарские партнеры не употребили русское, на всём земном шаре понятное выражение, дескать, мы опровергаем слова министра. Правда они не сказали ясно, употребив, опять же всем понятное русское выражение, что мы подтверждаем слова наших британских коллег. Так что надо ещё доказать, сколько на самом деле будет 2+2 :))
guini 15 апреля 2018 | 15:47
vitek61: похоже, ты таки ещё и удовольствие получаешь от работы. Философствуешь.
vitek61 15 апреля 2018 | 15:34
metslag: Читайте их твиттер https://twitter.com/SpiezLab
Там уже сотни людей просят и умоляют "Пожалуйста, четко подтвердите или опровергните, что вы обнаружили BZ" А в ответ - тишина...
metslag 15 апреля 2018 | 15:44
vitek61: Голубок, ботов много, всем не наотвечаешься.
equus 15 апреля 2018 | 15:22
vitek61:
Тоже верно, наверно...
Только всё-равно непонятно, почему Лавров выдал свою версию, ссылаясь на выводы этой лаборатории, которые, как выясняется, она не давала.
vitek61 15 апреля 2018 | 15:39
equus: Лаборатория о том, что она таких выводов не давала, к данному моменту не заявляла. Несмотря на многочисленные просьбы...
equus 15 апреля 2018 | 15:44
vitek61:
Нет, мой вопрос не в том, делала ли она какие-либо заявления по поводу выступления Лаврова, а делала ли она ранее то самое заявление (по поводу BZ), на которое сослался Лавров.
cypher 15 апреля 2018 | 15:54
vitek61: а вот вам ссылка на твит, где она это заявила.
https://twitter.com/SpiezLab/status/985243574123057152
тот самый ответ на многочисленные просьбы......
guini 15 апреля 2018 | 15:45
vitek61: они просто вежливо сказали ,а в переводе на ваш , это звучало бы -« Серега, ты гонишь».
cypher 15 апреля 2018 | 15:52
vitek61: было, милок, еще вчера.
Твит швейцарской лаборатории от 12:49 14 апреля
=Only OPCW can comment this assertion. But we can repeat what we stated 10 days ago: We have no doubt that Porton Down has identified Novichock. PD - like Spiez - is a designated lab of the OPCW. The standards in verification are so rigid that one can trust the findings.=
Перевод для необразованных кремлеботов, включая Лаврова:
= Только ОЗХО может комментировать это утверждение [Лаврова ]. Но мы можем повторить то, что мы заявили 10 дней назад: мы не сомневаемся, что Портон Даун определил Новичок. PD [Портон Даун] - как Spiez - это назначенная лаборатория OPCW. Стандарты в проверке настолько жесткие, что каждый может доверять выводам.=
jetsam 15 апреля 2018 | 15:12
главное, о чем все забывают сообщить
- лавров озвучил "данные швейцарской" с поправкой "получено на условиях конфиденциальности"
сие означает "никто никогда не подтвердит то, о чем скажу..."
--
"никто никогда не подтвердит то, о чем скажу..."
--
так что, с тем же успехом любой может сказать "на условиях конфиденциальности получены данные что лавров и убил скрипаля"
vitek61 15 апреля 2018 | 15:14
jetsam: Лаборатория слова Лаврова не опровергала. Она всех отсылает к "вышестоящему начальству"...
andre_klimov 15 апреля 2018 | 15:20
vitek61:
Неужели так тяжело прочитать аж целый твит?!
Прочитайте и перестаньте выглядеть идиотом.
johnbmw Евгений Большаков 15 апреля 2018 | 15:29
andre_klimov: ОСТАВЬТЕ! ... оно по другому выглядеть не умеет :-((
vitek61 15 апреля 2018 | 15:25
jetsam: "Получено на условиях конфиденциальности" означает, скорее всего, что либо слил кто-то из сотрудников, либо стащили шпионы. Уклончивая позиция лаборатории на данный момент ( ни подтверждения, ни отрицания и отсылка к начальству ) означает, скорее всего, ( опять только по тому, что лаборатория заявила к данному моменту) растерянность руководства лаборатории ибо им не ясно, копии каких документов могут быть продемонстрированы "общественности"..
jetsam 15 апреля 2018 | 15:35
vitek61: твит лаборатории на эхо приводился раз двадцать.
с переводом для тупых. и я написал о другом - не надо передергивать.
или писать пустые предложения
--
у меня имеется конфиденциальная информация фсб, что vitek61 является
машкой-2рубля с пешков стрит (до зтого бывшей васей-синее-очко из мухосранска)
на полчставки копипостящей посты из методички.
фсб не подтверждает и не опровергает.
--
ясна мысль? и лаборатория не растеряна.
они просто корректны - не называют лаврома "дэбил, бля..."
** еще раз для дэбилов - информация которая _по_определению_
не будет подтверждена никогда аргументом не является. ее НЕТ. банально НЕТ.
andre_klimov 15 апреля 2018 | 15:26
jetsam:
Просто смысл этой высокопоставленной лжи очень прост - не мытьём, так катанием выведать, а что же именно известно британским расследователям. Вот и пускаются фейки, как ветры ...
kara 15 апреля 2018 | 15:12
А на РИА другой перевод: Швейцарцы не ставят под сомнение профессионализм Портон-Дауна, и они определили чем отравили.
Типа, если мы нашли BZ, то Портон-Даун, тоже нашел BZ.
Но, в принципе, часть правды, это ведь тоже правда, не так ли, Эхохомячков?
andre_klimov 15 апреля 2018 | 15:23
kara:
А самому перевести страшно? :))
equus 15 апреля 2018 | 15:24
kara:
Главное, не выдавать часть, за целое!..
;-)
jetsam 15 апреля 2018 | 15:42
kara: оригинал фразы "We have no doubt that Porton Down has identified Novichock."
теперь, полный дебил, у тебя два пути
1. застрелиться
2. перевести фразу со словом " Novichock" что бы в перводе стало "BZ"
дерзай. о результатах доложить в течении 30 минут.
gригорьич 15 апреля 2018 | 15:13
Из Лаврова Песков сыпется
equus 15 апреля 2018 | 15:26
gригорьич:
По пути_на брифинг...
;-))
gригорьич 15 апреля 2018 | 15:32
equus: Скорее с ярмарки....
vlabumur 15 апреля 2018 | 15:13
Как говорил жулик Шмыгло в фильме "Дело Румянцева"
"-Вы же знаете мой метод я никогда ни в чем не признаюсь".
johnbmw Евгений Большаков 15 апреля 2018 | 15:19
vlabumur: это ГЛАВНЫЙ метод ВСЕЙ чк-кгб-фсб_шной власти ...
horseraddish 15 апреля 2018 | 15:13
В общем,Лавров в очередной раз публично обосрался
dirizhabli 15 апреля 2018 | 15:13
Слишком много эмоций проявляет власть там, где можно было бы трусить рысцой. Видать и впрямь "Черного кобеля не отмоешь добела".
virgenu 15 апреля 2018 | 15:15
Лавров когда то слыл порядочным человеком.Что заставило его беспардонно врать? Общение с Путиным не прошло бесследно, жаль. Ведь не столь важно, каким ядом отравили людей и где этот яд произведён. Важно, что Россия под правлением Путина продолжает практику бессудных убийств по правилам мафии.
andy_dufresne_1 15 апреля 2018 | 15:20
virgenu: Система перемалывает всех.
j_partizan 15 апреля 2018 | 15:26
virgenu:
Только дураки не сомневаются.
j_partizan 15 апреля 2018 | 15:16
Британский след в отравлении Скрипалей вполне логичен и реален. Возрождение России не выгодно Западу.
poluputing 15 апреля 2018 | 15:22
j_partizan: прежде всего, судя по всему, это возрождение вам самим не нужно т.к. вам не нужны передовые технологии
j_partizan 15 апреля 2018 | 15:30
poluputing:
То "передовое", что предлагает Запад, даром не нужно. Лучше бы сохранили свои разработки, а их, часть продали, часть уничтожили.
poluputing 15 апреля 2018 | 15:34
j_partizan: дык кто уничтожил то, пиндосы ?
j_partizan 15 апреля 2018 | 15:43
poluputing:
Нет конечно. Чиновники с бандюками, хотя это практически одно и то же.
dirizhabli 15 апреля 2018 | 15:33
j_partizan: А что уже и "возрождением" запахло в воровском сходняке?
pepetz 15 апреля 2018 | 15:18
В этом во всем вранье еще три года надо разбираться всем лабораториям Мира.
emanuil Константин Сергеевич Малеев 15 апреля 2018 | 15:20
Так это оказывается была просто версия, а не сознательная ложь
equus 15 апреля 2018 | 15:28
emanuil:
Бессознательная...
;-)
samkos 15 апреля 2018 | 15:27
Для Главвруна перестать врать - всё равно, что перестать виски жрать.
warchoon 15 апреля 2018 | 15:33
"Не подтвердила" и "опровергла" - немного разные понятия, независимые вы наши.
cypher 15 апреля 2018 | 15:43
Никого не ипёт, что сказал рашенский ыксперд Вася Пупкин.
Есть твит швейцарской лаоратории, и на этом точка.
Вот этот твит.
=Only OPCW can comment this assertion. But we can repeat what we stated 10 days ago: We have no doubt that Porton Down has identified Novichock. PD - like Spiez - is a designated lab of the OPCW. The standards in verification are so rigid that one can trust the findings.=
Перевод для необразованных кремлеботов, включая Лаврова:
= Только ОЗХО может комментировать это утверждение [Лаврова ]. Но мы можем повторить то, что мы заявили 10 дней назад: мы не сомневаемся, что Портон Даун определил Новичок. PD [Портон Даун] - как Spiez - это назначенная лаборатория OPCW. Стандарты в проверке настолько жесткие, что каждый может доверять выводам.=
Кому надо ссылку, обращайтесь.
compare 15 апреля 2018 | 15:47
М.Булгаков и здесь угадал,вперед на десятки лет....
gelont 15 апреля 2018 | 15:48
Я всегда знал , что Швейцария лишняя на глобусе Русского мира . Вон какую поганку подвернули лаврову . Были бы умные , так промолчали бы . Теперь что , россии новую версию придумывать и методички переписывать ?