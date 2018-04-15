//Папа Римский Франциск призвал предпринять все усилия для достижения мира в Сирии//

Об этом понтифик сказал, завершая сегодня традиционную воскресную проповедь. Он добавил, что обеспокоен сложившейся ситуацией и призвал всех ответственных политиков предпринять усилия для установления мира.

Накануне патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил, что обсуждал с Франциском ситуацию, сложившуюся вокруг Сирии. По его словам, РПЦ и Ватикан обеспокоены положением христиан на Ближнем Востоке.