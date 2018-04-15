Папа Римский Франциск призвал предпринять все усилия для достижения мира в Сирии
Об этом понтифик сказал, завершая сегодня традиционную воскресную проповедь. Он добавил, что обеспокоен сложившейся ситуацией и призвал всех ответственных политиков предпринять усилия для установления мира.
Накануне патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил, что обсуждал с Франциском ситуацию, сложившуюся вокруг Сирии. По его словам, РПЦ и Ватикан обеспокоены положением христиан на Ближнем Востоке.
Комментарии6
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johnbmw Евгений Большаков 15 апреля 2018 | 14:35
Как, я не понимаю...! Россия и здесь соврамши...?
Спутниковые снимки показали превращенную в руины инфраструктуру Асада: CNN доказал успех Пентагона и опроверг ложь России
http://newsader.com/45961-sputnikovye-snimki-pokazali-prevrashh/
duch_nic 15 апреля 2018 | 15:05
//Папа Римский Франциск призвал предпринять все усилия для достижения мира в Сирии//
Папу понять можно - он по национальности итальянец. Был бы англичанином или, не дай Бог!, американцем, он себе такого позволить не мог!
duch_nic 15 апреля 2018 | 15:08
johnbmw: //...доказал успех Пентагона...//
Женька, ты второй раз закинул свой комент про грандиозную победу Пентагона над Асадом. Но почему ты в первый раз не ответил на мои простые вопросы? Умище мешает?
johnbmw Евгений Большаков 15 апреля 2018 | 15:22
duch_nic: извини :-() ты мозгами не вышел ... :-(((
sasass 15 апреля 2018 | 14:53
Франциск , что -то пытается делать , а наш-то совсем ни о чем не думает сидя рядом народом избранным Богом....)))
midnightblues 15 апреля 2018 | 15:30
Все при делах