Кремль, по некоторым данным, при участии хакеров готовит компромат на членов британского правительства
Об этом стало известно премьеру Великобритании Терезе Мэй, — пишет газета Санди Таймс. По ее данным, таким образом Москва решила ответить на участие Лондона в ракетной атаке против Сирии. Издание отмечает, что Великобритания готовит пропорциональную ответную кибератаку.
По данным источника Санди Таймс, британское правительство также готовит меры против ближайшего окружения президента Владимира Путина. Речь идет о людях, имеющих тайные вклады в Великобритании.
Комментарии25
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mymymy 15 апреля 2018 | 14:36
Жалкое всхрюкивание. Свою "ответную" атаку Мей анонсировала еще месяц назад, без всяких российских угроз.
danko1 15 апреля 2018 | 14:48
mymymy: На путинскую банду компромат особо и рыть не надо, они нагло грабят и нарушают закон.
А к компромату на англичан привлекут испанского диспетчера Карлоса.
alex1890 15 апреля 2018 | 14:59
danko1: Какое убожество, просто противно. Нет чтобы делать счастливыми своих поданных - экономику поднимать, дороги строить, заниматься здравоохранением и образованием, искоренять бедность.
kotbajune 15 апреля 2018 | 15:12
"Кремль, по некоторым данным, при участии хакеров готовит компромат на членов британского правительства"
А что, одного бОриса не достаточно?
Это не только на правительство , а на всю нацию
duch_nic 15 апреля 2018 | 15:12
danko1: //А к компромату на англичан привлекут испанского диспетчера Карлоса.//
А кто этот, так часто упоминаемый либероидами, диспетчер Карлос? Он что-то такое знает про Мей? Наверное страшный человек, если все либероиды его так боятся!
mr___vano___ 15 апреля 2018 | 14:51
компромата на гадящую англичанку много - начиная от зигующей королевы, поддерживающей нацизм, до организованного британскими спецслужбами с подачи королевской семейки убийстве принцессы Дианы... и старухе Мэй в бытность ее министром внутренних дел вкупе с сыном турецкоподданного - безумным клоуном Борисом Джонсоном много чего можно припомнить...
evgolius7 15 апреля 2018 | 14:57
Ну компромат они выложат и что?
Сч=астье настанет у нас в стране?Заживём как ангичане?
Не друзья российские хаккеры...вы в как жили в Мухосранске...так и будите в Мухосранске и обитать.
Наши хаккеры...как и байкеры...
С виду американцы и потри и сразу Русь пахнет.
mr___vano___ 15 апреля 2018 | 15:14
evgolius7:
приятель, ты уже взрослый мальчик, и должен бы понимать, что война есть война... если нас пытаются достать олимпиадами, скрипалями и пр. враньем, то и мы будем отвечать всем арсеналом имеющихся в нашем распоряжении средств...
по секрету тебе скажу, что такие как ты и в UK нищими будут... если, конечно, твое понятие "счастье" заключается исключительно в количестве бабла... березовские, перепеличные, литвиненки, скрипали счастья там не нашли, так что сиди в своем Мухосранске и радуйся жизни...
evgolius7 15 апреля 2018 | 15:24
mr___vano___:должен бы понимать, что война есть война...
С кем воюешь патриот?
За кого готов положить голову на войне?
За Димона или Путина, за Чубайса или Шувалова?
Или Жирик тебе так любезен?
За их добро топишь пургу?
...то такие как ты и в UK нищими будут..
А я кто?....
Может ты богатый?
Заткнитесь пожалуйста...и гремите мозгами
mr___vano___ 15 апреля 2018 | 15:40
evgolius7:
мир на пороге 3 мир.войны, а ты, пенсионер, кажись, в счастливом анабиозе в своем Мухосранске пребываешь...)))
за тебя голову точно никто класть не собирается - выбирайся сам с яшиными, собчачками и прочей либерастической мутью...
я на свое благосостояние, в отличие от тебя, не жалуюсь - так, что мне и здесь неплохо... а вот какая разница, где тебе быть нищим, цэ загадка...))
у тебя что детей нет, или воспитал такими, что бросили и не помогают?
могу организовать богадельню, как семейка твоего Яшина, сбагрившая туда мать-бабушку...
вообщем, каждый сам кузнец своего счастья, если ты неприспособлен к капиталистической действительности, которую организовали либерасты, то претензии предъявляй в первую очередь им и себе... найди, в конце концов, себе работу, чтобы не ниществовать, вместо того, чтобы здесь круглосуточно торчать....
kit07_12 15 апреля 2018 | 14:38
Горят огнем британские жопы, заранее соломку стелют, видать, боятся, шо скелеты из шкафов ихних вытащат на свет божий
idruker 15 апреля 2018 | 14:47
kit07_12: Ничего более существенного постановок про прокурора Скуратова или вторжения в спальню Касьянова не нароют. Просто добавят России больше омерзения.
vitek61 15 апреля 2018 | 14:56
idruker: В Англии такого компромата вполне достаточно, чтобы навсегда поставить крест на карьере политика...
grashupfer 15 апреля 2018 | 15:05
vitek61: Не с чем спорить, да. Но сами подумайте - найдётся ли теперь хоть один идиот, который поверит российскому ( :D) компромату)
kit07_12 15 апреля 2018 | 14:59
idruker: Записи переговоров британских официальных лиц с их подопечными белыми касочками о подготовке инсценировки хим. атаки в Гуте для тебя будут существенными? Думаю, что нет. Ты и в этом случае буш лизать британские-американские и прочие западные жопы.
duch_nic 15 апреля 2018 | 15:15
idruker: //Ничего более существенного постановок про прокурора Скуратова или вторжения в спальню Касьянова не нароют.//
А вдруг окажется, что матрас Шендеровича - это был вовсе не матрас? Это довольно существенно!
glotov 15 апреля 2018 | 14:45
Разве честным людям следует опасаться компромата?
ed10075 15 апреля 2018 | 14:51
Компромат, это в стиле нынешнего режима. Покажут Мэй с пальцем в носу, как Рыжкова когда-то, или сексуальные сцены, снятые по шпионски скрытой камерой. Мелко и подло.
kit07_12 15 апреля 2018 | 14:56
ed10075://Покажут Мэй с пальцем в носу, как Рыжкова когда-то//
Рыжкова вообще-то онанирующим за письменным столом. Что ж вы, либероиды, даже по мелочам не соврать не можете.
vladimir1967 15 апреля 2018 | 14:57
Наверняка представят виллы членов британского правительства расположенные на Рублевке,в Крыму, на озере Байкал. Скорее всего покажут счета Мей и Джонсона в Сбербанке и ВТБ, акции Газпрома у министра нефти и газа Британии.
Еще прописку членов парламента в Сызрани.
nikvol 15 апреля 2018 | 15:01
Так там хакеры и не нужны особо, Мэй и без этого под тюрьмой ходит за то, что в бытность министром внутренних дел покрывала массовые изнасилования британок пакистанцами.
sasass 15 апреля 2018 | 15:01
Кто , интересно , первым остепениться - если не остепеняться ,то ведь могут и друг друга убить с точечным ударом заранее предупредив об этом народы....))))
wasielna 15 апреля 2018 | 15:03
Неужто это кому-то интересно?
"Пустые хлопоты".
duch_nic 15 апреля 2018 | 15:17
wasielna: //Неужто это кому-то интересно? //
Лейбористам очень будет интересно.
anji70 15 апреля 2018 | 15:41
А какой смысл выкладывать компромат на британских чиновников, у них выборы есть, это у нас выкладывай не выкладывай, только местами меняются как Тулеев.