"Кремль, по некоторым данным, при участии хакеров готовит компромат на членов британского правительства"

Об этом стало известно премьеру Великобритании Терезе Мэй, — пишет газета Санди Таймс. По ее данным, таким образом Москва решила ответить на участие Лондона в ракетной атаке против Сирии. Издание отмечает, что Великобритания готовит пропорциональную ответную кибератаку.

По данным источника Санди Таймс, британское правительство также готовит меры против ближайшего окружения президента Владимира Путина. Речь идет о людях, имеющих тайные вклады в Великобритании.