Z Архив новостей новости
5 25 6 1349
14:30, 15 апреля 2018

Кремль, по некоторым данным, при участии хакеров готовит компромат на членов британского правительства

Об этом стало известно премьеру Великобритании Терезе Мэй, — пишет газета Санди Таймс. По ее данным, таким образом Москва решила ответить на участие Лондона в ракетной атаке против Сирии. Издание отмечает, что Великобритания готовит пропорциональную ответную кибератаку.

По данным источника Санди Таймс, британское правительство также готовит меры против ближайшего окружения президента Владимира Путина. Речь идет о людях, имеющих тайные вклады в Великобритании.

Комментарии

25

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

mymymy 15 апреля 2018 | 14:36

Жалкое всхрюкивание. Свою "ответную" атаку Мей анонсировала еще месяц назад, без всяких российских угроз.

danko1 15 апреля 2018 | 14:48

mymymy: На путинскую банду компромат особо и рыть не надо, они нагло грабят и нарушают закон.
А к компромату на англичан привлекут испанского диспетчера Карлоса.

alex1890 15 апреля 2018 | 14:59

danko1: Какое убожество, просто противно. Нет чтобы делать счастливыми своих поданных - экономику поднимать, дороги строить, заниматься здравоохранением и образованием, искоренять бедность.

kotbajune 15 апреля 2018 | 15:12

"Кремль, по некоторым данным, при участии хакеров готовит компромат на членов британского правительства"

А что, одного бОриса не достаточно?

Это не только на правительство , а на всю нацию

duch_nic 15 апреля 2018 | 15:12

danko1: //А к компромату на англичан привлекут испанского диспетчера Карлоса.//
А кто этот, так часто упоминаемый либероидами, диспетчер Карлос? Он что-то такое знает про Мей? Наверное страшный человек, если все либероиды его так боятся!

mr___vano___ 15 апреля 2018 | 14:51

компромата на гадящую англичанку много - начиная от зигующей королевы, поддерживающей нацизм, до организованного британскими спецслужбами с подачи королевской семейки убийстве принцессы Дианы... и старухе Мэй в бытность ее министром внутренних дел вкупе с сыном турецкоподданного - безумным клоуном Борисом Джонсоном много чего можно припомнить...

evgolius7 15 апреля 2018 | 14:57

Ну компромат они выложат и что?
Сч=астье настанет у нас в стране?Заживём как ангичане?
Не друзья российские хаккеры...вы в как жили в Мухосранске...так и будите в Мухосранске и обитать.
Наши хаккеры...как и байкеры...
С виду американцы и потри и сразу Русь пахнет.

mr___vano___ 15 апреля 2018 | 15:14

evgolius7:

приятель, ты уже взрослый мальчик, и должен бы понимать, что война есть война... если нас пытаются достать олимпиадами, скрипалями и пр. враньем, то и мы будем отвечать всем арсеналом имеющихся в нашем распоряжении средств...
по секрету тебе скажу, что такие как ты и в UK нищими будут... если, конечно, твое понятие "счастье" заключается исключительно в количестве бабла... березовские, перепеличные, литвиненки, скрипали счастья там не нашли, так что сиди в своем Мухосранске и радуйся жизни...

evgolius7 15 апреля 2018 | 15:24

mr___vano___:должен бы понимать, что война есть война...

С кем воюешь патриот?
За кого готов положить голову на войне?
За Димона или Путина, за Чубайса или Шувалова?
Или Жирик тебе так любезен?
За их добро топишь пургу?
...то такие как ты и в UK нищими будут..
А я кто?....
Может ты богатый?
Заткнитесь пожалуйста...и гремите мозгами

mr___vano___ 15 апреля 2018 | 15:40

evgolius7:

мир на пороге 3 мир.войны, а ты, пенсионер, кажись, в счастливом анабиозе в своем Мухосранске пребываешь...)))
за тебя голову точно никто класть не собирается - выбирайся сам с яшиными, собчачками и прочей либерастической мутью...
я на свое благосостояние, в отличие от тебя, не жалуюсь - так, что мне и здесь неплохо... а вот какая разница, где тебе быть нищим, цэ загадка...))
у тебя что детей нет, или воспитал такими, что бросили и не помогают?
могу организовать богадельню, как семейка твоего Яшина, сбагрившая туда мать-бабушку...
вообщем, каждый сам кузнец своего счастья, если ты неприспособлен к капиталистической действительности, которую организовали либерасты, то претензии предъявляй в первую очередь им и себе... найди, в конце концов, себе работу, чтобы не ниществовать, вместо того, чтобы здесь круглосуточно торчать....

kit07_12 15 апреля 2018 | 14:38

Горят огнем британские жопы, заранее соломку стелют, видать, боятся, шо скелеты из шкафов ихних вытащат на свет божий

idruker 15 апреля 2018 | 14:47

kit07_12: Ничего более существенного постановок про прокурора Скуратова или вторжения в спальню Касьянова не нароют. Просто добавят России больше омерзения.

vitek61 15 апреля 2018 | 14:56

idruker: В Англии такого компромата вполне достаточно, чтобы навсегда поставить крест на карьере политика...

grashupfer 15 апреля 2018 | 15:05

vitek61: Не с чем спорить, да. Но сами подумайте - найдётся ли теперь хоть один идиот, который поверит российскому ( :D) компромату)

kit07_12 15 апреля 2018 | 14:59

idruker: Записи переговоров британских официальных лиц с их подопечными белыми касочками о подготовке инсценировки хим. атаки в Гуте для тебя будут существенными? Думаю, что нет. Ты и в этом случае буш лизать британские-американские и прочие западные жопы.

duch_nic 15 апреля 2018 | 15:15

idruker: //Ничего более существенного постановок про прокурора Скуратова или вторжения в спальню Касьянова не нароют.//
А вдруг окажется, что матрас Шендеровича - это был вовсе не матрас? Это довольно существенно!

glotov 15 апреля 2018 | 14:45

Разве честным людям следует опасаться компромата?

ed10075 15 апреля 2018 | 14:51

Компромат, это в стиле нынешнего режима. Покажут Мэй с пальцем в носу, как Рыжкова когда-то, или сексуальные сцены, снятые по шпионски скрытой камерой. Мелко и подло.

kit07_12 15 апреля 2018 | 14:56

ed10075://Покажут Мэй с пальцем в носу, как Рыжкова когда-то//

Рыжкова вообще-то онанирующим за письменным столом. Что ж вы, либероиды, даже по мелочам не соврать не можете.

vladimir1967 15 апреля 2018 | 14:57

Наверняка представят виллы членов британского правительства расположенные на Рублевке,в Крыму, на озере Байкал. Скорее всего покажут счета Мей и Джонсона в Сбербанке и ВТБ, акции Газпрома у министра нефти и газа Британии.
Еще прописку членов парламента в Сызрани.

nikvol 15 апреля 2018 | 15:01

Так там хакеры и не нужны особо, Мэй и без этого под тюрьмой ходит за то, что в бытность министром внутренних дел покрывала массовые изнасилования британок пакистанцами.

sasass 15 апреля 2018 | 15:01

Кто , интересно , первым остепениться - если не остепеняться ,то ведь могут и друг друга убить с точечным ударом заранее предупредив об этом народы....))))

wasielna 15 апреля 2018 | 15:03

Неужто это кому-то интересно?
"Пустые хлопоты".

duch_nic 15 апреля 2018 | 15:17

wasielna: //Неужто это кому-то интересно? //
Лейбористам очень будет интересно.

anji70 15 апреля 2018 | 15:41

А какой смысл выкладывать компромат на британских чиновников, у них выборы есть, это у нас выкладывай не выкладывай, только местами меняются как Тулеев.

Самое обсуждаемое

Блоги

Посол России в США А.Антонов: «Вся ответственность – на Вашингтоне, Лондоне и Париже» Реализуется заранее запланированный сценарий. Нам опять грозят. Мы предупреждали, что такие действия не останутся без последствий…

5 298 6 18821 14.04
Kсирия, политика, сша, общество, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Очередная «химия» с российским «привкусом» Обсуждений с фактами в руках и независимых исследований Вашингтон боится как огня. Ему гораздо удобнее опираться на профессиональных поставщиков фейковых фактов

5 114 6 11203 08.04
Kсша, рф, сирия, политика, события
Блоги

Анна Розэ журналист «Эха Москвы» в Берлине

Мюнстер: больной, одинокий, убийца В субботний солнечный теплый день в историческом центре уютного университетского городка Мюнстер психически тяжело больной 48-летний мужчина на своем автофургоне марки «Фольксваген Калифорния» наехал на группу сидящих в кафе людей…

5 214 6 20428 09.04
Kполитика, общество, германия, мнения
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Сначала на сирийском народе испробовали «арабскую весну», сейчас американские умные ракеты За всем этим стоят те, кто претендует на моральное лидерство в этом мире, заявляет о своей исключительности. Надо быть по-настоящему исключительным, чтобы в момент, когда Сирия получила шанс на мирное будущее, обстрелять ее столицу…

5 289 6 28125 14.04
Kсирия, война, сша, общество, политика, мнения
Блоги

Илья Яшин политик

Иду на выборы Считаю варварской политику мэра Собянина и партии «Единая Россия» в отношении нашей столицы. Хочу изменить эту систему и развернуть город лицом к людям…

5 119 6 12690 11.04
8читать ;смотреть
Kмосква, мэр, политика, выборы, видео, мнения
Блоги

Наталья Фролова корреспондент «Эха Москвы» в Литве

Не мучайтесь! Говорите по-русски В Литве, где русских всегда было меньшинство, никогда не стоял русский вопрос – здесь боролись с Советами…

5 117 6 12530 09.04
Kотношения, литва, грузия, события
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Первым праймериз предложил именно я Илья Яшин имеет на это полное право – но при этом еще два месяца назад публично обещал, что не пойдет на выборы против меня. Я искренне считал, что мы находимся в партнерских отношениях…

5 65 6 7324 11.04
Kполитика, общество, власть, навальный, яшин, мнения
Блоги

Владимир Путин: Россия самым серьёзным образом осуждает нападение на Сирию Вновь, как и год назад, когда США атаковали в Сирии авиабазу «Шайрат», в качестве предлога использована инсценировка применения отравляющих веществ против гражданского населения…

5 592 6 69531 14.04
Kрф, сирия, события
Блоги

Дональд Трамп о ракетном ударе по Сирии: Может быть, очень скоро или совсем не скоро! Президент США заявил в «Твиттере», что никогда не говорил о сроках нанесения удара…

5 159 6 19135 12.04
Kсирия, сша, рф, конфликты, трамп, события
Блоги

Генпрокуратура: Березовский был больше всех заинтересован в убийстве Литвиненко Ведомство публикует копии документов по делу о расследовании смерти бывшего офицера ФСБ…

5 100 6 12618 09.04
Kрф, расследования, документы, события
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Это настоящий геноцид мусульман США пытаются создать однополярный мир на крови миллионов невинных людей, подчинить себе весь мир. Этого мы не можем позволить…

5 94 6 12158 14.04
Kсша, сирия, политика, мнения
Новости

Хейли: Трамп готов отдать приказ о новых ударах по Сирии Это произойдет в случае, если сирийский лидер Башар Асад опять применит химическое оружие…

5 41 6 5335
Блоги

Эксперты ОЗХО подтвердили, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом Доклад (англ.)...

5 180 6 24387 12.04
Новости

Швейцарская химическая лаборатория не сомневается в том, что Скрипалей в Британии отравили веществом Новичок Так в лаборатории ответили на заявление главы российского МИДа о деле экс-полковника ГРУ и утверждения о другом веществе, которое есть у стран Запада…

5 74 6 10099
Новости

США намерены ввести новые санкции против Москвы из-за поддержки Россией режима Башара Асада Такая формулировка содержится в материалах для прессы…

5 40 6 5674
Блоги

+ Вашингтон рассматривает возможность международного военного ответа на химическую атаку в сирийской Думе Вашингтон рассматривает возможность международного военного ответа на химическую атаку в сирийской Думе В Нью-Йорке состоялось заседание Совета Безопасности ООН по угрозе международному миру и безопасности…

5 357 6 51059 10.04
8читать ;смотреть
Kсирия, рф, конфликты, оружие, политика, оон, видео, события

Популярное за неделю

Новости

Швейцарская лаборатория не стала подтверждать слова Лаврова о веществе, которым пытались отравить Скрипаля и его дочь Министр иностранных дел России накануне утверждал, что специалисты исследовательского центра установили ряд возможных веществ…

5 41 6 31728
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Российские генералы при упоминании об Асаде стыдливо отводят глаза: «не досмотрели: отвернешься, а он, гаденыш, уже куда-нибудь ядовитые газы пускает». Вот завели гадкого дружка, у которого недержание ядовитых газов…

5 108 6 165340 11.04
#слушать 49:15 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Kполитика, государство, общество, сетевизор, передачи, видео
Голосование
Кто ваш кандидат в мэры Москвы?
5 60 6 44676 12.04
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Нам объявлена война. С кем Вы, Владимир Владимирович? У большинства россиян назрел большой вопрос — почему если у нас есть такая мощь, ракеты на ядерной тяге, уникальное оружие, почему нас никто не боится и пинает, как только может?..

5 751 6 255351 11.04
Kполитика, рф, власть, путин, общество, экономика, финансы, события
Блоги

«Настоящее время» блог проекта

+ «Если в Минобороны сидят идиоты» «Если в Минобороны сидят идиоты» Эксперты оценивают вероятность большой войны из-за Сирии…

5 253 6 202271 12.04
8читать ;смотреть
Kсирия, сша, рф, политика, конфликты, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6891190
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3407982

Сегодня в эфире