Водитель автобуса с рабочими врезался в грузовой автомобиль на Ямале

Пострадали 16 человек, сообщил «Интерфаксу» осведомлённый источник.

«По предварительной информации, на 77-м км автодороги Уренгой-Ямбург произошло столкновение автобуса, перевозившего рабочих, и грузового автомобиля. Пострадали 16 человек», — сказал собеседник агентства.

По его словам, состояние четверых пострадавших оценивается как тяжЈлое, 12 находятся в состоянии средней тяжести.