Водитель автобуса с рабочими врезался в грузовой автомобиль на Ямале
Пострадали 16 человек, сообщил «Интерфаксу» осведомлённый источник.
«По предварительной информации, на 77-м км автодороги Уренгой-Ямбург произошло столкновение автобуса, перевозившего рабочих, и грузового автомобиля. Пострадали 16 человек», — сказал собеседник агентства.
По его словам, состояние четверых пострадавших оценивается как тяжЈлое, 12 находятся в состоянии средней тяжести.
Комментарии1
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ilja13 15 апреля 2018 | 14:54
Это печальное событие, безусловно. В автобусе, надеюсь не было представителей "южных народов", ах ну да, конечно не было на Ямале холодно.....)))))