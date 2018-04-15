Летевший из Петербурга в Москву самолет приземлился с частично разрушенным фюзеляжем
Об этом сообщает телеканал Рен-ТВ, не уточняя источник информации. По его данным, повреждения были обнаружены во время послеполетного осмотра самолета.
Когда именно он прилетел в столицу, неизвестно.
Комментарии13
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stebinmaku 15 апреля 2018 | 14:37
"Путешествие из Петербурга в Москву". Римейк.
merelymy 15 апреля 2018 | 14:41
stebinmaku: Асад отметил превосходство российского оружия над западным. Особенно само леты.
harra 15 апреля 2018 | 14:47
Это каким томагавком Трамп дотянулся... Ждем пляску Маши и бомбардировки США...
doubleman 15 апреля 2018 | 14:50
это Навальный бревном кировского леса зацепил самолет сразу после того как убил Магнитского
nikchimzwet886 15 апреля 2018 | 14:51
doubleman: Да не, просто снимали новую версию фильма "Экипаж".
sd45702845 15 апреля 2018 | 14:58
Очень интересная новость) эхо держит марку
kindman_a 15 апреля 2018 | 15:10
sd45702845:
А чё у вас там передают, на "Эхо Лахты-2", а?
benin_papa__ 15 апреля 2018 | 15:32
sd45702845:
Новость как новость.
Другое дело, у кого какие интересы.
Для меня новость про летающий из Петербурга в Москву хлам куда актуальнее, чем новости из серии "Сирия-мать зовёт!", например.
А кто-то вообще никогда и никуда не летал и не собирается, но за Асада переживает, как за родного отца.
Каждому своё, как говорится.
jetsam 15 апреля 2018 | 15:03
оригинал. зачем было сокращать???
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В московском аэропорту после полетного осмотра самолета было обнаружено
разрушение и частичное отсутствие панели сопряжения фюзеляжа
с верхней поверхностью левой плоскостью крыла.
Как стало известно РЕН ТВ, перед осмотром самолет
выполнял рейс из Санкт-Петербурга в Москву.
В настоящий момент устанавливается, когда именно произошло разрушение.
Проводится оценка технического состояния воздушного судна.
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harra 15 апреля 2018 | 15:07
jetsam: Ну зачем портить новость... В этих краях довольно "желтое" Эхо...)))
alexeyn2 15 апреля 2018 | 15:12
неужели среди Суперджетов есть самолет , у которого отвалилась панель ( зализ крыла) ?! Не может этого быть!
koshkaedu 15 апреля 2018 | 15:55
Что не говорите, а санкции начинают работать.
old44 15 апреля 2018 | 15:57
" и так сойдёт ! "