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14:30, 15 апреля 2018

Из жилого дома в Пушкаревом переулке в центре Москвы эвакуируют людей

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. По его словам, эвакуация связана с угрозой обрушения соседнего здания. Оно находится на реконструкции. На ремонтируемом доме появилась трещина.

Комментарии

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mjau 15 апреля 2018 | 14:39

А в это время в дальнем зале Кремля Путин готовился к торжественной инаугурации...

harra 15 апреля 2018 | 14:51

mjau: Прибивал свой портрет гвоздем на 200ти )))

gregor 15 апреля 2018 | 14:55

Из жилого дома в Пушкаревом переулке в центре Москвы эвакуируют людей
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Скоро весь центр Москвы эвакуируют ..... будут к инаугурации Солнцеподобного и Незаменимого Путина Ибн Владимира готовится .
А он людей боится ,надо всех запрятать , что бы пустое и безлюдное пространство было .

idontbelieve 15 апреля 2018 | 15:22

Всю Москву надо эвакуировать,много мусора производит,не справляется город и его окрестности стонут от перенаселения.Такое наблюдается во всех крупных мегаполюсах третьего мира,гадюшник африканский или южноамериканский.

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