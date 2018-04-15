Из жилого дома в Пушкаревом переулке в центре Москвы эвакуируют людей
Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. По его словам, эвакуация связана с угрозой обрушения соседнего здания. Оно находится на реконструкции. На ремонтируемом доме появилась трещина.
Комментарии4
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mjau 15 апреля 2018 | 14:39
А в это время в дальнем зале Кремля Путин готовился к торжественной инаугурации...
harra 15 апреля 2018 | 14:51
mjau: Прибивал свой портрет гвоздем на 200ти )))
gregor 15 апреля 2018 | 14:55
Из жилого дома в Пушкаревом переулке в центре Москвы эвакуируют людей
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Скоро весь центр Москвы эвакуируют ..... будут к инаугурации Солнцеподобного и Незаменимого Путина Ибн Владимира готовится .
А он людей боится ,надо всех запрятать , что бы пустое и безлюдное пространство было .
idontbelieve 15 апреля 2018 | 15:22
Всю Москву надо эвакуировать,много мусора производит,не справляется город и его окрестности стонут от перенаселения.Такое наблюдается во всех крупных мегаполюсах третьего мира,гадюшник африканский или южноамериканский.