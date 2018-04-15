Более десяти человек задержаны на стихийной акции протеста в Волоколамске

Сотрудники правоохранительных органов задержали порядка десяти активистов, которые в воскресенье перекрыли подъезд к мусорному полигону «Ядрово» в подмосковном Волоколамске. Среди задержанных есть и представители СМИ. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» один из участников протеста Вадим.

«Больше 10 человек точно задержано. Полицейские увезли целую газель людей, которых выдергивали просто из толпы. Люди пытались перекрыть дорогу проезжающим мусоровозам, так как официально полигон закрыт, но якобы должны открыть второе тело на этом полигоне. Задержания продолжаются. Даже представителей СМИ задерживают, хотя они показывают свои журналистские удостоверения», — рассказал он.

По словам участника протестной акции, задержанных отвезли предположительно в местное отделение полиции.

«На каком основании происходили задержания, мы не знаем. Они (полицейские) просто выцепляют в жесткой форме из толпы и бьют», — сказал он.

Ситуация в Волоколамске обострилась в марте после выбросов свалочного газа на мусорном полигоне «Ядрово».