Более десяти человек задержаны на стихийной акции протеста в Волоколамске
Сотрудники правоохранительных органов задержали порядка десяти активистов, которые в воскресенье перекрыли подъезд к мусорному полигону «Ядрово» в подмосковном Волоколамске. Среди задержанных есть и представители СМИ. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» один из участников протеста Вадим.
«Больше 10 человек точно задержано. Полицейские увезли целую газель людей, которых выдергивали просто из толпы. Люди пытались перекрыть дорогу проезжающим мусоровозам, так как официально полигон закрыт, но якобы должны открыть второе тело на этом полигоне. Задержания продолжаются. Даже представителей СМИ задерживают, хотя они показывают свои журналистские удостоверения», — рассказал он.
По словам участника протестной акции, задержанных отвезли предположительно в местное отделение полиции.
«На каком основании происходили задержания, мы не знаем. Они (полицейские) просто выцепляют в жесткой форме из толпы и бьют», — сказал он.
Ситуация в Волоколамске обострилась в марте после выбросов свалочного газа на мусорном полигоне «Ядрово».
Комментарии25
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niknik 15 апреля 2018 | 14:36
На Сирию тратим миллиарды, а на мусоре экономим. Позорно всё это.
kindman_a 15 апреля 2018 | 14:53
niknik:
Людей, бастующих против мусора, мусорА держат за мусор?
luger_max_otto 15 апреля 2018 | 15:03
Экономия не на мусоре, а на здоровье людей. Власть допрыгается до того, что повторится 1917...
evgolius7 15 апреля 2018 | 15:09
Полиция мочит людей за свалку?
Мужественные ребята...
Думаю они первыми Путина начнут хаять , когда банда из кремля разбежиться...
Мужиками их назвать язык не поворачиваеться.
Просто козла...
Полиция свалок ...им там место...
А волоколамцем рекомендую проще делать...
Гвоздей набить на дороге пусть поездиют....
fill121 15 апреля 2018 | 14:38
10. Вся наша либеральная блотата. Начиная от кгбиста выбивальщика долгов, заканчивая матрасом.
kindman_a 15 апреля 2018 | 14:51
fill121:
Это ты прям из методички куяришь - пункт №10, да? :-)))))))))
roaswen 15 апреля 2018 | 15:08
kindman_a:
да, смешно таракан спалился
tom_tom 15 апреля 2018 | 14:41
Эрэфия - это набитая пассажирами маршрутка, купивших билет в духовность и величие, безумный водитель которой несётся в пропость. Но пассажиры сидят смирно, никто из них не хочет получить кулаком в лицо от кондуктора.
grashupfer 15 апреля 2018 | 14:49
tom_tom: Чё-то Джетро Талл напомнили - В тасующем безумстве,
под локомотива вздох, навстречу своей смерти несётся вечный лох.)
stakanoff 15 апреля 2018 | 15:08
tom_tom: да ты, блин, поэт! С мусорной свалки. LOL!
harra 15 апреля 2018 | 14:49
Представляю как папа омоновец или папа полицейский довольный собой что разогнал митинг приходит в дом рядом с ядрово и говорит дочери и жене.
- Седня разогнали этих уродов....
Ну чего молчите...
Ааа в противогаз дышите ))))
old44 15 апреля 2018 | 15:54
harra: "уж мы их мочили-мочили, мочили-мочили, мочили-мочили !"
gregor 15 апреля 2018 | 14:50
Более десяти человек задержаны на стихийной акции протеста в Волоколамске
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Кто против свалок , против отравления детей ..,тот не патриот .
Вот 88 % не дадут соврать .
mjau 15 апреля 2018 | 14:52
Битва на волоколамском направлении проиграна. Эх, нет генерала Панфилова...
anemon 15 апреля 2018 | 14:55
Позорная путинская полиция. А назвали-то как красиво - Росгвардия! Какая это гвардия? Тупые, продавшиеся за похлебку держиморды!
ed10075 15 апреля 2018 | 14:56
"Мусарня" обиделась на волоколамцев, приняв протесты против мусоросвалки на свой счёт.
victoro 15 апреля 2018 | 14:57
И у всех задержанных господа полицаи, конечно же, нашли визитки и инструкции от Яроша, Трампа и Обамы-чмо
mmakarov14 15 апреля 2018 | 14:59
Где заявление Путина по свалкам??? Требую Совбеза ООН по ситуации с мусором в Подмосковье!
tks 15 апреля 2018 | 15:01
Люди против мусора.
Мусора против людей.
Долой мусор и мусоров!
harra 15 апреля 2018 | 15:29
tks: Круговорот веществ в природе...
alo0000 15 апреля 2018 | 15:07
Как там у наебулиной - сами виноваты?
vlabumur 15 апреля 2018 | 15:08
Люди правы.А их еще и репрессируют..
valtameri 15 апреля 2018 | 15:10
Было бы оружие на руках у народа - эти мусора вели бы себя иначе.
theloniousmonk 15 апреля 2018 | 15:17
Это не те, кому нечем дышать, это бузотёры понаехали.
wuwer 15 апреля 2018 | 15:56
Наверное, пора создавать АЛЛЕЮ "СЛАВЫ"....
чтобы вся страна знала этих "героев" в лицо и "гордилась" описанием их "подвигов" по защите свалок