Акция «Культурный минимум» пройдет сегодня по всей России

Участие в ней примет творческая молодежь.

Свои двери откроют все культурные места городов: концертные залы, музеи, театры и галереи. Мурманская областная научная библиотека станет одной из площадок акции. Гостей ждут экскурсии по арт-объектам и выставке изданий «Магия комикса».

В Нижегородской области координатором «Культурного минимума» стал экспериментальный театр NEXT, а для детей и родителей подготовили семейный квест «В поисках королевского рубина» по книгам о муми-троллях. В Саратове молодые люди познакомят своих родственников и друзей с литературным и музыкальным творчеством. В Национальной деревне народов организуют литературную гостиную, которая посвящена языкам народов России. В театре «Версия» пройдет творческая встреча с художественным руководителем и актерами. В районном поселке Лысые Горы приглашают на праздничный концерт. В Подмосковье возрождают традиции «выхода в свет» всей семьей, в Мытищах приглашают посетить «Дворец молодежи», где пройдет выставка учебно-творческих работ юных жителей города.

Посетить программу в рамках акции «Культурный минимум» можно бесплатно.