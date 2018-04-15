Авиакомпания American Airlines изменила маршруты ряда рейсов, которые проходят над территорией России

Во всяком случае, об этом со ссылкой на внутренний меморандум перевозчика сообщает телеканал CNBC.

Приводится и объяснение – нарастающая геополитическая напряженность между Москвой и Вашингтоном.

В заявлении American Airlines говорится, что изменения в маршруты вносятся всякий раз по мере необходимости. Видимо, теперь такая необходимость назрела. Как передает CNBC, ситуация вокруг Сирии послужила причиной внести коррективы в маршруты полетов трех рейсов. Речь идет о длительных перелетах США и Китаем. Это впрямую связано с ограниченным временем, которое самолёт может провести в небе без дозаправки, а также с количеством часов работы персонала авиаперевозчика. Дело в том, что вскоре соглашение России и США по взаимному использованию воздушного пространства истекает, а на фоне взаимных препирательств Вашингтона и Москвы из-за ракетных ударов по Сирии – это вносит дополнительные риски. Есть и сугубо логистическая опасность: из-за ограничений на количество часов перелета для летчиков, те без промежуточной посадки обходиться смогут вряд ли. Речь идет о рейсах из Далласа в Гонконг и Пекин, а также в столицу КНР из Чикаго.

В American Airlines заявили, что находятся в контакте с правительством США и рассчитывают, что изменение маршрутов не будет носить долгосрочного характера.