Авиакомпания American Airlines изменила маршруты ряда рейсов, которые проходят над территорией России
Во всяком случае, об этом со ссылкой на внутренний меморандум перевозчика сообщает телеканал CNBC.
Приводится и объяснение – нарастающая геополитическая напряженность между Москвой и Вашингтоном.
В заявлении American Airlines говорится, что изменения в маршруты вносятся всякий раз по мере необходимости. Видимо, теперь такая необходимость назрела. Как передает CNBC, ситуация вокруг Сирии послужила причиной внести коррективы в маршруты полетов трех рейсов. Речь идет о длительных перелетах США и Китаем. Это впрямую связано с ограниченным временем, которое самолёт может провести в небе без дозаправки, а также с количеством часов работы персонала авиаперевозчика. Дело в том, что вскоре соглашение России и США по взаимному использованию воздушного пространства истекает, а на фоне взаимных препирательств Вашингтона и Москвы из-за ракетных ударов по Сирии – это вносит дополнительные риски. Есть и сугубо логистическая опасность: из-за ограничений на количество часов перелета для летчиков, те без промежуточной посадки обходиться смогут вряд ли. Речь идет о рейсах из Далласа в Гонконг и Пекин, а также в столицу КНР из Чикаго.
В American Airlines заявили, что находятся в контакте с правительством США и рассчитывают, что изменение маршрутов не будет носить долгосрочного характера.
Комментарии8
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zaxs 15 апреля 2018 | 14:12
Ну теперь можно и тарифы на пролет увеличить, денег будет море.
metlag 15 апреля 2018 | 14:21
zaxs: Американские компании хотепли подвепргнуть ограниениям, ас они просто ушли.
Об этом разумные люди предупреждали думаков. Но думаки есть думаки. Им хоть кол на голове теши.
jetsam 15 апреля 2018 | 14:13
почуяли вонь.
решили облетать. для комфорта пассажиров.
молодцы.
olegleon 15 апреля 2018 | 14:21
jetsam: дебилушка, лишний час-два полёта это комфорт? а вот китайцам не надо лишнее время летать. подумай какой авиакомпанией будут пользоваться?
razval74 15 апреля 2018 | 14:13
Даже садиться в Рашке уже опасно для любой нормальной авиакомпании.
odobryam_s 15 апреля 2018 | 14:26
razval74: Берите выше - пролетать-то и то стремно....
tag188 15 апреля 2018 | 14:15
Еще один ручеек валютных поступлений в Россию пересыхает.
И если честно, это радует. Хочется посмотреть, как гениальные руководители и поддерживающая их патриотическая общественность будут решать растущий ком проблем :))
solonko 15 апреля 2018 | 14:19
Уже и не понятно, кто на кого санкции накладывает - российский Минтранс на зарубежные авиакомпании, или зарубежные авиакомпании на российский Минтранс. :)