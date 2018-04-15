Их президент Башар Асад похвалил на встрече в Дамаске с делегацией российских парламентариев.

Советское оружие лучше западного. Сирия готова сотрудничать с российскими компаниями. Восстановление страны обойдётся в крупную сумму. Вот ключевые тезисы встречи Башара Асада, которого на Западе называют диктатором и животным, с российскими парламентариями. Об итогах встречи они рассказали СМИ. Асад похвалил советские системы ПВО, которые помогли отразить атаку западной коалиции, — сказал депутат Железняк. Президент Сирии назвал выпущенные США, Великобританией и Францией ракеты цитата по ТАСС «оружием агрессоров». И Железняк эту позицию разделяет. Вопрос поставок российских ПВО Сирии на встрече не обсуждали, заверил депутат. Его коллега Дмитрий Саблин дословно привёл слова Асада: «Вчера мы увидели американскую агрессию. И смогли её отразить советскими ракетами 70х годов». Парламентарий добавил, что, по словам сирийского президента для восстановления экономики страны потребуется 400 миллиардов долларов. По времени это займёт от 10 до 15 лет.

Саблин отметил, что Асад никуда из Дамаскане уезжал, он продолжает там работать. Сирия будет независимо развиваться, несмотря на действия Запада, сказал Асад членам российской делегации. Он также поддержал возможное заключение договора о сотрудничестве между сирийским городом-портом ТартУс и Севастополем.

Президент Сирии также согласился приехать в Ханты-Мансийский округ по приглашению губернатора Натальи Комаровой. Асад сказал, что хотел бы лучше узнать людей и регион, в котором они живут.