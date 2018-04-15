Сирия отразила ракетный удар международной коалиции советскими системами ПВО
Их президент Башар Асад похвалил на встрече в Дамаске с делегацией российских парламентариев.
Советское оружие лучше западного. Сирия готова сотрудничать с российскими компаниями. Восстановление страны обойдётся в крупную сумму. Вот ключевые тезисы встречи Башара Асада, которого на Западе называют диктатором и животным, с российскими парламентариями. Об итогах встречи они рассказали СМИ. Асад похвалил советские системы ПВО, которые помогли отразить атаку западной коалиции, — сказал депутат Железняк. Президент Сирии назвал выпущенные США, Великобританией и Францией ракеты цитата по ТАСС «оружием агрессоров». И Железняк эту позицию разделяет. Вопрос поставок российских ПВО Сирии на встрече не обсуждали, заверил депутат. Его коллега Дмитрий Саблин дословно привёл слова Асада: «Вчера мы увидели американскую агрессию. И смогли её отразить советскими ракетами 70х годов». Парламентарий добавил, что, по словам сирийского президента для восстановления экономики страны потребуется 400 миллиардов долларов. По времени это займёт от 10 до 15 лет.
Саблин отметил, что Асад никуда из Дамаскане уезжал, он продолжает там работать. Сирия будет независимо развиваться, несмотря на действия Запада, сказал Асад членам российской делегации. Он также поддержал возможное заключение договора о сотрудничестве между сирийским городом-портом ТартУс и Севастополем.
Президент Сирии также согласился приехать в Ханты-Мансийский округ по приглашению губернатора Натальи Комаровой. Асад сказал, что хотел бы лучше узнать людей и регион, в котором они живут.
Комментарии31
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zz682 15 апреля 2018 | 14:08
По оценке журнала Forbes самое дорогое заброшенное здание в мире находится в Сирии. Его стоимость с учетом выпущенных по нему ракет и передислокации флота НАТО составила более 500 млн$.
pyccokokc 15 апреля 2018 | 14:09
zz682:
Один лишь вопрос остаётся неясным: дохнёт ли на людей сверхдержава без дорог своим смрадным дыханием?
Надеюсь, всё же, что людям удалось надеть на неё безопасную маску.
takao 15 апреля 2018 | 14:14
Звиздоболы нах.. Даже не вздохнули, чтобы не быть замеченными.
А когда все пиндосы уже пролетели и улетели обратно, тогда Асадушко и выпустил им вслед (тупо в воздух) около 40 старых ракет советского образца..
Короче, скатали договорняк. Мы заявили о "победе" (как жеж? ажно 79 пиндос-ракеток сбито!!), не сбив НИ ЕДИНОЙ ракеты!!- ежели сбили, то гоните сюда фото с подтверждением свежачка от уважаемых новостных агентств..
Трампушка разбросал ажно 103 Томагавка (по его словам), а это - дорогостоящая штучка! Напомню - за всю "Бурю в пустыне" израсходовали меньше 300 Томагавков. Но разрушений после Трампушки почти нет! Чудеса.. Говорю же, если палил, то по пустыне и по сурикатам, там (в пустыне) проживающим..
Короче - вангую: завтра вырастет рубль. Но не надолго, закупитесь баксами до среды..
lakao4_otkrilo_ebalo_3 15 апреля 2018 | 14:16
takao: takao:...Я - "БЫТОпейсатель",вернее - БЫДЛОПЕЙСАТЕЛЬ.
Честной ПАДЛОЙ мечтал быть "такава" по дури своей
НО, не нашёл он поддержки у местных еховских БЛЯДЕЙ.
Очередная МУДОСТЬ от любителя борщевика
Гласит: у щелкопёра "умственность" НИЗКа.
За умного хотел МОЛЧКОМ сойти ДЕБИЛ "такава"
НЕ СМОГ - болезнь Альцгеймера жидку МЕШАЛА.
Зоофильный "такава" взрастил на окошке ГЕРАНЬ
"lagerkvizt" на балконе лелеял какую-то ДРЯНЬ
Гортензия росла у "sirundi" на солнечной грядке
И всё у них с ентою флорою было в АЖУРЕ-ПОРЯДКЕ!
Пришёл агроном -"putriot_" и подложил дебилам СВИНЬЮ:
"Обработал" их грядки,горшочки,балконы вреднючей СРАНЬю.
Засохли,пожухли листочки гераней-гортензий в расцвете
И лишь муравьи там гуляют при солнечном свете.
У "такавы" есть, якобы, умницы дочки
Подросли у него и дебилы-сыночки
Обладает "такава" собачьею сворой
Кобелишки и сучки - мастифы в которой
Есть ещё у него "квадроцикл - мерседес",
На коем всю "живность" вывозит он в лес.
Ведь дачей-землёю владеет ШурОк под Москвою
Хотя БОРЩЕВИК процветает там летней порою.
На рынке блошином ЛОПАТУ дебил прикупил
Поставил весною в сарае, и к лету - забыл.
И! вместо того, шоб рубить сей сорняк по-весне,
"такава" погряз щелкопёрством на "Ехе" - в ГОВНЕ!
Стоит "takava" в лучах заката
Кругом "борщевник",в руках - ЛОПАТА.
Лопата эта - из шведской стали
Друзья по блоХу с трудом достали.
Всучили Сашке и наставленье дали:
Садись на "квадрик",крути педали в родные дали,
Сорняк пиндосский корчуй с корнями,дебил "takao"
Твоё НЫТЬЁ здесь уже в печёнках, уж всх достало.
Работай в поле,борись с осотом,торгуй навозом
На ниве этой сравниться сможешь...с плохим КОЛХОЗОМ!
evgolius7 15 апреля 2018 | 14:17
Бугага...силами советского ПВО..?
Каддафи ещё вызывал послов СССР и говорил, что и танки и ПВО горят как спички...
Асад скотина забыл видно как их мочили израильтяне...
evgolius7 15 апреля 2018 | 14:20
Президент Сирии также согласился приехать в Ханты-Мансийский округ...
Далековато он схорон себе решил построить...
В рядом с Сояниным решил ярангу поставить...
danko1 15 апреля 2018 | 14:25
evgolius7: Отразили атаку российскими ПВО с российским обслуживанием.
Асад еще восстановление Сирии на нищих россиян решил переложить. Только останется он сам президентом?
Но какой смелый Железняк: дочерей в логове врага держит и не думает их оттуда забирать.
alexandr_l 15 апреля 2018 | 14:11
zz682: американцы по миру пойдут
kryymsdyk 15 апреля 2018 | 14:19
alexandr_l: "Сказки старого замполита"
bozk 15 апреля 2018 | 14:10
Предупредительный удар отразили. Дураки
odobryam_s 15 апреля 2018 | 14:20
bozk: Теперь у мерикан есть подробная карта расположения средств ПВО....
jetsam 15 апреля 2018 | 14:10
"а вы докажите"(с)
Где скрины осколков? где видео падения?
alexandr_l 15 апреля 2018 | 14:15
jetsam: https://edition.cnn.com/2018/04/14/us/satellite-images-syrian-airstrikes/index.html
jetsam 15 апреля 2018 | 14:22
alexandr_l: неа.. не поняли.
я о "где скрины сбитых ракет. где фото осколков сбитых ракет"
olegleon 15 апреля 2018 | 14:18
jetsam: где скрины попаданий? где видео разрушений от 100 ракет?
jetsam 15 апреля 2018 | 14:25
olegleon: вверху ссылка. читать надо.
vilingrad 15 апреля 2018 | 14:11
Брехня...
vilingrad 15 апреля 2018 | 14:13
Предьявите обосранные штаны Асада. Нет? Значит, не было его там:)
xoxlotvari 15 апреля 2018 | 14:16
vilingrad: Асад обычно в голову Трампу срет ,это же очевидно по трампатвитам!
odobryam_s 15 апреля 2018 | 14:22
vilingrad: Конечно. Небось, где-нибудь в Иране отсиживался.
vla7815 15 апреля 2018 | 14:13
Долго думали чего бы в очередной раз сбрехать.
punyoshohlai 15 апреля 2018 | 14:13
Врут. По другому не умеют.
ha12raz 15 апреля 2018 | 14:15
Не сбив ни одной ракеты, отразили.......лихо дав деру.
gregor 15 апреля 2018 | 14:17
Сирия отразила ракетный удар международной коалиции советскими системами ПВО
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Сирия всех победила ..... .
Путин ,, уже раз четыре в Сирии всех победил , тоже .
testmeter 15 апреля 2018 | 14:23
gregor: 4,7 раза, если точнее
razval74 15 апреля 2018 | 14:20
Томагавки летят на высоте 50 м.
Что они сбивали советским хламом 70--х годов, рассчитанным на высоты в километры?
agamasat 15 апреля 2018 | 14:21
Похоже, что нужен будет 2-й и 3-й удары, и уже не предупреждающие, а на уничтожение боевой техники и личного состава.(
aallttoo 15 апреля 2018 | 14:22
Отразила ракетный удар через час после того, как он закончился
vargor 15 апреля 2018 | 14:23
Советским системам ПВО и создавшим их нашим отцам и дедам слава! До сих пор способны отражать агрессоров.
А что было бы с американскими ракетами будь у сирийцев на вооружении С-400?
Трамп ничего не добился, только осрамился.
sg81g 15 апреля 2018 | 14:24
Янкели пистят как дышат. Смотрите на сайте Пентагона кому интересно. Хомяки один хер совему господину вылизывают без доказательств. Там написано что по центру вдарили 76 ракет!!!! ТАм три здания бвух или трех этажных было. Из чего они сделаны тогда были. Три современных небоскреба в Н-Й в 2001 году один ловкий дедушка двумя (!!!) самолетами разрушить до основания умудрился, а тут на какой то коттедж целую армаду ракет отправили...
ОстальАсад придумал - это на сайте Пентагона сами можете найти..
tag188 15 апреля 2018 | 14:25
В интернете распространили фото обломков ракеты и позирующих на них сирийских солдат с подписью "Почему ти умные ракеты не поразили цели в Сирии".
Как оказалось на поверку -- на фото обломки советской ракеты Р-40.
Ждем следующей порции "доказательств" невиданных сирийских побед.
Кстати, сегодня ночью израильские самолеты вполне вольготно отбомбились по территории Сирии, поразив все намеченные цели.
Сирийские ПВО, как водится, налет проспали. Хотя по уверениям российского ТВ, накануне валии "Томагавки" буквально лопатой.