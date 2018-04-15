Полиция начала задерживать участников стихийной акции протеста около мусорного полигона «Ядрово» в Волоколамске. Об этом «Эху» рассказал один из местных активистов, Вадим, который стал очевидцем происходящего.

Сегодня около сотни человек собрались возле полигона «Ядрово». Они перекрыли проезд к мусорной свалке.