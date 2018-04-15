Полиция начала задерживать участников стихийной акции протеста около мусорного полигона «Ядрово» в Волоколамске
Полиция начала задерживать участников стихийной акции протеста около мусорного полигона «Ядрово» в Волоколамске. Об этом «Эху» рассказал один из местных активистов, Вадим, который стал очевидцем происходящего.
Сегодня около сотни человек собрались возле полигона «Ядрово». Они перекрыли проезд к мусорной свалке.
Комментарии9
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
valia47 15 апреля 2018 | 14:10
Полицию надо просвящать. Рассказывать что делали с жандармами, когда рухнул царизм.
semia 15 апреля 2018 | 14:19
Пора ООН созывать по поводу химической травли Россиян
semia 15 апреля 2018 | 14:23
Россиянам ничего не остается как защищаться всеми возможными методами ,чтобы не их не уничтожили
evgolius7 15 апреля 2018 | 14:11
Со свалками власть ничего не может сделать...
А вот людей пересажать..да..за ради Бога!
Это вам не Трамп...тут смелых " мужиков " пруд пруди с бабами поваевать
bozk 15 апреля 2018 | 14:14
Не полиция. А местная стража
vilingrad 15 апреля 2018 | 14:15
Ты голосовал за Путина? Дыши воздухом 4(5)- го срока!
makasrevich 15 апреля 2018 | 14:15
Пустить один танк и вся массовка обдрищится не снимая штанов. Среди недовольных хоть одного местного нашли? Или как всегда приезжие члены ФБК г-на Наврального и протухшего Яблока!
xoxlotvari 15 апреля 2018 | 14:20
Судя по усилившийся вонищи ,там в толпе где то шныряет сисян - халяльный , он как муха всегда на всякое говно прилетает !)
kryymsdyk 15 апреля 2018 | 14:20
ста человекам дышать нечем, а остальные всем довольны?