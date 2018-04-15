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Эксклюзив Эха 13:33, 15 апреля 2018

Эксперт: Выводы, сделанные швейцарской лабораторией в случае отравления Скрипалей, вполне справедливы

По информации исследовательского центра в Швейцарии, который анализировал пробы ОЗХО [Организация по запрещению химического оружия] с места инцидента в Солсбери, при отравлении Скрипалей было использовано вещество BZ. Лаборатория в Шпице имеет высокий авторитет и их выводы вполне справедливы. Такое мнение высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию, военный эксперт Игорь Никулин.

«Этот институт в городе Шпица он давно используется ОЗХО во всяких сложных случаях. Поэтому их вывод вполне справедлив — это их зона компетентности и их зона ответственности. Я думаю, что он пользуется высоким авторитетом, и вряд ли он мог какую-то запустить дезинформацию», — сказал он.

По словам эксперта, обнаруженное средство BZ — это «спецсредство, которое временно выводит живую силу из строя».
«Это порошок, твердое кристаллическое вещество, которое вызывает покраснение кожи, расширение зрачков, угнетение психики, галлюцинации. Это именно для временного выведения из строя. То есть никакой химической атаки не было, оружия массового поражения никто не применял, а было использовано спецсредство для отравления. И эта версия подтверждается швейцарскими специалистами», — отметил Никулин.

По его мнению, данная огласка результатов расследования вряд ли устроила британскую сторону, так как это «никак не укладывается в их версию» об отравлении Скрипалей. «За то они (детали расследования) укладываются в рамки здравого смысла, потому что на самом деле никто из пострадавших не умер. Они (Скрипали) были временно выведены из строя. Сейчас они пришли в себя. Все очень даже достаточно логично выглядит», — отметил эксперт.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском городе Солсбери 4 марта. Лондон обвиняет Россию и настаивает на том, что вещество «Новичок» производилось в России. Москва причастность к отравлению отрицает.

Комментарии

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e_mae 15 апреля 2018 | 13:40

Петелька под кадыком Бандостана всё уже и уже.

johnbmw Евгений Большаков 15 апреля 2018 | 14:05

Как, я не понимаю...! Россия и здесь соврамши...?
Спутниковые снимки показали превращенную в руины инфраструктуру Асада: CNN доказал успех Пентагона и опроверг ложь России
http://newsader.com/45961-sputnikovye-snimki-pokazali-prevrashh/

salut__521 15 апреля 2018 | 13:41

Фамилия?!
-Никулин...
Звать?!
-Игорь...
До свиданья, эспэрт. Домой! К мамкам, нянькам, куклам, танцам, тряпкам, фюрерам!..

haldey 15 апреля 2018 | 13:52

salut__521: Ну да, все логично, если факты не вписываются в версию хозяина, тем хуже для фактов.
А где придурок, назвавший Лаврова лжецом, т.е. это пока не актуально... Или тут большинство придурков, которым не важны факты, а важен интерес хозяина... Так бегом к повадку и пристегнутся к конуре, пока хозяин не повесил... Фамилия Мэй, это божественная фамилия, и она по определению не лжет, а кто такой Никулин, плебей... Салют, бегом лизать...

leo_white 15 апреля 2018 | 13:56

haldey: Согласен с Вами. Просто всем уже всё равно, что сказал Лавров. НЕТ ВЕРЫ. Заврались окончательно.

detul 15 апреля 2018 | 14:22

leo_white: Мусульмане не верят в Иисуса, Христиане с сомнением относятся к Аллаху .... Вопрос веры. И Вы верьте. И воздастся Вам. ... Не ожидал, что среди демократов есть верующие не в бога люди. ... Хотя, может Вы - зомбат ?? ("НЕТ ВЕРЫ") )))). А проверить мешает зомбированность.

salut__521 15 апреля 2018 | 14:03

haldey: что логично, пригожинец? 26-я путриотическая отравительная версия?.. Не, тебе бы не по методичкам стрекотать, пригожинец, тебе бы книжки-сказки писать...

physik 15 апреля 2018 | 14:03

haldey: ну, конечно, человек был в коме чуть ли не месяц, а вы называете это "покраснением кожи и расширением зрачков".
Сразу виден медик-эксперт.

makasrevich 15 апреля 2018 | 14:20

physik: А ты как супер медик стоял у койки Скрипалей и булдыжал им в попы укольчики! Ты где-нибудь видел фото, видео со Скрипалями на больничной койке и их лечение? Ты такое трепло как и твои хозяева из Пиндостана и Мелкобриташки.

zor 15 апреля 2018 | 13:57

salut__521:
Лаборатория в Швейцарии не подтвердила слова Лаврова о том, что Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены веществом BZ


Лаборатория в швейцарском городе Шпиц не подтвердила слова Сергея Лаврова о том, что Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены веществом BZ

mmakarov14 15 апреля 2018 | 13:42

Ыксперт в курсе, что лаборатория из Швейцарии уже официально подтвердила выводы Британии и опровергла Лаврова то есть то что Вы написали уже опровергнуто лабораторией?

pyccokokc 15 апреля 2018 | 13:42

Эхо, швейцарцы опровергли это лавровское враньё!

dx555 15 апреля 2018 | 13:59

pyccokokc:
Путинские безнюки (предприниматели) в год травят сотни тысяч граждан. Достаточно сказать, что житель СПб прокачивает в год через свой организм до 60 кГ токсичных веществ. Это в первую очередь продукты питания. Так в молоко добавляют мел, гипс. И ни кого эта ситуация не беспокоит. А история со Скрипалями скорее всего вздута по политическим мотивам.

sensei54 15 апреля 2018 | 13:42

Лавров сослался на выводы химиков из этого центра.
В трезвом уме и твёрдой памяти о безвременно почивших в течение полутора лет девяти российских мидовцев и дипломатов.

cypher 15 апреля 2018 | 14:05

sensei54: //Лавро сослался на выводы химиков из этого центра//

В таком случае, он резко перестал понимать по-английски.
вот твит этой швейцарской лаборатории:
=Only OPCW can comment this assertion. But we can repeat what we stated 10 days ago: We have no doubt that Porton Down has identified Novichock. PD - like Spiez - is a designated lab of the OPCW. The standards in verification are so rigid that one can trust the findings.=
Перевод для необразованных кремлеботов, включая Лаврова:
= Только ОЗХО может комментировать это утверждение [Лаврова ]. Но мы можем повторить то, что мы заявили 10 дней назад: мы не сомневаемся, что Портон Даун определил Новичок. PD [Портон Даун] - как Spiez - это назначенная лаборатория OPCW. Стандарты в проверке настолько жесткие, что каждый может доверять выводам.=

sensei54 15 апреля 2018 | 14:19

cypher: Я не про выводы лаборатории.
Лавров мог зачитать любую спущенную сверху бумажку, твердо усвоив на примерах - memento mori.
Как говорится, попал. А ведь знал, с кем связывается.

andre_klimov 15 апреля 2018 | 13:43

Хорош "эксперт" - заключения в глаза не видал, твитов лаборатории не читал - ему Лавров напел :)))
Да, профессионализм в России утрачен :((

fill121 15 апреля 2018 | 13:43

Надо было предателя Скрипаля расстрелять еще в РФ. Смертная казнь всем предателям родины.

jetsam 15 апреля 2018 | 13:51

fill121: юридически он помилован и обменян.
помилован путеном. - т.е. вы против путена.
так и запишем - брехунские 11.80 не выдавать..

fill121 15 апреля 2018 | 14:25

jetsam: Да, тут хоть 11.80. А у вас либерастов одни аферисты и ворье, сопрут денег и бежать, вы называете это "валить". Так что мне ватнику,портянке и т.д лучше на родине.

olenenok_zed 15 апреля 2018 | 13:44

видать по Первому ..налу опровержение словам лаврова не показали из Швейцарии. вот он и не в курсе.

solonko 15 апреля 2018 | 13:44

Россияне сами себе придумали выводы швейцарской лаборатории и теперь обсасывают их и так, и этак. А всё, что не вписывается в российскую, полностью лживую, картину мира, то сплошной заговор злых сил против доброй, миролюбивой России.
В общем, "диспетчеры Карлосы" у России никогда не кончатся.

cypher 15 апреля 2018 | 14:07

solonko: тут даже диспетчера Карлоса не было, Лавров твиты по-английски разучился читать.

(комментарий скрыт)

cypher 15 апреля 2018 | 14:01

//По информации исследовательского центра в Швейцарии, который анализировал пробы ОЗХО [Организация по запрещению химического оружия] с места инцидента в Солсбери, при отравлении Скрипалей было использовано вещество BZ. Лаборатория в Шпице имеет высокий авторитет и их выводы вполне справедливы. Такое мнение высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию, военный эксперт Игорь Никулин.//

Эхо, вы ыкспердов сами аргентинским коксом потчуете, или они приходят уже накоксенные?

вот твит этой швейцарской лаборатории:
=Only OPCW can comment this assertion. But we can repeat what we stated 10 days ago: We have no doubt that Porton Down has identified Novichock. PD - like Spiez - is a designated lab of the OPCW. The standards in verification are so rigid that one can trust the findings.=
Перевод для необразованных кремлеботов, включая Лаврова:
= Только ОЗХО может комментировать это утверждение [Лаврова ]. Но мы можем повторить то, что мы заявили 10 дней назад: мы не сомневаемся, что Портон Даун определил Новичок. PD [Портон Даун] - как Spiez - это назначенная лаборатория OPCW. Стандарты в проверке настолько жесткие, что каждый может доверять выводам.=

flyholander 15 апреля 2018 | 14:03

Позорище! Ложь стала повседневным блюдом кремлевского общепита. Начиная с шеф-повара путина и заканчивая официантами пригожиным и ему подобным...

shmuel63 15 апреля 2018 | 14:06

Наперсточники, ей-богу. Это не выводы швейцарской лаборатории, а слова Лаврова., от которых она уже открестилась.

andre5 15 апреля 2018 | 14:10

"Эксперт" ведь не ожидал, что брехня Лаврова проживёт не долго. Вот и поспешил вляпаться, лишь бы засвидетельствовать свою сервильность режиму...

sg81g 15 апреля 2018 | 14:14

Все логично. Иуда с дочкой полдня гулял по городу, потом вели себя как обкуренные.. Ну это явне не нервно-паралитический газ. А уж то, что Юлия на третий день в соцсети вылезла по недосмотру полицаев, говорит о том, что они и коме толком не были..

(комментарий скрыт)

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