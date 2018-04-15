Эксперт: Выводы, сделанные швейцарской лабораторией в случае отравления Скрипалей, вполне справедливы

По информации исследовательского центра в Швейцарии, который анализировал пробы ОЗХО [Организация по запрещению химического оружия] с места инцидента в Солсбери, при отравлении Скрипалей было использовано вещество BZ. Лаборатория в Шпице имеет высокий авторитет и их выводы вполне справедливы. Такое мнение высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию, военный эксперт Игорь Никулин.

«Этот институт в городе Шпица он давно используется ОЗХО во всяких сложных случаях. Поэтому их вывод вполне справедлив — это их зона компетентности и их зона ответственности. Я думаю, что он пользуется высоким авторитетом, и вряд ли он мог какую-то запустить дезинформацию», — сказал он.

По словам эксперта, обнаруженное средство BZ — это «спецсредство, которое временно выводит живую силу из строя».

«Это порошок, твердое кристаллическое вещество, которое вызывает покраснение кожи, расширение зрачков, угнетение психики, галлюцинации. Это именно для временного выведения из строя. То есть никакой химической атаки не было, оружия массового поражения никто не применял, а было использовано спецсредство для отравления. И эта версия подтверждается швейцарскими специалистами», — отметил Никулин.

По его мнению, данная огласка результатов расследования вряд ли устроила британскую сторону, так как это «никак не укладывается в их версию» об отравлении Скрипалей. «За то они (детали расследования) укладываются в рамки здравого смысла, потому что на самом деле никто из пострадавших не умер. Они (Скрипали) были временно выведены из строя. Сейчас они пришли в себя. Все очень даже достаточно логично выглядит», — отметил эксперт.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском городе Солсбери 4 марта. Лондон обвиняет Россию и настаивает на том, что вещество «Новичок» производилось в России. Москва причастность к отравлению отрицает.