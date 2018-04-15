Более 20-ти тысяч человек остались без электричества в Якутии
Более 20-ти тысяч человек остались без электричества в Якутии. Отключение затронуло четыре района.
Идут восстановительные работы, — сообщает агентство «Интерфакс».
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Более 20-ти тысяч человек остались без электричества в Якутии. Отключение затронуло четыре района.
Идут восстановительные работы, — сообщает агентство «Интерфакс».
Сначала на сирийском народе испробовали «арабскую весну», сейчас американские умные ракеты За всем этим стоят те, кто претендует на моральное лидерство в этом мире, заявляет о своей исключительности. Надо быть по-настоящему исключительным, чтобы в момент, когда Сирия получила шанс на мирное будущее, обстрелять ее столицу…
Комментарии2
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odobryam_s 15 апреля 2018 | 13:39
В очередь! Вот отстроим Сирию - тогда, может и до своей страны руки дойдут....
mmakarov14 15 апреля 2018 | 13:48
Разве это новость! Это же не люди. Вот если б Ротенберга комары покусали....