В Черногории сегодня выбирают президента

Голосование завершится в девять вечера по московскому времени. Основным претендентом на этот пост считается кандидат от Демократической партии социалистов Мило Джуканович. Он сторонник вступления Черногории в Евросоюз. Согласно прогнозам, Джуканович может набрать чуть более 50% голосов.

Основным его конкурентом считается бизнесмен Младин Боянич. Его поддержал альянс партий, в том числе тех, которые хотят более тесных связей с Россией.