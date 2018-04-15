В Черногории сегодня выбирают президента
Голосование завершится в девять вечера по московскому времени. Основным претендентом на этот пост считается кандидат от Демократической партии социалистов Мило Джуканович. Он сторонник вступления Черногории в Евросоюз. Согласно прогнозам, Джуканович может набрать чуть более 50% голосов.
Основным его конкурентом считается бизнесмен Младин Боянич. Его поддержал альянс партий, в том числе тех, которые хотят более тесных связей с Россией.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
alehan22274 15 апреля 2018 | 13:35
За Джукановича! Пусть Черногория вступает в НАТО и в ЕС. Это разумно.
olegleon 15 апреля 2018 | 13:39
alehan22274: ДВУ поддерживают и воюют за Джукановича
solonko 15 апреля 2018 | 13:40
Хочешь быть человеком - в ЕС и НАТО, не хочешь - на сближение с Россией.
mamiluk 15 апреля 2018 | 14:13
Хочешь плестись в хвосте цивилизации и стать маргиналом:Добро пожаловать в Россию!
snikkersnepper 15 апреля 2018 | 14:24
В 1989 году, в возрасте 26 лет, Джуканович был избран в состав ЦК СКЮ. Вскоре вместе со своими соратниками Момиром Булатовичем и Светозаром Маровичем он оттеснил от власти в Черногории «старую гвардию», развернув кампанию так называемой «антибюрократической революции» при прямой поддержке Слободана Милошевича и органов госбезопасности.
...
Премьер-министр Черногории в 1991—1998, президент Черногории в 1998—2002. С 2003 по 2006 — вновь премьер-министр Республики Черногория. После того как премьер-министр Черногории Желько Штуранович подал в отставку 31 января 2008, 20 февраля Джуканович был рекомендован на этот пост президентом Филипом Вуяновичем. Находился в должности с 29 февраля 2008 по 29 декабря 2010 г. Вновь стал премьер-министром 4 декабря 2012 года, проработав на этой должности до 2016 года.
Про сменяемость власти и принципиальность европейских политиков в одном флаконе.