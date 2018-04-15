В Екатеринбурге скончался журналист, который несколько дней назад получил серьезные травмы при падении с пятого этажа

В Екатеринбурге скончался журналист Максим Бородин, который несколько дней назад получил серьезные травмы при падении с пятого этажа. Об этом сообщает информационное агентство «Новый день», в котором он работал.

Главный редактор агентства Полина Румянцева в интервью Ura.ru сказала, что обстоятельства трагедии неясны. Она добавила, что не исключена и криминальная версия, однако пока слишком мало информации, чтобы делать выводы.