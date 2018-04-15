В Екатеринбурге скончался журналист, который несколько дней назад получил серьезные травмы при падении с пятого этажа
В Екатеринбурге скончался журналист Максим Бородин, который несколько дней назад получил серьезные травмы при падении с пятого этажа. Об этом сообщает информационное агентство «Новый день», в котором он работал.
Главный редактор агентства Полина Румянцева в интервью Ura.ru сказала, что обстоятельства трагедии неясны. Она добавила, что не исключена и криминальная версия, однако пока слишком мало информации, чтобы делать выводы.
Комментарии5
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motooppic 15 апреля 2018 | 13:39
Опять бабло не поделили....
oleg_andreevich 15 апреля 2018 | 13:41
При Пыне журналист - самая опасная профессия.
vilingrad 15 апреля 2018 | 14:07
Ну и государство...
А государство ли это? СНУр- страна невыученных уроков...
makasrevich 15 апреля 2018 | 14:10
Даже во время полёта подлые гэбисты пинали его в область паха и заламывали руки! Когда же вы успокоитесь гэбисты, не даёте человеку спокойно полетать, добиваете его в полёте!
mamiluk 15 апреля 2018 | 14:11
Журналисты нынче -опасная профессия -если пишешь правду...Гебешные титушки поработали?